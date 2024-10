Sono stati 13 gli incendi divampati oggi in Sardegna. Solo in un caso, a Burgos, è dovuto intervenire un elicottero proveniente dalla base di Anela e di Farcana. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono. E’ intervenuta, inoltre, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Burgos – Istrallai e una squadra della Compagnia barracellare di Bottida. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di bosco di roverella e lecci. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.