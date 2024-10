Sono sedici gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, per sette dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei.

Per l’incendio nell’agro del Comune di Nurri, in località Canali scuriosu, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatulo e i volontari di Isili. L’incendio ha percorso una superficie di 6 ettari di incolto, stoppie e vigneti.

Incendio anche nell’agro del Comune di Burgos, in località Cuccuru e Mauru, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Bono e i Barracelli di Bottidda. L’incendio ha percorso una superficie di circa poche centinaia di metri quadri di vegetazione.

Fiamme anche a Tortolì, in località Is Mendulas, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Baunei.L’incendio ha percorso una superficie di circa 0.01 ettari di terreni incolti.

Roghi anche ad Aggius,in località Stazzo Finosa, a Ozieri, in località Campu de Chilivani, Ardara, in località Funtana e figu, e Ilbono, in località Perda e Lione. In questi ultimi casi le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sono intervenuti gli elicotteri.