Sabato 27 ottobre in una location top della Sardegna, il comprensorio storico "Saline Conti Vecchi", bene esclusivo del FAI - Fondo Ambiente Italiano, si svolgerà per la prima volta anche in Sardegna, l’unico Premio Nazionale dedicato ai professionisti del settore del matrimonio che operano in tutta Italia e che promuovono il Destination Wedding. Durante il prestigioso evento verranno premiati gli operatori del settore Wedding in Sardegna già vincitori del contest e che si sono distinti per caratteristiche di creatività, unicità e professionalità.

La partecipazione alla speciale kermesse si è svolta in due fasi: una regionale, con la candidatura delle aziende nel territorio di appartenenza e la successiva votazione on-line. I fornitori sardi che hanno ottenuto il maggior punteggio sono stati giudicati poi da una giuria tecnica e una giuria stampa. I finalisti, premiati durante la serata di sabato 27 ottobre, accederanno alla fase nazionale che si svolgerà il 14 dicembre a Venezia con la proclamazione dei vincitori su base nazionale per ogni categoria.

L’importante riconoscimento annuale, nato per premiare l’eccellenza e la professionalità nel settore del Wedding Made in Italy, assumerà durante l’esclusiva serata alle porte di Cagliari, le forme di una vera e propria notte degli Oscar. Un evento di gala all’insegna dell’eccellenza, realizzato in una cornice unica e da favola, quella delle “Saline Conti Vecchi”, dove ogni dettaglio sarà dedicato all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo del Wedding in Italia.

L’Italian Wedding Awards nasce, infatti, per promuovere il Destination Wedding e il Wedding Tourism presentando la splendida regione della Sardegna e i suoi luoghi unici al mondo come meta ambita per gli sposi stranieri. E allo stesso tempo rappresenta un palcoscenico prestigioso per il Made in Italy, dove la qualità dei prodotti, la bellezza del territorio e il gusto raffinato ed inconfondibile dello stile italiano saranno protagonisti in quanto selezione unica dell’eccellenza del mondo wedding.

L’organizzazione dell’evento, è firmata dallo stile inconfondibile di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding.

L’azienda sarda, specializzata nell’organizzazione di matrimoni ed eventi luxury in Sardegna, e riconosciuta tra i 150 migliori Wedding Planner al mondo. Grazie all’esperienza ultradecennale maturata realizzando i sogni delle coppie che desideravano rendere indimenticabile il giorno del “Sì” nell’Isola più bella del Mediterraneo, Alessia e Cinzia hanno sempre realizzato eventi unici ed indimenticabili nei luoghi più esclusivi e magici della Sardegna. Fondatrici planners, designers e art directors della società, Alessia e Cinzia sono le prime imprenditrici ad aver portato la Wedding Experience in Sardegna. Ma non solo. Come Wedding planner, sono state anche le prime a proporre i matrimoni in spiaggia e a parlare di Wedding Tourism, facendo conoscere luoghi mai pensati prima per le nozze. Oggi Sposi & Exclusive Wedding raggiunge quindi un altro prestigioso traguardo: quello di essere ad oggi l’unico referente dell’esclusivo Italian Wedding Awards in Sardegna.

Lo speciale evento sarà reso possibile grazie alla disponibilità della società dell’ Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A. concessionaria delle Saline Conti Vecchi, bene valorizzato dal FAI. Situato alle porte di Cagliari è il primo sito archeologico aperto all’interno di un impianto di estrazione e lavorazione del sale ancora attivo, dove le antiche sale arredate con precisione filologica e le montagne di sale scintillanti, raccontano un secolo di storia sarda ma anche italiana, splendido e unico monumento di archeologia industriale.

Special Partners renderanno ancora più unico e magico il Gran Gala in un percorso emozionale fra le note swing dei maestri della musica d’accompagnamento “The Italian Mood Project”, i momenti di gusto gestiti da eccellenze sarde e le suggestioni degli allestimenti floreali creati con migliaia di fiori forniti dalla nota azienda Midiflor. Al calar della sera la location si vestirà di luce grazie agli spettacolari giochi di architetture luminose e d’ambience curati da LP Service, azienda leader nel settore degli eventi che valorizzeranno spazi interni ed esterni.

L’insieme di tutte queste emozioni ospiterà un’emozione ancora più grande. Quella creata dall’arte della danza che sa commuovere, toccare, ispirare, grazie alla rinomata Scuola di Danza “Assunta Pittaluga” che presenterà una splendida performance ad hoc per l’occasione. All’interno di un evento che racconterà di eccellenza e di professionalità, in una location che produce un bene prezioso: “l’oro bianco”, non poteva mancare la splendida Miss Sardegna Italia Bianca Fusco, gioiello dell’agenzia Venus Dea.

L’ evento Oggi Sposi & Italian Wedding Awards è stato Patrocinato dai comuni di: Cagliari, Pula, Domus de Maria, Castiadas, Fordongianus, Sant’Antioco.

Foto Manuela Meloni

Foto Manuela Meloni

Foto Andrea Mariniello