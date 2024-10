Sono 12 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale, in cinque casi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Due differenti roghi a Burgos. Il primo in località “Aloe”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas e una squadra della Compagnia barracellare. Più tardi, nei pressi del castello, ancora fiamme. Sul posto è intervenuto nuovamente un elicottero. Devastati in totale due ettari di macchia e terreno alberato.

La situazione già drammatica in Goceano è sempre più esasperante. Anche Bottidda, infatti, è stata ancora al centro degli interventi antincendio. In località “Nuraghe Sa Corona”, oggi, è intervenuto un elicottero decollato da Anela per domare le fiamme che hanno distrutto un ettaro di stoppie.

Allarme anche a Ittiri, in località “Nuraghe Crabione”. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri competente per terriotorio coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas.

A Sassari, in località “Saltareddu”, sono intervenuti tre elicotteri della flotta regionale. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in atto.