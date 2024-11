Anche per il 2025, è stato indetto il bando per il progetto “Promemoria Auschwitz”. Il progetto, finanziato dal PLUS OGLIASTRA - il Comune di Tortolì è capofila -, è gestito dall’Associazione ARCI Sardegna APS in cooperazione con l’Associazione Deina APS. Si tratta di un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente. La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà presumibilmente nei giorni 29 gennaio-3 febbraio 2025. I momenti cruciali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata.

Promemoria Auschwitz rappresenta un’esperienza molto forte per i giovani partecipanti, spunto per riflessioni profonde che hanno l’ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva. Inoltre attraverso la conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda guerra mondiale, arrivi ad analizzare in modo critico e costruttivo il presente che li circonda. Al progetto possono partecipare esclusivamente i giovani - età 18-25 anni - residenti in uno dei 23 Comuni appartenenti al PLUS Ogliastra, che si impegnino a partecipare a tutte le fasi del progetto – comprese la formazione post viaggio e le successive restituzioni – pena l’automatica esclusione. Per aderire gli interessati, dovranno consultare la documentazione completa: Promemoria Auschwitz 2025, e compilare il Modulo on-line ed inviarlo entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024, allegando il proprio documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto).

In seguito si svolgerà una selezione dei candidati, previo colloquio con i tutors dell’ARCI, con 2 giovani prescelti per ognuno dei 23 comuni ogliastrini. Per questi l’obbligo di versare una quota di partecipazione di 100 euro - il resto delle spese per un totale di 750 euro cadauno, è finanziato dal Plus Ogliastra -. L’assessora alle politiche sociali di Tortolì, con delega al PLUS, Irene Murru, afferma: “Con piacere riproponiamo il progetto, che ha visto il nostro Comune come promotore, sposato da tutti i 23 comuni ogliastrini in sede di Conferenza dei Sindaci. L’esperienza dello scorso anno è stata un successo e ha visto la grande partecipazione dei giovani di tutto il territorio”.

“Visto il mio compito sono orgogliosa di portare avanti, insieme a tutta l'Amministrazione, progetti rivolti alle nuove generazioni. Rappresentano il nostro domani e credo che esperienze così significative, possano servire a formare cittadini migliori per il futuro”.