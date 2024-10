Ancora una volta ci arriva in redazione una segnalazione di un avvistamento ufo.

Una nostra lettrice ci ha contatti per parlarci di questo oggetto volante non identificato che ha attirato la sua attenzione nel tardo pomeriggio di oggi.

“Proprio un chilometro prima dall’entrata del paese di Barumini ho visto la sfera bianca che si nota nella foto, fatta in fretta con il mio cellulare. La stessa sfera è poi diventata grande e dopo si è allungata in un modo pazzesco. Dopo di che la luce rossa è sparita e ho visto come un filo bianco nel cielo lunghissimo con una luce in fondo. Andava da una parte all'altra del cielo”.

“Devo essere sincera – continua la donna nel racconto – non mai vista una cosa così. Mi sono spaventata”.

Questa è solo una delle tante segnalazioni di oggetti volanti non identificati: un confronto dei dati delle segnalazioni UFO del periodo gennaio - ottobre 2018 con lo stesso periodo del 2019 evidenzia un incremento del 20% nell’anno in corso, come spiega Franco Mari del Servizio Ufoline del CUN e della SUF.