In data odierna, su un totale di quindici incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano due roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale:

Allarme a Badesi, in Località “Muddizza di Poisa”, dove è divampato un incendio il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Trinità D’Agultu, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base regionale di Limbara. Sono intervenute poi una squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari, i Barracelli di Badesi, una squadra di volontari proveniente da Trinità D’Agultu. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di terreno incolto.

A Villanovafranca, in località “Bruncu Friarosu”, le fiamme hanno richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvato dai colleghi a bordo dell'elicottero proveniente da Villasalto. In campo anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini e una squadra di volontari della Protezione Civile di Villanovafranca. L’incendio sta interessando dei terreni incolti e agricoli. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.