Questa mattina, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna a Sant’Anna Arresi, si sono celebrati i funerali di Antonio Cinus, l'uomo che domenica ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'ondata d'acqua.

L'81enne è stato centrato dalla piena di un torrente causata dal violento temporale abbattutosi su tutto il sud Sardegna e il Sulcis.

Il cadavere della vittima è stato recuperato dai Vigili del fuoco in località Is Cinus, tra Sant'Anna Arresi e la frazione di Porto Pino, nei pressi della sua stessa vettura, dalla quale era sceso poiché impossibilitato a procedere a causa dell'acqua. La Tata Pick Up dell'uomo era a cinquecento metri dal luogo in cui è stato rinvenuto il corpo, non distante dal terreno di sua proprietà.

La comunità ha vissuto con profonda commozione e dolore le ore successive al triste episodio.