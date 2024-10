Oggi, 2 novembre 2021, Selene Barbuscia avrebbe compiuto 34 anni. E proprio in questa giornata, i familiari della giovane trovata morta il 6 luglio 2019 nell’appartamento in cui abitava, in viale Aldo Moro, angolo via Peruzzi a Olbia, lanciano un nuovo appello. "Se avete informazioni utili inviatele anche in forma anonima”, è il messaggio che mandano attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Selene, come era stato accertato dall’autopsia, è stata uccisa da una overdose, ma la madre non ha mai creduto al suicidio. “Aveva il terrore degli aghi”, aveva raccontato Daniela Tassi, secondo la quale la figlia sarebbe stata presa di mira. Selene è stata uccisa?

"Mi vedrai morta mamma, aiutami”, le aveva detto poco prima di morire in un audio, “Sono in quattro e sono da sola”.

Secondo Daniela l’ex fidanzato della figlia sa qualcosa: quando è andata da lui a chiedere conto della morte di Selene, l’uomo l’avrebbe minacciata: “Ammazzo anche te”.

Alla trasmissione di Federica Sciarelli, il fratello, Samuele, afferma che "le sono state fatte delle atrocità". "È stata uccisa”, dice.

“Se la conoscevate - continua Samuele -, se siete stati in quella casa, in quella camera, quella sera, parlate per dare un valore aggiunto alle indagini. Era mia sorella, non posso fermarmi davanti a niente”.