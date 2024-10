Tutto è pronto per la 20^ edizione del Palio degli asinelli di Ollolai. Un traguardo importante per la manifestazione di punta dell'estate in Barbagia, che ancora una volta apre le porte dell'accoglienza alle migliaia di persone che domani, 15 luglio, affolleranno piazza Marconi per il grande evento di agonismo, divertimento e spettacolo.

Già stasera, in occasione della cerimonia inaugurale del Palio, gli organizzatori proporranno un appuntamento ricco di musica e intrattenimento. A partire dalle ore 19, infatti, Roberto Tangianu conduce in diretta su Sardegna Live il gran gala "Ollolai in Festa". Ospiti della serata, tra gli altri, Giuliano Marongiu, Laura Spano e Peppino Bande.

Domani il grande spettacolo del Palio in notturna, ancora documentato in streaming da Sardegna Live, a partire dalle ore 21. Ad aprire l'evento sarà il Corteo Medievale della Sardegna con i Tamburini e trombettieri della Sartiglia Gruppo "Città di Oristano" e gli Sbandieratori e musici del Borgo Moretta di Alba (Piemonte).

Poi le attesissime manche di qualificazione alla finalissima che vedrà i migliori fantini dell'Isola e non sola contendersi l'importante montepremi di 4mila euro. "Non vediamo l'ora di entrare nel vivo di questa grande festa di popolo che ancora una volta accende gli animi e la festa del nostro paese - commenta il presidente della Pro Loco di Ollolai, Alessandro Daga -. Siamo alla vigilia della ventesima edizione del Palio, un'edizione storica che onoreremo nel migliore dei modi con tante sorprese per chi vorrà essere con noi il 15 luglio".

"Un lungo lavoro e tanto impegno hanno portato a questo traguardo - spiega Pierpaolo Soro, presidente dell'associazione Palio degli Asinelli di Ollolai -. La festa inizierà stasera con la cerimonia inaugurale che sarà solo un assaggio dell'intensa giornata di domani. Tutta Ollolai si sente parte di una festa che si apre all'intera Sardegna. Il Palio, infatti, richiama tanti appassionati ma è anche l'occasione per presentare le bellezze del nostro territorio ai turisti provenienti da ogni parte del mondo che sabato, per un giorno, lasceranno le spiagge per scoprire un evento che affascina e sorprende ogni anno di più".