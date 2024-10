Misterioso episodio in un piccolo paese dell'Ogliastra. Un pensionato di 62 anni è stato torturato e violentato brutalmente con il collo di una bottiglia di vetro, poi finita in frantumi nel proprio corpo. Il gravissimo atto intimidatorio - una autentica spedizione puntiva - ha costretto l'uomo all'arrivo dell'ambulanza del 118 ed al ricovero nel reparto di chirurgia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. L'agguato ha contorni segreti, anche se si sussurra che il pensionato - solitario abitante in un casolare - avesse manifestato possibili attenzioni particolari nei riguardi di minori. Il sospetto di pedofilia resta la pista calda degli inquirenti.