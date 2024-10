Questa sera nel Piazzale Conad Superstore Loc.Biscollai si terrà una serata all’insegna della musica: concerti gratuiti dalle sei del pomeriggio fino a tarda sera.

Il Red Bull Tourbus, il pullman anni ’70 che diventa sleeping bus, sala prove e palco mobile e che viaggia per le strade italiane per diffondere tra il pubblico la musica e la voce delle più interessanti band della scena musicale nostrana farà tappa per la 1 volta in Sardegna, il 23 maggio a Cagliari, il 24 maggio a Sassari e Domenica 25 maggio a Nuoro.

Il luogo designato per l'evento sarà il Piazzale Conad di Biscollai, dove si esibiranno tutte le band appartenenti al Contest Red Bull. Il bus sarà infatti protagonista di una serata dalle 18.30 fino a tarda sera dove si esibiranno importanti Band Musicali e Deejays, sia locali che di fama internazionale.

Protagonisti di questo palco d’eccezione dalle 21.00 gli Andes Empire, trio rock groove emergente, vincitori del Red Bull Tourbus Chiavi in Mano 2013, il contest per band emergenti più importante d’Italia. Insieme a loro Giovanni Campus (dj set), Matteo Floris (dj set), Enzo Dee (dj set) , Daniele Emme & Hendry (dj set) e il co-fondatore dei Blu Vertigo Andy, padrino del tour di tre tappe che vede coinvolta la band vincitrice (Cagliari, 23 maggio – Sassari, 24 maggio- Nuoro, 25 maggio), che si esibirà in un breve dj set . L’ingresso è gratuito .

L’evento viene realizzato grazie alla volontà dell’imprenditore Franco Fois titolare di alcuni punti Conad del territorio.