"Un piano di azioni operative per la crescita della piccola e media impresa e del territorio. Un accordo frutto di quel dialogo con i territori fondamentale per dar luogo a processi di crescita virtuosi. E' il venticinquesimo Accordo Quadro che firmiamo in questa legislatura per un totale di circa 200 milioni di euro".

Così il presidente della Regione Ugo Cappellacci ha definito il Programma integrato di valorizzazione e sviluppo del sistema delle PMI in Ogliastra, siglato questo pomeriggio a Lanusei. "Si tratta - prosegue Cappellacci - di una serie di interventi a 360 gradi che incidono sulle infrastrutture, sulla viabilità, sul polo nautico e sugli altri aspetti che possono contribuire ad aumentare la competitività del territorio. E' un vero e proprio patto per l'Ogliastra - osserva il presidente - che parte dalle potenzialità del territorio, con particolare riguardo al settore della nautica e della pasta fresca, per creare quel circuito virtuoso turismo-agroalimentare grazie al quale possiamo conquistare i mercati nazionali ed internazionali e creare nuove opportunità per impresa e lavoro. Impresa e lavoro - ha aggiunto il presidente - che possono crescere nel rispetto dei nostri valori e che traggono proprio dalla valorizzazione delle nostre tradizioni, dell'ambiente e della cultura, la loro essenza e la loro peculiarità".

Di seguito si riportano gli interventi previsti nell'accordo:

Infrastrutturazione Polo della Pasta Fresca (Unione dei Comuni Ogliastra) € 3.114.706,00

Completamento dell’area P.I.P. di Talana – 1° lotto funzionale € 396.000,00

Completamento area PIP in località Santu Perdu (Tertenia) € 1.108.000,00

Riqualificazione generale dell’area PIP di Villagrande Strisaili € 1.108.000,00

Polo nautico di Tortolì – potenziamento darsena cantieristica: infrastrutturazione aree € 765.000,00

Polo nautico di Tortolì – potenziamento darsena cantieristica: acquisto travel lift € 870.000,00

Adeguamento funzionale della viabilità a sostegno del polo della pasta fresca Lanusei collegamento Ilbono e Tortolì € 753.265,39

Adeguamento funzionale della viabilità a sostegno del polo della pasta fresca Elini € 442.967,96

Adeguamento funzionale della viabilità a sostegno del polo della pasta fresca Arzana € 897.060,65

Adeguamento funzionale della viabilità a sostegno del polo della pasta fresca Lanusei rotonda € 550.000,00

Realizzazione della strada di collegamento dell’area PIP alla S.S. 389 (Talana) € 800.000,00

Polo nautico di Tortolì – Infrastrutturazione aree: potenziamento viabilità e riordino della distribuzione dei flussi di traffico € 2.550.000,00