“E’ con grande emozione che vi esprimo la mia sincera gratitudine per la vostra presenza nel giorno in cui lascio il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero”.

Ha iniziato così il discorso di ringraziamento il Tenente di Vascello Paola Piroddi, comandante uscente dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

La cerimonia del passaggio di comando si è tenuta questa mattina a “Villa Mosca” alla presenza delle più alte cariche militari e civili a livello locale, oltre ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni del territorio e ai maggiori esponenti della vita e delle attività portuali.

“Quella di oggi per me è una giornata molto difficile perché nonostante abbia trascorso questo periodo con il fiato sospeso, con addosso tutta la responsabilità del primo, impegnativo Comando, sono stati comunque anni intensissimi e pieni di emozioni”, ha detto con grande emozione il Tenente di Vascello Piroddi che ha andrà a ricoprire un nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Cagliari.

Al suo posto, al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero subentra il Tenente di Vascello Roberto Fronte, proviene dalla Direzione Marittima di Genova, dove prestava servizio presso la Sezione Diporto e Patenti Nautiche.

A lui, il comandante uscente ha rivolto parole di apprezzamento: “Ho avuto modo di conoscere in questi mesi il nuovo comandante e ho apprezzato la grande serenità, umiltà, preparazione e voglia di mettersi in gioco. Caro Roberto, ti auguro di cuore un sincero ‘Buon Vento’, certa che proseguirai nel processo di crescita del nostro circondario ed in quello di valorizzazione del porto, che mi piace definire “un diamante allo stato grezzo”.

Il Tenente di Vascello Roberto Fronte ha 46 anni, è nato a Genova, città nella quale è cresciuto e ha condotto i propri studi fino al conferimento della laurea in ingegneria meccanica e dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

“Inizio oggi una nuova esperienza, una tappa importante della mia vita, senza dubbio una sfida sia livello personale, sia a livello professionale che affronterò con la necessaria abnegazione – ha detto oggi Fronte nel corso del suo discorso -. Nello svolgimento delle mie funzioni sarà di fondamentale importanza il contributo in termini di esperienza e professionalità che gli uomini e le donne che prestano la propria quotidiana opera presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero e l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Conte costantemente assicurano a favore della collettività; su tale imprescindibile apporto so già che dovrò e potrò fare assoluto affidamento”.