Poche ore dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale a Villa Devoto, nel pomeriggio di oggi - probabilmente verso le 16 - è previsto il passaggio di consegne tra il presidente uscente Ugo Cappellacci e il neo governatore Francesco Pigliaru.

L'incontro si annuncia breve e senza cerimonie, in perfetto stile british del Professore prestato alla politica e rigorosamente a porte chiuse, così come chiesto dall'uscente. Potrebbe essere questo l'ultimo atto ufficiale che si svolge a Villa Devoto, utilizzata da Cappellacci come sede di rappresentanza della presidenza della Giunta. Pigliaru, invece, non ha mai nascosto l'intenzione di riportare la presidenza al primo piano di Viale Trento, dove si trovava già con la Giunta Soru.

Da allora, però, non sono stati fatti quei lavori di adeguamento degli uffici necessari a proseguire l'attività lavorativa e non è improbabile che, suo malgrado, Pigliaru debba trovare un temporaneo ufficio o in uno dei piani della cosiddetta "torre" o nella stessa Villa Devoto. Dopo il passaggio di consegne il neo governatore sarà pronto a varare la nuova Giunta, che, secondo indiscrezioni, sarebbe già oggi in pectore e che dovrebbe essere presentata nelle 24 ore successive.

Per la settimana prossima è attesa la prima seduta del Consiglio regionale, che dovrà essere convocata dallo stesso Pigliaru entro 20 giorni dalla proclamazione, cioè entro l'1 aprile.