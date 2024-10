"Caro Presidente, semplicemente volevamo ricordarle che a tutt'oggi la Sanità Ogliastrina è ancora con "il facente funzioni" e del DG non si sa nulla, nonostante i suggerimenti da lei richiesti". Si apre così la lettera aperta rivolta dal collettivo 'Giù le mani dall'Ogliastra" al governatore Christian Solinas.

"Inizia la stagione estiva senza le guardie mediche turistiche. Le mamme e i babbi d'Ogliastra sono senza un riferimento sicuro nel momento più bello per la loro famiglia. C'è la mancanza cronica dei medici di base ma si continua a non trovare la giusta soluzione. L' Ospedale (di Lanusei, ndr) è sull'orlo del precipizio pronto a raggiungere la medicina del territorio", prosegue la lettera firmata dal collettivo il cui portavoce è Adriano Micheli.

"Si rende conto del disastro che devasta la sanità ogliastrina? Ha fatto tante promesse per ora senza nessun seguito! Come cittadini le ricordiamo ancora una volta i Suoi doveri e gli impegni assunti, sul fronte sanitario ogliastrino. Un impegno che disattende dando continuità al progetto "imposto dall'alto", teso allo sradicamento dei nostri ospedali. La Regione Autonoma della Sardegna, pur avendo autonomia decisionale in materia sanitaria, non la pratica".

"Riteniamo urgente e prioritaria l'attenzione da parte sua, presidente, e di tutta la sua Giunta, sull'emergenza sanitaria in Ogliastra. Chiediamo il suo/vostro intervento immediato e concreto che parta dal drammatico bilancio sulle condizioni di salute dei cittadini e sulla mortalità nei nostri territori".

E ancora: "Presidente, dovete assumervi le vostre responsabilità ricordandovi che chi governa ha il potere di cambiare le cose. Non siamo più disponibili a sopportare gli alibi del "personale sanitario che non c'è... o che la colpa è di altri....". Ma soprattutto abbia il coraggio di fare le scelte giuste per gli ogliastrini perché questo mutismo dopo il 21 aprile fa capire ben altre soluzioni. Noi faremo di tutto, siamo pronti a farlo (come abbiamo già fatto) per il diritto sacrosanto della salute e lo faremo fino alla fine".