Si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore a Quartu, i funerali della piccola Elisa Xaxa, la neonata morta soffocata da un rigurgito.

La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì. quando dopo la poppata mattutina la giovane mamma Melania ha adagiato Elisa nella culla per farla riposare. Quando dopo un po' di tempo è tornata a controllare, la 21enne si è resa conto che la neonata non stava respirando è a chiamato i soccorsi. Un'ambulanza del 118 è subito corsa in casa Xaxa ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per rianimare la piccola. Una drammatica fatalità.