I funerali di Giuseppe Manca saranno celebrati questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta di Sorgono alle 15.30. Il sindaco Giovanni Arru ha proclamato il lutto cittadino.

La comunità sorgonese sta vivendo ore di grande dolore. Nel paese del Mandrolisai si respira un’atmosfera surreale. Mai si era verificato un episodio così violento quanto atroce. Non ci sono parole che possano descrivere la sofferenza di un intero paese.

Giuseppe Manca, gioielliere di 63 anni, lunedì sera era in compagnia degli amici. L’uomo, l’indomani, è stato trovato nella sua abitazione privo di vita.

RAPINA FINITA IN TRAGEDIA Secondo quanto si apprende, i malviventi sarebbero entrati da una porta in legno sul retro dello stabile che conduce direttamente al disimpegno tra il negozio e la casa di Giuseppe Manca. L'abitazione si trova, infatti, al piano superiore della palazzina di Corso IV novembre.

Il gioielliere è stato legato a una sedia nella camera da letto con alcune fascette, le mani dietro la schiena e i piedi bloccati. Fatale è stato un bavaglio che gli hanno stretto alla bocca e al naso e che lo ha soffocato. Così come stabilito dall’autopsia, il bavaglio è stato stretto in modo da impedirgli non solo la respirazione attraverso naso e bocca ma addirittura bloccandogli il naturale movimento del torace.

Ieri sera la salma è stata restituita ai familiari.

LA FIACCOLATA Il parroco don Matteo Ortu per venerdì prossimo ha promosso una fiaccolata.

“Invito tutti a partecipare per esprimere il nostro desiderio di essere portatori di luce. Siamo invitati a compiere un gesto che esprima il nostro dissenso per quanto accaduto e la nostra speranza per un futuro migliore! Siamo invitati a uscire dalle nostre case per guardarci in faccia e condividere i medesimi valori! Venerdì vi aspetto tutti in piazzetta Villasanta alle ore 19:00”.

LE INDAGINI Intanto, sul fronte delle indagini, si è appreso che oggi gli specialisti del Ris di Cagliari torneranno nell’abitazione e nel negozio “Cose Belle” di Giusppe Manca per completare i rilievi scientifici.

Continua senza sosta anche il lavoro per quantificare l'esatto bottino della rapina, costituito dai preziosi rubati nella gioielleria. Non è stata, invece, confermata la voce sul tentativo da parte dei banditi di forzare la cassaforte.