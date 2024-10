Oggi alle 16, a Cagliari, si terrà nuovamente una manifestazione da parte degli imprenditori, che si raduneranno in Piazza dei Centomila. Indosseranno tutti una maglietta bianca, a simboleggiare neutralità e distanza da ogni partito politico.

"In pace e seguendo le regole - ha spiegato il promotore della mobilitazione, Fabio Macciò -. Vogliamo che la nostra voce arrivi, vogliamo riaprire". Nonostante la zona rossa gli ideatori nel gruppo Facebook 'Manifestazione globale Basta chiusure', hanno sottolineato che è arrivato loro il via libera dalla Procura di Cagliari.

"E' nostro diritto manifestare per cause autorizzate e riconosciute dalla procura. Basta avere l’auto certificazione e non possono multare perché è tutto legale", affermano. "Vogliamo cambiare le cose in maniera civile", ribadisce Macciò, invitando tutti a prendere le distanze da qualsiasi tipo di comportamento non consono.