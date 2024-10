Quarantamila iscritti. Un grande traguardo per l’aspalPOST, la newsletter dell’Aspal che in soli tre anni ha raggiunto numeri record diventando il punto di riferimento digitale in Sardegna per chi cerca lavoro, per chi lo offre o semplicemente per chi vuole capire cosa c’è sul mercato.

A conquistare le migliaia di iscritti sono state soprattutto la ricchezza dei contenuti, la semplicità della scrittura in un format ideato e curato da un team di funzionari dell’Aspal specializzati in giornalismo, gestione dei social media e comunicazione, a capo di una redazione interna.

“AspalPOST è un fiore all’occhiello dell’Aspal - dice la Direttrice generale Maika Aversano - perché è uno strumento moderno, innovativo, affidabile che offre ai nostri utenti un servizio di grande qualità”. Nata quasi in sordina, la newsletter è cresciuta di settimana in settimana. Dalle 200 mail inviate la prima volta in via sperimentale a luglio del 2018 si è arrivati a 20mila mail poco prima dello scoppio della pandemia. Da quel momento i numeri sono letteralmente raddoppiati.

“Durante il lockdown- afferma ancora la DG - l’aspalPOST ha permesso a tantissime persone preoccupate per il futuro lavorativo di rimanere informate e di capire quali opportunità ci sarebbero potute essere. Ha reso possibile un agevole costante contatto con il mercato del lavoro e con i Centri per l’impiego”.

L’aspalPOST arriva via mail agli iscritti ogni martedì con tutte le novità, gli eventi, le notizie utili che riguardano l’Aspal e i suoi CPI ma anche bandi e avvisi sul lavoro in Sardegna. All’interno i link alle diverse sezioni, diventate nel tempo tantissime, per dare il maggior numero di informazioni in modo efficace.

Tante per esempio le sezioni dedicate agli annunci di lavoro: da quella che contiene gli annunci della Borsa Lavoro del Sil Sardegna, a quella con gli annunci stagionali in Sardegna e a quella degli stagionali fuori dalla Sardegna, poi i tirocini e la sezione dedicata alle offerte di lavoro per gli iscritti alla Legge 68. Si aggiungono poi quelle dei concorsi e poi ancora la sezione annunci delle grandi aziende, i cantieri comunali e articolo 16 (assunzioni delle pubbliche amministrazioni), la parte sui corsi di formazione, quella sul personale in somministrazione, il personale scolastico, quello sanitario, la sezione dedicata alle misure per l’autoimpiego e quella di Eures.

Da pochissimo, infine, è nata anche una costola dell’asplPOST, l’aspalMOVE, interamente dedicata a chi vuole essere informato sulle nuove opportunità di studio e lavoro all’estero, sui progetti di cooperazione internazionale dell’Aspal, o vuole arricchire le proprie conoscenze e trovare nuove occasioni di mobilità. Per iscriversi all’aspalPost e all’aspalMove: www.aspalsardegna.it