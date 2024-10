Se il destino cambia le carte in tavola e il Covid-19 frena progetti avviati e attesi da tempo, l’ironia diventa un’arma potente per rimettere in moto l’umore e andare avanti col sorriso.

Stefano Arzu, stimatissimo allevatore di Talana avrebbe dovuto portare all’altare proprio oggi, sabato 22 agosto, Milena Mulas di Urzulei, la donna che ama e che aveva già provato il suo abito da sposa.

Un matrimonio con 800 invitati, organizzato nel segno di quell’ospitalità che in Ogliastra regna sovrana, pieno di amici, parenti e persone che si vogliono bene.

Gli eventi legati all’emergenza sanitaria hanno portato Stefano e Milena a spostare la data delle nozze al prossimo anno, a quando si potrà ritornare a vivere nella bellezza di una tradizione che si tramanda, a quel momento speciale da condividere, al giorno più bello da vivere così come lo si è sempre sognato.

Questo non ha impedito ai “rinviati” marito e moglie di onorare la data scelta per prima con pranzo in famiglia è una torta dal significato di tutto rispetto e con una scritta davvero speciale: ‘’Stefano e Milena, oggi non sposi’. Alla faccia del virus!