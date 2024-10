Dopo la vittoria di domenica scorsa a Brindisi, la Dinamo si rituffa in Fiba Europe Cup per una seconda giornata che la vedrà impegnata contro gli ungheresi del Szolnoki Olaj.

Come da prassi la sfida, in programma questa sera (24 ottobre) alle 20.30 al PalaSerradimigni, è stata presentata da coach Vincenzo Esposito.

«Affrontiamo la seconda partita del girone di Coppa, incontriamo probabilmente la squadra più forte del gruppo, sicuramente la più esperta e quadrata. Lo Szolnoki è una squadra che anche nel primo turno di Champions, dove poi è uscita, aveva fatto bene. Quella di domani sarà una partita per tanti motivi: i viaggi e il poco tempo per prepararla in primis- da rispettare al massimo».

Che avversario è lo Szolnoki?

«È una squadra che ha giocatori importanti, con le due punte principali che sono Milosevic e Vojvoda, pedine di esperienza europea e talento, che hanno già giocato nelle competizioni continentali. Szolnok ha diverse situazioni offensive, gli piace giocare in transizione perciò bisognerà stare attenti al controllo del ritmo e bisognerà difendere bene sui giocatori chiave. È un’ottima squadra, tra le favorite insieme a noi per i due posti di qualificazione: ha una discreta taglia fisica, oltre Milosevic ha lunghi di taglia con forza ed energia e nelle ultime sfide hanno dominato anche a rimbalzo. Noi arriviamo da due vittorie in trasferta importanti, a Leicester e Brindisi, dovremo giocare con energia questa partita per disputare un ottimo girone».

Qual è la chiave per fare una buona partita domani?

«Per me la chiave è tenere sempre l’attenzione massima, perché giocando con pochissimo tempo tra una sfida e l’altra, non c'è il tempo per sistemare le cose ma lo devi fare in corsa. È fondamentale avere il massimo della concentrazione, ma la squadra l’ha già capito».

Cosa le è piaciuto della partita a Brindisi?

«Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi nei momenti di difficoltà che, soprattutto giocando fuori casa sono di più perché non hai il sostegno del pubblico: nonostante questo siamo riusciti a mantenere -al di là dei break- la calma e la serenità non solo dal punto di vista mentale ma anche tecnico. La squadra sta capendo come affrontare le difficoltà, ad esempio quelle che ci sono giocando fuori casa o quelle legate al metro arbitrale. Domani sarà un test importante perché il tipo di gioco nelle competizioni europee e l’arbitraggio sono abbastanza diversi dal campionato».

La panchina sta garantendo cambi solidi…

«È importante avere il contributo di giocatori che, anche se giocano meno, entrino in campo per dare il massimo senza pensare unicamente di far rifiatare gli altri. Credo che questa sarà la chiave di tutta la stagione: fare in modo che tutti i giocatori si sentano partecipi, non si va in campo per fare rifiatare gli altri ma per tenere alta la qualità del gioco. Per me la squadra è fatta di 12 giocatori, tutti si devono sentire titolari».

Ousmane Diop si sta allenando con la Hertz Dinamo Academy…

«Ousmane è andato ieri a Cagliari per quarantotto ore e, in virtù del doppio tesseramento, avrà la possibilità di disputare la partita con la Hertz Dinamo Academy, testandosi in un campionato che gli è sicuramente consono e che gli permetterà di capire a che livello è dopo il lavoro fatto da agosto ad oggi. Ousmane resta comunque un nostro giocatore, in pieno accordo con la società potrà giocare sia con Sassari sia con la Hertz, ma farà rientro a Sassari in settimana».