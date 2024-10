Sono 18 i roghi che hanno interessato la Sardegna in data odierna. Gli evento più importanti hanno interessato diversi territori da Sassari al Campidano.

A Villaspeciosa, in località “Mitza di monte Truxionis”, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula, Marganai e il Super Puma proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale delle Stazioni di Capoterra e Siliqua coadiuvato dal personale eliportato, una squadra Forestas del cantiere di Siliqua-Campanassisa, una squadra Forestas del cantiere di Monastis-Santa Lucia, una squadra di volontari di Uta-A.C.S.M., una squadra di volontari di Siliqua-PAN, una squadra di volontari di Assemini-ARCI.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 17.50.

Nelle campagne di Oniferi, in località “Cuccuru 'e sae Corbedda”, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Orani affiancato dal personale eliportato, due squadre Forestas dei cantieri di Monastir e Sinnai, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari, una squadra della Compagnia barracellare di Sestu e una squadra di volontari Orsa S.Lucia Monastir. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari, di aree agricole interessate da case sparse. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.

Fiamme anche a Pula, in località “C. Sagora”, dove sono intervenuti due velivoli della flotta regionale decollati dalle basi di Pula e Marganai. A dirigere le operazioni i forestali di Pula supportati dal personale in volo, il Gauf-CFVA-Cagliari, una squadra Forestas del cantiere di Pula-Arcu is Molas, una squadra Forestas del cantiere di Sarroch-Sa Stria. L’incendio, che ha percorso una superficie di circa 2 ettari di terreni incolti e canneto, è stato domato attorno alle 18.

Un intervento particolarmente complesso, poi, a Sassari. In località “C. Masia” sono intervenuti due elicotteri provenienti da Bosa e Anela. A operare via terra gli uomini del Corpo forestale della Stazione di Alghero, il Gauf-CFVA-Sassari, una squadra Forestas del cantiere di Sassari-Bonassai, una squadra Forestas del cantiere di Sassari-Lu Traineddu, una squadra della Compagnia barracellare di Olmedo, una squadra della Compagnia barracellare di Sassari. L’incendio sta interessando terreni incolti ed un canneto bordo vicino alla strada lungo la direttrice Alghero-Olmedo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

In agro di Dolianova, località “Gruxi de Maidana”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto e il Super Puma proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Dolianova coadiuvato dai colleghi via aerea, il Gauf-CFVA-Cagliari, una squadra della Compagnia barracellare di Dolianova. L’incendio sta devastando aree incolte dove sono presenti case sparse e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.