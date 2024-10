Oggi, sabato 13 agosto, a partire dalle ore 16 avrà inizio il tour in Sardegna dell'Holi Dance Festival, la grande festa dei colori che è ormai l'evento dell'estate e che ha in programma quattro serate nell'isola.

La prima tappa del tour si terrà questo pomeriggio a Dorgali, nel Campo Sportivo Mes’Austu. In consolle una squadra eccezionale composta da Mario Fargetta, Don Joe, Ema Stokholma, Gabbro, Thomas Emme, Tm Rock, Antonio Canu, Tore Pira, Andrea Deianu e Mario G.

Mario Fargetta è lo storico dj del Deejay Time, il programma cult-dance di Radio Deejay con Albertino. Da “Music” a “Music is Moving”, da “Your Love” a “Midnight” , molte delle sue hits hanno raggiunto la vetta delle club charts mondiali; dal Leone d’Oro alla carriera per la musica e per la carriera radiofonica al Premio Saint-Vincent per l’innovazione nel panorama radiofonico, fino al Grolle d'Oro come miglior DJ non gli sono mai mancati i riconoscimenti.

Don Joe è uno dei personaggi più autorevoli e rispettati dell’hip-hop italiano: insieme a Guè Pequeno e Jack La Furia ha creato i Club Dogo; lo scorso settembre è uscito con il suo album da solista, “Ora o mai più”, al quale hanno collaborato Emma e Giuliano Sangiorgi.

Ema Stokholma da anni è una delle dj italiane più affermate: dopo gli esordi da modella, la sua passione per la musica ha avuto il sopravvento.

L'ingresso alla serata è libero