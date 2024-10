OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA

ADDETTO AL RICEVIMENTO

PROV. OT - HOTEL 4* RICERCA PER LA STAGIONE 2018 (01 APRILE- 20 OTTOBRE) LA FIGURA DI ADDETTO/A AL RICEVIMENTO CON ESPERIENZA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: - RESIDENZA/DOMICILIO NEL NORD SARDEGNA (PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO) - NON SI OFFRE ALLOGGIO

- PRECEDENTE ESPERIENZA (MINIMA BIENNALE) IN POSIZIONE ANALOGA IN HOTEL DI PARI/SUPERIORE CATEGORIA

- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PARLATA E SCRITTA - GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE)

- OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PMS ALBERGHIERI (PREFERIBILE H2000)

- OTTIMA CONOSCENZA DEGLI EXTRANET DELLE PRINCIPALI OTA E DEI PRINCIPALI CHANNEL MANAGER (PREFERIBILE VERTICAL BOOKING)

- SI OFFRE REGOLARE CCNL TURISMO A TEMPO DETERMINATO

SI PREVEDE UN PERIODO DI AFFIANCAMENTO PRE-APERTURA.

PROV. OT - SELEZIONIAMO PER STAGIONE ESTIVA 2018 MAGGIO - SETTEMBRE ADDETTA/O AL RICEVIMENTO PER LAVORO IN HOTEL 4S NEL NORD SARDEGNA COMUNE DI ARZACHENA.

RICERCHIAMO UNA PERSONA SOLARE E MOTIVATA.

IL CANDIDATO/A DOVRÀ AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

- ESPERIENZA IN HOTEL DI CATEGORIA UGUALE O SUPERIORE

- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (E'GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA)

- DISPONIBILITÀ, PUNTUALITÀ', FLESSIBILITÀ'

- OTTIME CAPACITA' DI LAVORO IN GRUPPO

- OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL CLIENTE

PROV. OT - SI RICERCA PER L'HOTEL CENTRALE DI OLBIA , UN RECEPTIONIST CON CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE( LIVELLO B1), E UNA LINGUA TRA FRANCESE E TEDESCO.

SI RICHIEDE:

-DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI, DI CUI, UNO NOTTURNO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

-DINAMICITÀ E FLESSIBILITÀ

-ESPERIENZA NELLA MANSIONE SIA PER QUANTO RIGUARDA IL RUOLO DI RECEPTIONIST SIA PER QUELLO DI PORTIERATO NOTTURNO

-BUONA PRESENZA E CAPACITÀ RELAZIONALI

ESSENDO PREVISTO UN TURNO NOTTURNO ALLA SETTIMANA, L'ANNUNCIO È RIVOLTO, PREVALENTEMENTE A PERSONE DI SESSO MASCHILE , MAX 35 ANNI .

CONTRATTO COME DA NORME PREVISTE SUL CCNL

NON SI OFFRE ALLOGGIO.

---------------------------------------------------------

TORTOLI' - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI, RICERCA 1 AIUTO CUOCO.

SEDE LAVORO: TORTOLÌ

REQUISITI

- ETÀ: MINIMA 18 - MASSIMA 50

- PATENTE B

- AUTOMUNITO

- CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (SOLO PER LA FIGURA DI CAMERIERE DI SALA)

- ESPERIENZA NEL SETTORE

- DISPONIBILITÀ PER TURNI FESTIVI E NOTTURNI

---------------------------------------------------------

AIUTO PIZZAIOLO

CABRAS - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO CHE SAPPIA USARE IL FORNO A LEGNA, CHE SIA PUNTUALE, VOLENTEROSO E NON FUMATORE.

IL CANDIDATO VERRA' CHIAMATO PER IL PERIODO INVERNALE COME EXTRA IL SABATO PER POI ESSERE CHIAMATO TUTTII GIORNI PER IL PERIODO ESTIVO.

---------------------------------------------------------

ASSISTENTE TURISTICO

SINISCOLA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TURISMO CON ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGI RICERCA:

- 2 RESPONSABILE ASSISTENTI TURISTICI

- 3 ASSISTENTE TURISTICO

PROPONE: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO DI 6/7 MESI.

SEDE LAVORATIVA: VARIE LOCALITÀ IN SARDEGNA

REQUISITI:

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- CONOSCENZE INFORMATICHE DA BASE AD AVANZATE

- ESPERIENZA NELL'ASSISTENZA TURISTICA

- OTTIMA CONOSCENZA DI UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE (FRANCESE E INGLESE)

- LIVELLO AVANZATO C2

- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEL LAVORO

- PATENTE B

---------------------------------------------------------

BAGNINO

ALGHERO - PER AZIENDA SETTORE TURISTICO, RICERCHIAMO UNO/A ASSISTENTE BAGNANTI IN GRADO DI VIGILARE SULLA SICUREZZA DEI BAGNANTI IN MARE, CONTROLLARE L'ORDINE E LA PULIZIA DELLE AREE ESTERNE, OCCUPARSI DELL'ALLESTIMENTO DI LETTINI E OMBRELLONI.

SI RICHIEDE:

- BREVETTO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI

- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

- BUONA PROPENSIONI AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM

- BUONE DOTI ORGANIZZATIVE

DOMUS DE MARIA - STABILIMENTO BALNEARE LE DUNE(R) DI MILIA LUCIANO, SELEZIONA ASSISTENTI BAGNANTI.

RICHIEDESI DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE CON FOTO, SOLO REFERENZIATI/E E DI COMPROVATA ESPERIENZA.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE.

OFFRESI C.C.N.L. A TEMPO DETERMINATO; VITTO E ALLOGGIO.

---------------------------------------------------------

BANCONIERE

DOMUS DE MARIA - STABILIMENTO BALNEARE LE DUNE(R) DI MILIA LUCIANO, SELEZIONA BANCONIERI/E.

RICHIEDESI DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE CON FOTO, SOLO REFERENZIATI/E E DI COMPROVATA ESPERIENZA.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE.

OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA TURISTICO RICERCA 2 BANCONIERE - BARMAN

PROPONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:

- 1 A TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI

- 1 A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI

REQUISITI: ESPERIENZA NEL SETTORE CERTIFICATA

SEDE LAVORATIVA: OROSEI

---------------------------------------------------------

BARISTA

PORTO CERVO - BAR NELLE VICINANZE DI PORTO CERVO, SELEZIONA FIGURA DI BARISTA/CAMERIERA PER STAGIONE ESTIVA 2018, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DA MARZO/APRILE A SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.

REQUISITI RICHIESTI :

1) BELLA PRESENZA

2) BUONA CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE.

3) MASSIMA SERIETÀ, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI.

4) BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN TEAM.

5) AUTOMUNITA - NO ALLOGGIO

PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA BARISTA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

---------------------------------------------------------

BARMAN

PROV. OT - CERCASI BARMAN PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.

SAN TEODORO - CERCASI BARMAN PER LAVORO PRESSO GELATERIA.

SI RICHIEDE ESPERIENZA E CONOSCENZA LINGUA INGLESE.

---------------------------------------------------------

CAMERIERE

PORTO CERVO - HOTEL 4*S SITO IN PORTO CERVO, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CAMERIERA AI PIANI.

SI RICHIEDE MASSIMA DISPONIBILIÀ, ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO RICHIESTO E BUONA VOLONTÀ.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO, CONTRATTO DETERMINATO DA APRILE/MAGGIO A SETTEMBRE/OTTOBRE.

CANNIGIONE - RISTORANTE PIZZERIA SITO IN LACONIA-CANNIGIONE (ARZACHENA) CERCA LA FIGURA DI CAMERIERE/A DI SALA PER LA STAGIONE ESTIVA, SI RICHIEDE ESPERIENZA E CONOSCENZA LINGUE INGLESE/TEDESCO,

RICHIESTA MASSIMA SERIETÀ. LAVORO SERALE. NON VIENE FORNITO ALLOGGIO.

PROV. OT - CERCASI CAMERIERI/E PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.

PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERI DI SALA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

SANTA TERESA GALLURA - CERCASI CAMERIERE/A PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

CAGLIARI - CERCASI RAGAZZI E RAGAZZE PER LAVORO DI CAMERIERE DI SALA E AIUTO CUOCO (PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA NEGLI ARROSTI) PER STAGIONE ESTIVA IN RISTORANTE CENTRO STORICO CAGLIARI.

PROV. OR - IL CPI DI ORISTANO INFORMA CHE È STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 LAVORATORE ISCRITTO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/1999 DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 7 MESI 24 ORE SETTIMANALI CON LA QUALIFICA DI CAMERIERE DI SALA.

CABRAS - CERCASI CAMERIERE DI SALA CHE SIA PUNTUALE, VOLENTEROSO E NON FUMATORE.

IL CANDIDATO VERRA' CHIAMATO INIZIALMENTE PER GLI EXTRA IL SABATO PER POI ESSERE CHIAMATO TUTTII GIORNI PER IL PERIODO ESTIVO.

PROV. OT - LA SRDN CONSULTING&MANAGEMENT SOCIETÀ DI CONSULENZA E RECRUITMENT NEL SETTORE DELL'OSPITALITÀ È ALLA RICERCA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI PER STRUTTURE RICETTIVE INSERITE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO IN SARDEGNA:

CAMERIERI DI SALA CON QUALIFICA DI CHEF DE RANG, COMMIS E STAGISTI DI SALA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

REQUISITI RICHIESTI (TRANNE PER I CANDIDATI STAGISTI)

ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI IN PARI RUOLO;

BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E POSSIBILMENTE DEL TEDESCO;

ATTENZIONE E CURA DEI DETTAGLI RIGUARDANTI LA PERSONA E IL SERVIZIO;

CAPACITÀ DI CONSIGLIARE IL CLIENTE;

DISPONIBILITÀ A VERSATILITÀ DI MANSIONI;

FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI DI LAVORO;

FAMILIARITÀ CON UTILIZZO QUOTIDIANO DI STRUMENTI INFORMATICI PER COMANDE DIGITALI.

È PREFERIBILE IL DOMICILIO IN ZONA OLBIA/TEMPIO.

PROV. OT - CERCASI CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA.

SI RICHIEDE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALUTIAMO L'INSERIMENTO NEL NOSTRO RISTORANTE IN ZONA ISOLA ROSSA DI DUE CAMERIERE DI SALA RESIDENTI IN SARDEGNA CON ESPERIENZA E CHE CONOSCANO LA LINGUA INGLESE. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA MAGGIO A SETTEMBRE VITTO E ALLOGGIO .

TORTOLI' - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI, RICERCA 1 CAMERIERE DI SALA.

SEDE LAVORO: TORTOLÌ

REQUISITI

- ETÀ: MINIMA 18 - MASSIMA 50

- PATENTE B

- AUTOMUNITO

- CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (SOLO PER LA FIGURA DI CAMERIERE DI SALA)

- ESPERIENZA NEL SETTORE

- DISPONIBILITÀ PER TURNI FESTIVI E NOTTURNI

---------------------------------------------------------

CHEF DE RANG

OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA 1 - CHEF DE RANG.

PROPONE:

- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA PER 5 MESI)

- PART-TIME SOLO SERA

REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO SAN TEODORO CENTRO CERCA PER STAGIONE ESTIVA 2018 DA APRILE A SETTEMBRE CHEF DE RANG DA INSERIRE IN BRIGATA SERIO ED DI BUONA PRESENZA PER CUCINA MARINARA INGLESE FRUIBILE ESPERTO PER COMANDE CON PALMARE.

OFFRESI VITTO ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.

CUGLIERI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 CHEF DI CUCINA

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;

- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);

- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;

- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO

---------------------------------------------------------

CHEF DI CUCINA

PROV. OT - RISTORANTE PRESENTE A PORTO ROTONDO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CHEF DI CUCINA CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

CAGLIARI - NOTA AZIENDA DI RISTORAZIONE DI CAGLIARI, PER AMPLIAMENTO, CERCA UNO CHEF.

IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

- COMPROVATA ESPERIENZA IN STRUTTURE ANALOGHE;

- FLESSIBILITÀ, DINAMICITÀ, ORGANIZZAZIONE;

- OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ;

- CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;

- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE;

- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA;

---------------------------------------------------------

COMMIS DI CUCINA

PROV. OT - CERCASI COMMIS DI CUCINA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.

---------------------------------------------------------

CUOCO

SASSARI - CERCASI CUOCO CAPO PARTITA CON PASSIONE PER IL PROPRIO LAVORO, VOLENTEROSO E CAPACE.

SI RICHIEDE OTTIMA CONOSCENZA DELLA CUCINA E ITALIANA (PRIMI).

ORISTANO - RISTORANTE DI PROSSIMA APERTURA A ORISTANO RICERCA UNA CUOCA CON ESPERIENZA E SPECIALIZZATA NELLA PREPARAZIONE DI PRIMI PIATTI E AUTONOMA NEGLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO.

SI OFFRE INSERIMENTO PREVIO PERIODO DI PROVA ED EVENTUALE SUCCESSIVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

ALGHERO - RISTORANTE AD ALGHERO, CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA, CON INIZIO A FINE APRILE, CUOCO CAPO PARTITA. NON SI OFFRE ALLOGGIO.

MURAVERA - CERCASI PER STAGIONE ESTIVA 2018 IN VILLAGGIO TURISTICO ZONA COSTA REI , PERSONALE DI CUCINA ALLOGGIO COMPRESO.

REQUISITI RICHIESTI: OTTIMA ESPERIENZA NEL SETTORE .

PROV. OT - CERCASI CUOCHI PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.

ARBOREA -STRUTTURA TURISTICA DI ARBOREA RICERCA PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA LA SEGUENTE FIGURA, PREFERIBILMENTE DELLA ZONA:

N' 1 CUOCO CAPACE DI CONDUZIONE CUCINA.

MANSIONI:

GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA CARTA;

GESTIONE E PREPARAZIONE DELL'INTERA LINEA FOOD IN CUCINA;

ORDINI MERCE;

RILEVAZIONE SCADENZE;

INVENTARIO PERIODICO;

PULIZIA DEL PROPRIO REPARTO.

SI RICHIEDE:

ESPERIENZA PLURIENNALE IN CUCINA;

CONOSCENZA DEI PIATTI TIPICI DELLA REGIONE SARDEGNA (ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI, CONTORNI E DOLCE);

CONOSCENZA E RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA E APPLICAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI RICHIESTI;

PROV. SS - CERCASI CUOCO CAPO PARTITA DI CUCINA (PRIMI E SECONDI).

SANTA CATERIANA DI PITTINURI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 CUOCO CAPO PARTITA.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;

- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);

- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;

- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO

---------------------------------------------------------

GUIDA TURISTICA

PROV. NU - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TURISMO CON ATTIVITÀ DI AGENZIA VIAGGI RICERCA:

- 3 GUIDE TURISTICHE

PROPONE: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO DI 6/7 MESI.

SEDE LAVORATIVA: VARIE LOCALITÀ IN SARDEGNA

REQUISITI:

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- CONOSCENZE INFORMATICHE DA BASE AD AVANZATE

- ESPERIENZA NELL'ASSISTENZA TURISTICA

- OTTIMA CONOSCENZA DI UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE (FRANCESE E INGLESE)

- LIVELLO AVANZATO C2

- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ NEL LAVORO

- PATENTE B

---------------------------------------------------------

LAVAPIATTI

SANTA CATERIANA DI PITTINURI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 LAVAPIATTI.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;

- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);

- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;

- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO

CANNIGIONE - RISTORANTE PRESENTE A CANNIGIONE RICERCA LAVAPIATTI - CUOCO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA.

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.

PROV. OT - CERCASI LAVAPIATTI PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA IN STRUTTURE DI PREGIO.