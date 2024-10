Atzara si conferma luogo di cultura e tradizioni ed è proprio in questa direzione che si inserisce la terza edizione del Premio di poesia sarda “Mandrolisai”.

Il concorso è stato vinto da Augusto Flaminio Piras con il componimento Tessidora per quanto riguarda la prima sezione, aperta a tutti coloro che hanno voluto partecipare all’iniziativa promossa dal Comune. La seconda sezione, dedicata ai poeti locali, è stata vinta da Rosa Corongiu con Atras Abreschidas, mentre quella indirizzata ai bambini ha visto trionfare in ex aequo tutti i piccoli poeti che hanno partecipato al concorso.

Questa sera al Museo del vino, alle ore 18, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

«Il Premio di poesia sarda “Mandrolisai” - dice Walter Flore, sindaco di Atzara - ha l’obiettivo di tenere alto il valore della lingua della Sardegna. Il nostro paese si rivela culla fertile di poeti e questo ci riempie di orgoglio. Il corso di lingua sarda che abbiamo attivato ormai da tre anni sta svolgendo un ruolo importante per la salvaguardia del nostro patrimonio linguistico e coinvolge in modo attivo anche i più piccoli».