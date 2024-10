Oggi la seduta del Consiglio regionale con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia nei confronti del governato Christian Solinas, presentata dalle opposizioni per il via libera della Sardegna al disegno di legge sull'autonomia differenziata. “Io sono preoccupato di governare la Sardegna: questa sera andrò in Consiglio regionale con la serenità di chi vuole intraprendere un confronto con l'Aula sulle cose che sono state fatte e che rimangono da fare” ha detto Solinas, a margine della cerimonia per i 100 anni dell'Aeronautica militare nella base di Decimomannu.

“Nello specifico - ha aggiunto il governatore rispondendo alle domande dei giornalisti - la mozione riguarda un tema che secondo me merita una riflessione e un dibattito aperto e all'esito della discussione ci rimetteremo all'Aula. Al momento il disegno di legge, per la prima volta nella storia repubblicana, riconosce l'insularità come elemento da tutelare e valorizzare e quindi rappresenta senz'altro un passo in avanti. Noi, in tutte le interlocuzioni che ci sono state, abbiamo posto due argomenti. Non ci spaventa il fatto - spiega il governatore - che altre regioni possano avere più ampi spazi di autonomia, perché significa maggiori responsabilità, questo chiaramente deve valere per tutti e quindi deve vedere un percorso di adeguamento e di riforma dello statuto speciale dell'Isola che riconosca nuove competenze o ne consolidi quelle già previste. Dall'altro, dal punto di vista delle entrate, non incide sul bilancio dell'Isola”.