Oggi, mercoledì 14 giugno, è la Giornata mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale Sanità nel 2005 per sensibilizzare sull’importanza di un gesto apparentemente così semplice, ma ricco di generosità e solidarietà.

Si tratta infatti di un atto che può salvare tante vite e alleviare in modo incisivo le sofferenze di numerose persone che stanno male a causa di gravi e debilitanti patologie.

L’emergenza causata dalla carenza del prezioso fluido corporeo fa sì che le varie sezioni Avis in Italia si impegnino costantemente con tutte le proprie forze per continuare a reclutare nuovi donatori e far sì che il grande circolo di solidarietà e amore per il prossimo non abbia mai fine, ma si amplifichi sempre di più.

Tutte le associazioni Avis sono grandi famiglie di persone unite da un fondamentale scopo comune che assieme, oltre a compiere azioni importantissime per la comunità, si divertano, organizzano eventi, giornate a tema che diventano vere e proprie feste, perché il bene andrebbe sempre festeggiato.

Non dimentichiamoci, inoltre, che donare il sangue è importante per gli altri come per noi stessi: nessuno può sapere cosa ci riserva il futuro, quindi svolgere una buona azione oggi fa sì che siamo più tranquilli anche domani.

In Sardegna, l’alto numero di persone affette da talassemia fa sì che l’emergenza venga sentita in modo ancora più forte che in altre regioni italiane e in altri Paesi, ed è per questo che l’impegno delle varie sezioni Avis è costante e quotidiano. La bontà d’animo delle persone speciali, dai presidenti ai soci donatori, che Sardegna Live ha avuto modo di conoscere negli ultimi anni, è veramente infinita e ci ha letteralmente aperto il cuore.

Le associazioni della provincia di Sassari, per questa giornata, hanno organizzato delle raccolte.

A Sassari si può donare dalle ore 8:00 fino alle 12:00 presso "Tuttigiorni"; strada 2, Santa Maria di Pisa e presso "Pubblicitas Srl", Strada 18, Santa Maria di Pisa.

A Perfugas si può donare sempre dalle ore 8:00 fino alle 12:00 presso la CRAI in Via Enrico Toti, 29.

Si può consultare il sito https://avisprovincialesassari.it/ per maggiori informazioni.