Confermato l’ergastolo per Masih Shahid. La Corte di Cassazione ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dalla difesa del 31enne pakistano, condannato al carcere a vita per l’omicidio di Mirko Farci, il ventenne ucciso a Tortolì l’11 maggio 2021 mentre cercava di difendere la madre, Paola Piras, gravemente ferita a coltellate.

Il verdetto, comunicato questa sera, chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, salvo colpi di scena. Per il procuratore generale, il ricorso si basava su "una mera rilettura dei fatti" senza questioni di diritto valutabili in Cassazione. Le parti civili hanno ribadito "la sussistenza di tutti gli elementi della premeditazione" e la particolare crudeltà dell’imputato. La difesa, rappresentata dall’avvocato Federico Delitala, ha invece denunciato "illogicità della sentenza" in relazione alla premeditazione e al diniego delle attenuanti generiche.