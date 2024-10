Venerdì 21 giugno 2019 il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari organizza la Festa della Musica 2019 programmata in concomitanza con le manifestazioni promosse a livello nazionale.

L’iniziativa prevede la partecipazione di alunni e docenti con diversi organici (solisti, ensemble, formazioni orchestrali, etc.) che si esibiranno in diversi spazi del Conservatorio di Musica di Cagliari (nella fascia oraria 10.00/20.00) proponendo brani di generi e autori vari. Per tutta la durata dell’evento sarà disponibile un infopoint che fornirà informazioni in merito alle iscrizioni e all’offerta formativa del Conservatorio di Musica di Cagliari.

Durante la manifestazione si terrà, alle ore 12.00, una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa nel corso della quale saranno presenti anche i referenti dell'Associazione “Bobore Nuvoli” di Nuoro per presentare l’iniziativa finalizzata al riconoscimento di una Borsa di Studio destinata ad uno studente del Conservatorio che per l’A.A. 2018/2019 si è distinto nell’ambito del Corso di Launeddas.

Il Direttore del Conservatorio, Prof. Giorgio Sanna, precisa che l’iniziativa in argomento si pone l’obiettivo di aprire le porte del Conservatorio a tutta la popolazione della provincia di Cagliari per far meglio conoscere quest’importante realtà accademica e trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

La Festa della Musica è un grande evento che mira a far sì che la musica venga concepita come patrimonio artistico ed espressivo di tutti.

Si precisa che l’ingresso alla manifestazione è gratuito.