Si terrà questo pomeriggio (20 agosto) alle 19.30, presso la sede del Comune vecchio, l’Assemblea generale straordinaria della Pro loco di Bonnanaro. Tre i punti all’ordine del giorni: le comunicazioni del Presidente Francesco Soro, l’elezione di tre membri del Consiglio direttivo e le varie ed eventuali.

«Prima della riunione dovranno essere regolarizzate le adesioni dei soci iscritti che non hanno rinnovato la tessera per l’anno 2018– ha comunicato Soro-. In caso di inadempienza, gli stessi saranno destituiti dalle cariche che tuttora ricoprono».

«Chi avesse intenzione di intraprendere un Servizio di volontariato aderendo alla Pro loco – ha concluso il Presidente – può ambire anche a ricoprire uno dei tre posti vacanti del Direttivo sottoscrivendo e pagando anticipatamente, prima della riunione, una tessera di iscrizione del costo di 10 euro».