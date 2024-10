In Sardegna

La gente di Lula, in queste ore, vive come in attesa. Un silenzio palpitante prima che entrino in scena le figure di un carnevale tradizionale forte, verace, ricco di significati e simbologie. Pàganos – Carrasecare Luvulesu, questo il nome dell'evento che prenderà il via oggi, sabato 25 febbraio, alle ore 14.30, quando si terrà la vestizione pubblica in piazza Deledda.