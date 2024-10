In data odierna, su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano cinque roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Allarme a Monti, in località Riu de Crasta, dove le fiamme hanno richiesto l'intervento del personale Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi regionali di Alà dei Sardi e Limbara e dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda. Sul posto anche il Canadair decollato dall'aereoporto di Olbia, tre squadre dell’Agenzia Forestas, due squadre delle Compagnia barracellare di Berchidda e Oschiri e una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di bosco.

A Bono fiamme in località Su Fossu. Gli elicotteri del CFVA intervenuti in Goceano sono decollati da Anela e Farcana. Sul posto, oltre ai ranger della Regione, gli uomini dell’Agenzia Forestas, i barracelli di Bottidda e Bono, i Vigili del fuoco di Sassari e numerosi volontari. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di bosco.

Paura anche a Pabillonis, dove per spegnere le fiamme divampate in località Corralis è giunto un elicottero dalla base di Marganai. In fumo due ettari di oliveti. Fiamme anche a Perfugas (due elicotteri in azione e quattro ettari di pascoli distrutti) e San Gavino Monreale (due elicotteri).