In data odierna, su un totale di 16 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano quattro roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale.

Allarme a Sorgono, in località "Mortu Oe", dove hanno operato ben quattro elicotteri del Corpo forestale. In fiamme circa 150 ettari di sugherete e macchia mediterranea. Sono in corso le operazioni di bonifica.

A Ula Tirso il fuoco ha richiesto interventi straordinari in località "Perdabba", dove hanno coordinato le operazioni i forestali di Neoneli, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero proveniente da Fenosu e dal personale della Stazione Forestale di Ghilarza. In campo anche l’Agenzia Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse.

A Nuraminis fiamme in località "Baccu Bois". A sorvolare la zona un velivolo decoallato da Villasalto. A Sadali, invece, presso la località Stazione Sadali-Seui sono intervenuti in forestali elitrasportati giunti da Marganai.