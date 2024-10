A Ollolai tutto è pronto per la grande Sfilata Intercomunale dei Carri Allegorici in programma per questo pomeriggio a partire dalle ore 15. Divertimento, allegria, spensieratezza e tanta voglia di fare festa: sono questi gli ingredienti sui cui investe ancora una volta la Pro Loco di Ollolai guidata dall’infaticabile Pier Paolo Soro.

Animeranno l’evento quasi mille figuranti che, in rappresentanza dei paesi di Sarule, Lodine e Ollolai, sfileranno su 11 carri i quali, per temi e colori, porteranno vivacità tra le vie del centro lungo un percorso che si concluderà in Piazza Marconi con una zeppolata per tutti e i balli fino a tarda sera.

Oltre ai carri allegorici sfileranno anche diversi gruppi in maschera che hanno risposto da giorni all’invito degli organizzatori. Premi in palio per coloro che si distingueranno per originalità e coinvolgimento.

“Ancora una volta scommettiamo su un Carnevale del territorio che sia capace di coinvolgere tutte le comunità del centro Sardegna - dice il presidente Pierpaolo Soro -. Solo in questo modo possiamo realmente far fronte allo spopolamento e all’isolamento dei nostri territori. Visto il successo degli scorsi anni siamo disposti a investire ogni risorsa sul nostro Carnevale che coinvolge tutti e offre un momento di svago e spensieratezza. Chivuole far parte dello “spirito folle della Barbagia scatenato da Ospitone”, così come recita lo slogan del nostro evento, non deve fare altro che venire a Ollolai questo pomeriggio. Il divertimento è assicurato!”.

Il raduno dei Carri Allegorici e delle Maschere è previsto in via Palai alle ore 15. La festa continuerà fino a tarda notte presso il salone del Ristorante i Tre Nuraghi con il Carnaval Party 016 che vede in consolle Frascesco Cinelli Dj.

CARRI ISCRITTI AL CARNEVALE OLLOLAESE 2016

dalle ore 15.00

SFILATA INTERCOMUNALE DEI CARRI ALLEGRICI DELL BARBAGIA

1. BANDA BASSOTTI (Pro Loco Ollolai) n. 15 Figuranti ?

2. IL GIUBILEO (Ollolai) n. 60 Figuranti ?

3. I CLANDESTINI (Ollolai) n. 40 Figuranti ?

4. BRACCIO DI FERRO (A.C.R. Ollolai) n. 80 Figuranti ?

5. BOLLYWOOD (Lodine) n. 50 Figuranti ?

6. LA VENDETTA DEI PUFFI (Sarule) n. 50 Figuranti ?

7. JAMMIMO (Sarule) n. 20 Figuranti ?

8. ROCK STARS-POP STARS (Sarule) n. 30 Figuranti ?

9. BARBIE (Sarule) n. 10 figuranti ?

10. PAPPA MOBILE (Sarule) n. 15 figuranti ?

11. OLLOLARLEY DAVIDSON (Ollolai) n. 15 Figuranti (Carretto)

Saranno tantissimi anche i gruppi in maschera Singola o i gruppi che parteciperanno al Carnevale, tra questi: SUPER MARIO BROSS, I CLOWN, LE DEE DELLA MORTE, VENDITORE NAPOLETANO, LA MIA PANDA SUONA IL ROCK