Nella giornata di giovedì, durante una lunga seduta, iniziata in mattinata e conclusa nel tardo pomeriggio, presieduta dalla dott.ssa Mara Mascia, è stato approvato a maggioranza il nuovo PUL di Tortolì, davanti a una sala di via Mameli gremita di cittadini.

"L’importante documento, frutto di un lavoro meticoloso e dettagliato, rappresenta un passo significativo verso la gestione sostenibile e la valorizzazione delle coste. È stato sviluppato secondo le disposizioni di legge e le direttive regionali vigenti. Il PUL ha come obiettivo primario la regolamentazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, assicurando al contempo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche" si legge in una nota del Comune ogliastrino.

ll piano è stato realizzato grazie alla collaborazione di un team multidisciplinare di esperti, tra cui ingegneri, geologi e architetti. All’inizio della seduta, gli ingegneri Paolo Bagliani e Silvia Cuccu della società Criteria, hanno esposto i dettagli tecnici e normativi del fondamentale strumento. Notevole anche il lavoro degli uffici comunali, in particolare l’impegno dell'Assessore all'Urbanistica Fausto Mascia e dell’Ing. Mauro Demurtas, Responsabile Area Governo del Territorio - Edilizia Privata.

L’impianto del PUL resta quello adottato dal Commissario straordinario nella primavera del 2023, che andava a ritoccare parzialmente il documento originario del 2013. Pertanto sono state apportate numerose modifiche necessarie ed è stato armonizzato con le norme attualmente in vigore.

“Prima dell’approvazione di questo importante documento è stato fatto un lavoro immane dall'Assessore Mascia e dagli uffici comunali, per cui ci tengo a ringraziare lui e tutto il personale. D'ora in poi Tortolì avrà uno strumento fondamentale per lo sviluppo futuro del territorio, cercando di interpretare tutte le esigenze dei cittadini e degli operatori turistici" ha affermato il Sindaco Marcello Ladu a fine seduta.