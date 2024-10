In occasione dei 15 anni sul mercato della pillola contro la disfunzione erettile, a Milano sono stati presentati i dati che riguardano il consumo del Viagra.

Il nostro paese è al secondo posto in Europa e, nello specifico, Roma detiene il primato per numero di compresse vendute, oltre 570 mila.

Arriviamo alla nostra regione: la Sardegna nella classifica si posiziona fra le ultime e L'Ogliastra è proprio all'ultimo posto in Italia per il consumo della pillola blu.

"L'uomo ogliastrino non è un supereroe - afferma il responsabile dell'ambulatorio di patologia urologica dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, Ivo Deiana, in un'intervista a "L'Unione Sarda"-. Molto più facile che gli uomini da queste parti preferiscano fare shopping in trasferta: andando a fare visita alle farmacie del Sarrabus o del Cagliaritano per non correre il rischio di incontrare il proprio vicino di casa o la collega di scrivania".