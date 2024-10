Ben 24 sacche di sangue raccolte grazie al grande cuore mostrato dagli uomini della Polizia di Stato. Stamattinadecine di poliziotti che operano in Ogliastra si sono recati al Centrotrasfusionale dell’ospedale di Lanusei e all’autoemoteca dell’AslOgliastra, per l’occasione posizionata nella sede del Commissariato diTortolì, per compiere uno dei più importanti e nobili gesti disolidarietà: donare il sangue.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra, diretto dalla dottoressa GiusyCabiddu, l’Avis comunale di Tortolì, presieduta da Luca Russo e lasegreteria provinciale di Nuoro di “Equilibrio sicurezza, il sindacato dei poliziotti”.

«Con l’iniziativa di oggi portiamo avanti il nostro progetto per coinvolgere e sensibilizzare nuove realtà alla donazione – spiega GiusyCabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra –purtroppo in tutta la Sardegna continua ad esserci una grave carenza disangue. Con gli eventi come quello di oggi con la Polizia di Stato -prosegue Cabiddu - oltre a raccogliere sangue per raggiungerel’autonomia per il fabbisogno del nostro territorio, vogliamo cercare didare una mano anche ad altre zone dell’Isola».

Soddisfatto anche il presidente dell’Avis di Tortolì Luca Russo: «Sono molto felice della riuscita di questa giornata - commenta - il nostroobiettivo è quello di cercare di coinvolgere in maniera sempre maggiorele forze dell’ordine in questa importantissima campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue».

Alle parole di Luca Russo fanno eco quelle di Alessandro Piras, rappresentante di “Equilibrio sicurezza, il sindacato dei poliziotti”:«La collaborazione con l’Avis per la realizzazione di queste giornateandrà avanti anche in futuro - afferma Piras - ben vengano questimomenti in cui con un piccolo gesto possiamo aiutare chi ha piùbisogno».