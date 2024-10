Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia di Andrea Serusi nel giorno dell'addio. Oggi pomeriggio si celebrano i funerali del giovane operaio morto nell'incidente stradale avvenuto domenica sera a pochi chilometri dal paese, dopo il palio. Ieri nella casa di via Marconi in tanti hanno reso omaggio alla salma e rivolto parole di cordoglio ai genitori e ai fratelli del diciannovenne. L'amico, Stefano Falconi, è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Francesco a Nuoro. Lui era al volante dell'auto finita fuori strada, ha riportato un trauma cranico e alcune fratture. I medici gli hanno assegnato 40 giorni di cure.



IL DOLORE La comunità vive nello sgomento di un lutto che in modo improvviso ha interrotto il clima di festa e di euforia dovuto al consueto successo della ventinovesima edizione del palio. Luca Masuri domenica ha riportato a casa il titolo dopo tanto tempo, generando un comprensibile sentimento di orgoglio in tutti i suoi compaesani che si apprestavano a festeggiare l'evento. Ma non c'è stato il tempo. Intorno alle 22 la notizia della morte del ragazzo si è sparsa in pochi minuti. L'entusiasmo ha lasciato spazio al dolore della tragedia.



LO SCHIANTO Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri. Andrea Serusi era bordo della Fiat Punto guidata da Stefano Falconi. I due giovani avevano da pochi minuti lasciato l'ippodromo di San Cristoforo e facevano rientro in paese, diretti a uno spuntino a cui partecipavano altri amici. Percorrevano la vecchia strada di collegamento con Lanusei quando, all'altezza della Madonnina, l'autista perdendo il controllo del mezzo è andato a schiantarsi contro un albero. L'impatto violentissimo ha ridotto la macchina in un rottame, accartocciandosi e imprigionando i due ragazzi tra le lamiere. Il personale medico del 118 è intervenuto subito, ma per Andrea non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo il terribile schianto. Stefano Falconi è stato accompagnato al “San Francesco” e ricoverato d'urgenza. Le sue condizioni non sono preoccupanti. I carabinieri cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo alcune testimonianze il giovane alla guida sarebbe stato tradito dall'alta velocità.



LUTTO A GALTELLÌ In cinque giorni Andrea Serusi è la quarta vittima della strada nel Nuorese dopo la tragedia di Galtellì in cui hanno perso la vita tre turisti. Per oggi, dalle 17 alle 19, il sindaco Giovanni Santo Porcu ha proclamato il lutto cittadino, in coincidenza con i funerali che si svolgono ad Alessandria e a Milano. Alle 18 nella chiesa della Beata Vergine Assunta il parroco don Ruggero Bettarelli celebrerà una messa in ricordo delle vittime.

Roberto Tangianu