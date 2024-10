In data odierna, su un totale di 11 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano due incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei:

A Olbia, in località “Rio Litombroso”, nei pressi della parrocchia ortodossa rumena di via Plebi, sono intervenuti per spegnere un rogo gli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvati dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e Alà dei Sardi e dal personale del nucleo GAUF di Tempio Pausania, con il supporto di un Canadair proveniente da Olbia.

Sono intervenute anche uan squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia, una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, due squadre di volontari delle associazioni di Olbia e una pattuglia di polizia per gestire la viabilità. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,2 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:40.

Allarme anche a Fonni, in località “Genna Ventosa”, dove le fiamme hanno richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dei velivoli della flotta regionale decollati da Farcana e Sorgono.

Sono intervenute in questo caso anche tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fonni Donnortei e Correboi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,2 ettari di bosco a roverella. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:40.