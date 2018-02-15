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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO AL RICEVIMENTO
PROV. OT - HOTEL 4* RICERCA PER LA STAGIONE 2018 (01 APRILE- 20 OTTOBRE) LA FIGURA DI ADDETTO/A AL RICEVIMENTO CON ESPERIENZA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: - RESIDENZA/DOMICILIO NEL NORD SARDEGNA (PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO) - NON SI OFFRE ALLOGGIO
- PRECEDENTE ESPERIENZA (MINIMA BIENNALE) IN POSIZIONE ANALOGA IN HOTEL DI PARI/SUPERIORE CATEGORIA
- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PARLATA E SCRITTA - GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE)
- OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PMS ALBERGHIERI (PREFERIBILE H2000)
- OTTIMA CONOSCENZA DEGLI EXTRANET DELLE PRINCIPALI OTA E DEI PRINCIPALI CHANNEL MANAGER (PREFERIBILE VERTICAL BOOKING)
- SI OFFRE REGOLARE CCNL TURISMO A TEMPO DETERMINATO
SI PREVEDE UN PERIODO DI AFFIANCAMENTO PRE-APERTURA.
PROV. OT - SELEZIONIAMO PER STAGIONE ESTIVA 2018 MAGGIO - SETTEMBRE ADDETTA/O AL RICEVIMENTO PER LAVORO IN HOTEL 4S NEL NORD SARDEGNA COMUNE DI ARZACHENA.
RICERCHIAMO UNA PERSONA SOLARE E MOTIVATA.
IL CANDIDATO/A DOVRÀ AVERE I SEGUENTI REQUISITI:
- ESPERIENZA IN HOTEL DI CATEGORIA UGUALE O SUPERIORE
- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (E'GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA)
- DISPONIBILITÀ, PUNTUALITÀ', FLESSIBILITÀ'
- OTTIME CAPACITA' DI LAVORO IN GRUPPO
- OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL CLIENTE
PROV. OT - SI RICERCA PER L'HOTEL CENTRALE DI OLBIA , UN RECEPTIONIST CON CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE( LIVELLO B1), E UNA LINGUA TRA FRANCESE E TEDESCO.
SI RICHIEDE:
-DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI, DI CUI, UNO NOTTURNO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA
-DINAMICITÀ E FLESSIBILITÀ
-ESPERIENZA NELLA MANSIONE SIA PER QUANTO RIGUARDA IL RUOLO DI RECEPTIONIST SIA PER QUELLO DI PORTIERATO NOTTURNO
-BUONA PRESENZA E CAPACITÀ RELAZIONALI
ESSENDO PREVISTO UN TURNO NOTTURNO ALLA SETTIMANA, L'ANNUNCIO È RIVOLTO, PREVALENTEMENTE A PERSONE DI SESSO MASCHILE , MAX 35 ANNI .
CONTRATTO COME DA NORME PREVISTE SUL CCNL
NON SI OFFRE ALLOGGIO.
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TORTOLI' - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI, RICERCA 1 AIUTO CUOCO.
SEDE LAVORO: TORTOLÌ
REQUISITI
- ETÀ: MINIMA 18 - MASSIMA 50
- PATENTE B
- AUTOMUNITO
- CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (SOLO PER LA FIGURA DI CAMERIERE DI SALA)
- ESPERIENZA NEL SETTORE
- DISPONIBILITÀ PER TURNI FESTIVI E NOTTURNI
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AIUTO PIZZAIOLO
CABRAS - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO CHE SAPPIA USARE IL FORNO A LEGNA, CHE SIA PUNTUALE, VOLENTEROSO E NON FUMATORE.
IL CANDIDATO VERRA' CHIAMATO PER IL PERIODO INVERNALE COME EXTRA IL SABATO PER POI ESSERE CHIAMATO TUTTII GIORNI PER IL PERIODO ESTIVO.
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ASSISTENTE TURISTICO
SINISCOLA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TURISMO CON ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGI RICERCA:
- 2 RESPONSABILE ASSISTENTI TURISTICI
- 3 ASSISTENTE TURISTICO
PROPONE: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO DI 6/7 MESI.
SEDE LAVORATIVA: VARIE LOCALITÀ IN SARDEGNA
REQUISITI:
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- CONOSCENZE INFORMATICHE DA BASE AD AVANZATE
- ESPERIENZA NELL'ASSISTENZA TURISTICA
- OTTIMA CONOSCENZA DI UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE (FRANCESE E INGLESE)
- LIVELLO AVANZATO C2
- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEL LAVORO
- PATENTE B
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BAGNINO
ALGHERO - PER AZIENDA SETTORE TURISTICO, RICERCHIAMO UNO/A ASSISTENTE BAGNANTI IN GRADO DI VIGILARE SULLA SICUREZZA DEI BAGNANTI IN MARE, CONTROLLARE L'ORDINE E LA PULIZIA DELLE AREE ESTERNE, OCCUPARSI DELL'ALLESTIMENTO DI LETTINI E OMBRELLONI.
SI RICHIEDE:
- BREVETTO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI
- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
- BUONA PROPENSIONI AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM
- BUONE DOTI ORGANIZZATIVE
DOMUS DE MARIA - STABILIMENTO BALNEARE LE DUNE(R) DI MILIA LUCIANO, SELEZIONA ASSISTENTI BAGNANTI.
RICHIEDESI DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE CON FOTO, SOLO REFERENZIATI/E E DI COMPROVATA ESPERIENZA.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE.
OFFRESI C.C.N.L. A TEMPO DETERMINATO; VITTO E ALLOGGIO.
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BANCONIERE
DOMUS DE MARIA - STABILIMENTO BALNEARE LE DUNE(R) DI MILIA LUCIANO, SELEZIONA BANCONIERI/E.
RICHIEDESI DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE CON FOTO, SOLO REFERENZIATI/E E DI COMPROVATA ESPERIENZA.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE.
OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA TURISTICO RICERCA 2 BANCONIERE - BARMAN
PROPONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:
- 1 A TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI
- 1 A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
REQUISITI: ESPERIENZA NEL SETTORE CERTIFICATA
SEDE LAVORATIVA: OROSEI
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BARISTA
PORTO CERVO - BAR NELLE VICINANZE DI PORTO CERVO, SELEZIONA FIGURA DI BARISTA/CAMERIERA PER STAGIONE ESTIVA 2018, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DA MARZO/APRILE A SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.
REQUISITI RICHIESTI :
1) BELLA PRESENZA
2) BUONA CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE.
3) MASSIMA SERIETÀ, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI.
4) BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN TEAM.
5) AUTOMUNITA - NO ALLOGGIO
PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA BARISTA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.
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BARMAN
PROV. OT - CERCASI BARMAN PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.
SAN TEODORO - CERCASI BARMAN PER LAVORO PRESSO GELATERIA.
SI RICHIEDE ESPERIENZA E CONOSCENZA LINGUA INGLESE.
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CAMERIERE
PORTO CERVO - HOTEL 4*S SITO IN PORTO CERVO, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CAMERIERA AI PIANI.
SI RICHIEDE MASSIMA DISPONIBILIÀ, ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO RICHIESTO E BUONA VOLONTÀ.
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO, CONTRATTO DETERMINATO DA APRILE/MAGGIO A SETTEMBRE/OTTOBRE.
CANNIGIONE - RISTORANTE PIZZERIA SITO IN LACONIA-CANNIGIONE (ARZACHENA) CERCA LA FIGURA DI CAMERIERE/A DI SALA PER LA STAGIONE ESTIVA, SI RICHIEDE ESPERIENZA E CONOSCENZA LINGUE INGLESE/TEDESCO,
RICHIESTA MASSIMA SERIETÀ. LAVORO SERALE. NON VIENE FORNITO ALLOGGIO.
PROV. OT - CERCASI CAMERIERI/E PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.
PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERI DI SALA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.
SANTA TERESA GALLURA - CERCASI CAMERIERE/A PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.
CAGLIARI - CERCASI RAGAZZI E RAGAZZE PER LAVORO DI CAMERIERE DI SALA E AIUTO CUOCO (PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA NEGLI ARROSTI) PER STAGIONE ESTIVA IN RISTORANTE CENTRO STORICO CAGLIARI.
PROV. OR - IL CPI DI ORISTANO INFORMA CHE È STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 LAVORATORE ISCRITTO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/1999 DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 7 MESI 24 ORE SETTIMANALI CON LA QUALIFICA DI CAMERIERE DI SALA.
CABRAS - CERCASI CAMERIERE DI SALA CHE SIA PUNTUALE, VOLENTEROSO E NON FUMATORE.
IL CANDIDATO VERRA' CHIAMATO INIZIALMENTE PER GLI EXTRA IL SABATO PER POI ESSERE CHIAMATO TUTTII GIORNI PER IL PERIODO ESTIVO.
PROV. OT - LA SRDN CONSULTING&MANAGEMENT SOCIETÀ DI CONSULENZA E RECRUITMENT NEL SETTORE DELL'OSPITALITÀ È ALLA RICERCA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI PER STRUTTURE RICETTIVE INSERITE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO IN SARDEGNA:
CAMERIERI DI SALA CON QUALIFICA DI CHEF DE RANG, COMMIS E STAGISTI DI SALA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
REQUISITI RICHIESTI (TRANNE PER I CANDIDATI STAGISTI)
ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI IN PARI RUOLO;
BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E POSSIBILMENTE DEL TEDESCO;
ATTENZIONE E CURA DEI DETTAGLI RIGUARDANTI LA PERSONA E IL SERVIZIO;
CAPACITÀ DI CONSIGLIARE IL CLIENTE;
DISPONIBILITÀ A VERSATILITÀ DI MANSIONI;
FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI DI LAVORO;
FAMILIARITÀ CON UTILIZZO QUOTIDIANO DI STRUMENTI INFORMATICI PER COMANDE DIGITALI.
È PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA OLBIA/TEMPIO.
PROV. OT - CERCASI CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA.
SI RICHIEDE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALUTIAMO L'INSERIMENTO NEL NOSTRO RISTORANTE IN ZONA ISOLA ROSSA DI DUE CAMERIERE DI SALA RESIDENTI IN SARDEGNA CON ESPERIENZA E CHE CONOSCANO LA LINGUA INGLESE. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA MAGGIO A SETTEMBRE VITTO E ALLOGGIO .
TORTOLI' - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI, RICERCA 1 CAMERIERE DI SALA.
SEDE LAVORO: TORTOLÌ
REQUISITI
- ETÀ: MINIMA 18 - MASSIMA 50
- PATENTE B
- AUTOMUNITO
- CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (SOLO PER LA FIGURA DI CAMERIERE DI SALA)
- ESPERIENZA NEL SETTORE
- DISPONIBILITÀ PER TURNI FESTIVI E NOTTURNI
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CHEF DE RANG
OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA 1 - CHEF DE RANG.
PROPONE:
- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA PER 5 MESI)
- PART-TIME SOLO SERA
REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO SAN TEODORO CENTRO CERCA PER STAGIONE ESTIVA 2018 DA APRILE A SETTEMBRE CHEF DE RANG DA INSERIRE IN BRIGATA SERIO ED DI BUONA PRESENZA PER CUCINA MARINARA INGLESE FRUIBILE ESPERTO PER COMANDE CON PALMARE.
OFFRESI VITTO ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
CUGLIERI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 CHEF DI CUCINA
REQUISITI:
- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;
- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);
- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO
- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;
- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO
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CHEF DI CUCINA
PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CHEF DI CUCINA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.
CAGLIARI - NOTA AZIENDA DI RISTORAZIONE DI CAGLIARI, PER AMPLIAMENTO, CERCA UNO CHEF.
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
- COMPROVATA ESPERIENZA IN STRUTTURE ANALOGHE;
- FLESSIBILITÀ, DINAMICITÀ, ORGANIZZAZIONE;
- OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ;
- CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;
- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE;
- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA;
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COMMIS DI CUCINA
PROV. OT - CERCASI COMMIS DI CUCINA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.
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CUOCO
SASSARI - CERCASI CUOCO CAPO PARTITA CON PASSIONE PER IL PROPRIO LAVORO, VOLENTEROSO E CAPACE.
SI RICHIEDE OTTIMA CONOSCENZA DELLA CUCINA E ITALIANA (PRIMI).
ORISTANO - RISTORANTE DI PROSSIMA APERTURA A ORISTANO RICERCA UNA CUOCA CON ESPERIENZA E SPECIALIZZATA NELLA PREPARAZIONE DI PRIMI PIATTI E AUTONOMA NEGLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO.
SI OFFRE INSERIMENTO PREVIO PERIODO DI PROVA ED EVENTUALE SUCCESSIVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.
ALGHERO - RISTORANTE AD ALGHERO, CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA, CON INIZIO A FINE APRILE, CUOCO CAPO PARTITA. NON SI OFFRE ALLOGGIO.
MURAVERA - CERCASI PER STAGIONE ESTIVA 2018 IN VILLAGGIO TURISTICO ZONA COSTA REI , PERSONALE DI CUCINA ALLOGGIO COMPRESO.
REQUISITI RICHIESTI: OTTIMA ESPERIENZA NEL SETTORE .
PROV. OT - CERCASI CUOCHI PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.
ARBOREA -STRUTTURA TURISTICA DI ARBOREA RICERCA PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA LA SEGUENTE FIGURA, PREFERIBILMENTE DELLA ZONA:
N' 1 CUOCO CAPACE DI CONDUZIONE CUCINA.
MANSIONI:
GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA CARTA;
GESTIONE E PREPARAZIONE DELL'INTERA LINEA FOOD IN CUCINA;
ORDINI MERCE;
RILEVAZIONE SCADENZE;
INVENTARIO PERIODICO;
PULIZIA DEL PROPRIO REPARTO.
SI RICHIEDE:
ESPERIENZA PLURIENNALE IN CUCINA;
CONOSCENZA DEI PIATTI TIPICI DELLA REGIONE SARDEGNA (ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI, CONTORNI E DOLCE);
CONOSCENZA E RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA E APPLICAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI RICHIESTI;
PROV. SS - CERCASI CUOCO CAPO PARTITA DI CUCINA (PRIMI E SECONDI).
SANTA CATERIANA DI PITTINURI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 CUOCO CAPO PARTITA.
REQUISITI:
- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;
- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);
- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO
- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;
- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO
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GUIDA TURISTICA
PROV. NU - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TURISMO CON ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGI RICERCA:
- 3 GUIDE TURISTICHE
PROPONE: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO DI 6/7 MESI.
SEDE LAVORATIVA: VARIE LOCALITÀ IN SARDEGNA
REQUISITI:
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- CONOSCENZE INFORMATICHE DA BASE AD AVANZATE
- ESPERIENZA NELL'ASSISTENZA TURISTICA
- OTTIMA CONOSCENZA DI UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE (FRANCESE E INGLESE)
- LIVELLO AVANZATO C2
- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEL LAVORO
- PATENTE B
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LAVAPIATTI
SANTA CATERIANA DI PITTINURI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 LAVAPIATTI.
REQUISITI:
- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;
- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);
- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO
- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;
- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO
CANNIGIONE - RISTORANTE PRESENTE A CANNIGIONE RICERCA LAVAPIATTI - CUOCO.
SI RICHIEDE ESPERIENZA.
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.
PROV. OT - CERCASI LAVAPIATTI PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.