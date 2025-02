La squadra 11A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì congiuntamente alla squadra 9A dei Vigili del fuoco di Lanusei sono intervenute nella mattina per un crollo di un muraglione in prossimità di una scuola in via Scorcu, a Tortolì.

Sono stati gli agenti della Polizia locale di Tortolì a lanciare l’allarme, non escludendo la possibilità di persone coinvolte al di sotto delle macerie, ragione per cui è stato attivato anche il nucleo cinofilo. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato per escludere la presenza di persone coinvolte e per mettere in sicurezza l’area.