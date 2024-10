OFFERTE DI LAVORO IN

SARDEGNA AGGIORNATE AL

24/04/2019





AUSILIARIA SERVIZI PRIMA INFANZIA

PALAU - CERCASI AUSILIARIA SERVIZI PRIMA INFANZIA.

SEDE DI LAVORO: PALAU

CCNL: COOPERATIVE SOCIALI

LIVELLO: A2

ORE: 15 SETTIMANALI

TIPO RAPPORTO: TEMPO DETERMINATO 6 MESI CON POSSIBILITÀ STABILIZZAZIONE.

REQUISITI RICHIESTI:

O DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE;

MANSIONI RICHIESTE:

LA CANDIDATA DOVRÀ OCCUPARSI DELL'APERTURA E CHIUSURA DI TUTTI I LOCALI E DELLA LORO PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA CON MANTENIMENTO DELL'ORDINE DEGLI STESSI E PULIZIA DEI MATERIALI E DELLE SUPPELLETTILI D'USO; OPERAZIONI DI ASSISTENZA CONSISTENTI NELLA COLLABORAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI; COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO PER LA CUSTODIA DEI BAMBINI, OPERAZIONI DI LAVANDERIA E DI GUARDAROBA.

SONO GRADITI ALMENO 12 MESI DI ESPERIENZA LAVORATIVA DOCUMENTABILE, ANCHE NON CONTINUATIVA, IN QUALITÀ DI AUSILIARIA IN SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO PERSONALE@COOPERATIVALALUNA.IT CON ALLEGATO CV, LETTERA DI PRESENTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INDICANDO COME RIFERIMENTO NELL'OGGETTO: AUSILIARIA SERVIZI PRIMA INFANZIA

AUTISTA

CAGLIARI - CERCASI AUTISTA CON PATENTE SUPERIORE ESPERTO IN TRASLOCHI.

INVIARE CURRICULUM TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO 351/1643519.

CAGLIARI - SERIA AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI BOMBOLE DI GPL, RICERCA LA FIGURA DI AUTISTA ADDETTO ALLE CONSEGNE A DOMICILIO MUNITO DI ADR.

LA FIGURA CHE STIAMO CERCANDO È UNA PERSONA MOTIVATA, SERIA, DINAMICA, SOLARE ED INTRAPRENDENTE CHE ABBIA UN' OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL CLIENTE. INDISPENSABILI PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ.

OFFRIAMO REGOLARE CONTRATTO CCNL PART TIME, INIZIALMENTE DI UN MESE MA CON POSSIBILE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

PER CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM A : ROBERTO.ARRIUS@GRUPPOAUTOGAS.COM

PROV.OT - CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE CQC E SCHEDA TACHIGRAFO.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 3482891300 .





UTA - CERCASI PERSONALE AUTISTA CON PATENTI SUPERIORI, REQUISITO MINIMO LA C PER LAVORO DI AUTOSPURGO.

INVIARE CURRICULUM VITAE A NEWTRONIKA@EMAIL.IT, SI RICHIEDE FLESSIBILITÀ LAVORATIVA, BUONA PRESENZA.





BADANTE

PROV.OT - CERCO BADANTE DONNA H24 CON ESPERIENZA, AD OLBIA, CHE ABBIA LA PATENTE E CHE PARLI BENE L ITALIANO E SAPPIA CUCINARE CIBO ITALIANO, SI OFFRE VITO E ALLOGGIO, PER AIUTO A MIO PADRE E MIA SORELLA, SI RICHIEDE LA PREPARAZIONE PASTI, RIORDINO DELLA CASA CON PULIZIA DELLA CASA, SEGUIRE LE TERAPIE, ED EVENTUALI COMMISSIONI, SI DISPONE DI UNA MACCHINA, SI OFFRE LA RETRIBUZIONE MENSILE SINDACALE CON ASSICURAZIONE.

PER INFORMAZIONI TELEFNARE AL NUMERO 340/4702728 .

CUGLIERI - CERCASI A CUGLIERI (OR) SIGNORA/INA SERIA E AFFIDABILE, PER ASSISTENZA A PERSONA ANZIANA AUTOSUFFICIENTE. ORARI DALLE 8.00 ALLE 11.00 E DALLE 19.00 ALLE 20.00, 6 GIORNI LA SETTIMANA CON DOMENICA LIBERA. LA PERSONA SELEZIONATA DOVRÀ OCCUPARSI DI SOMMINISTRARE LE MEDICINE MATTUTINE (PASTIGLIE), PREPARARE LA COLAZIONE, A SECONDA DELLA NECESSITÀ PULIRE CASA O ACCOMPAGNARE L'ANZIANO A FARE LA SPESA O EVENTUALI COMMISSIONI, PREPARARE IL PRANZO. DALLE 19.00 ALLE 20.00 DOVRÀ PREPARARE LA CENA E SOMMINISTRARE LE MEDICINE SERALI (PASTIGLIE). PREFERENZA PER I RESIDENTI IN ZONA, RICHIESTA MASSIMA SERIETÀ. I COLLOQUI SI TERRANNO I PRIMI DI GIUGNO A CUGLIERI. TELEFONARE H. 16.00/18.00 A 339 1049272 (LAURA)

CONTABILE

CAGLIARI - CENTRO ELABORAZIONE DATI CON SEDE IN CAGLIARI VALUTA CURRICULUM VITAE PER LA RICERCA DI UN IMPIEGATO/A CON ESPERIENZA NELL'AREA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA DI DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ.

SI RICHIEDE:

-CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA RAGIONERIA, CON PROCEDURE DI CHIUSURA DEI BILANCI E CALCOLO IMPOSTE, DEGLI ADEMPIMENTI IVA E PREDISPOSIZIONE DICHIARATIVI; -OTTIMA CONOSCENZA DI OFFICE E DEI MODERNI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ;

LA PERSONA VERRÀ INSERITA IN UNA REALTÀ GIÀ STRUTTURATA E DINAMICA, DOVE RAPPRESENTA REQUISITO ESSENZIALE RIUSCIRE AD INSERIRSI VELOCEMENTE DIMOSTRANDO ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ.

IL CANDIDATO IDEALE RICERCATO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

-OTTIMA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL CONTATTO CON IL PUBBLICO;

-OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA;

-RISERVATEZZA;

-PROFESSIONALITÀ E CORTESIA;

-MASSIMA FLESSIBILITÀ, DINAMISMO, CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, DISPONIBILITÀ ALL'AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE, REATTIVITÀ.

POSSIEDE INOLTRE UNA BUONA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS E L'INTERESSE NELL'APPRENDERE E MIGLIORARE LE PROPRIE CONOSCENZE.

DOTI DI ONESTÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA, OLTRE CHE UN ELEVATO SENSO DI RESPONSABILITÀ, SONO REQUISITI IMPRESCINDIBILI.

GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE IL LORO CURRICULUM VITAE CON FOTO, PREFERIBILMENTE IN FORMATO PDF E COMPRENSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 196/03 ALL'INDIRIZZO EMAIL: CV.ELABORAZIONEDATICONTABILI@GMAIL.COM

EDUCATORE PROFESSIONALE

PALAU - COOPERATIVA SOCIALE RICERCA DUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA

SEDE DI LAVORO: PALAU

CCNL: COOPERATIVE SOCIALI LIVELLO D1 ORE 30 SETTIMANALI

REQUISITI RICHIESTI:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE;

DIPLOMA DI LAUREA IN PEDAGOGIA;

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE;

IN AGGIUNTA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI SOPRA ELENCATI GLI EDUCATORI DOVRANNO DIMOSTRARE ALMENO 12 MESI DI ESPERIENZA LAVORATIVA DOCUMENTABILE, ANCHE NON CONTINUATIVA, IN QUALITÀ DI EDUCATORE IN SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

COMPETENZE E ATTITUDINI

OTTIME CAPACITÀ DI ASCOLTO, GESTIONE DELLO STRESS, PROBLEM SOLVING

PATENTE B E MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO

ATTITUDINE PROPOSITIVA E FLESSIBILITÀ

NESSUN CARICO PENALE PENDENTE

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ( 6 MESI) CON POSSIBILITÀ DI STABILIZZAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO PERSONALE@COOPERATIVALALUNA.IT CON ALLEGATO CV, LETTERA DI PRESENTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INDICANDO COME RIFERIMENTO NELL'OGGETTO: EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA

ORISTANO - COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 RICERCA N. 2 EDUCATORI/TRICI CON LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE.

SE IN POSSESSO DEI REQUISITI, INVIARE CV ALL'INDIRIZZO MAIL GIUBILEO2000C@TISCALI.IT

ELETTRICISTA

PROV.SS - LA KIMISSA COSTRUZIONI SRL, SOCIETÀ IN ESPANSIONE NEL SETTORE EDILE, RICERCA ELETTRICISTI IDRAULICI DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO, CI RIVOLGIAMO A CANDIDATI DOTATI DI DINAMISMO, PRONTI A FAR PARTE DI UNA SQUADRA MOTIVATA E DINAMICA.

SONO RICHIESTE PRECEDENTI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PASSIONE PER IL LAVORO, FLESSIBILITÀ, AMBIZIONE E DESIDERIO DI CRESCITA COMPLETANO IL PROFILO RICHIESTO.

IMPEGNO: FULL-TIME.

PER INFO INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: AMMINISTRAZIONE.KIMISSA@GMAIL.COM

IDRAULICO

PROV.OT - CERCASI IDRAULICO ESPERTO ANCHE IN CONDIZIONAMENTO.

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

INVIARE CURRICULUM VITAE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: SPERSONALE1@GMAIL.COM





SAN TEODORO - SOCIETÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE SELEZIONA PERSONALE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.

L'IMPIEGATA/O SI OCCUPERÀ DELLA GESTIONE DELLE SCADENZE, GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, DELL'ACCOGLIENZA DEI CLIENTI E DELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CON STUDI DI CONSULENZA.

SI PREDILIGONO CONOSCENZE IN AMBITO FISCALE, E UTILIZZO PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, GOOGLE CALENDAR E PIATTAFORME DI CONDIVISIONE (ES: DROPBOX).

SI RICHIEDE IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE IN AMBITO TECNICO ED ECONOMICO E RESIDENZA NEI PRESSI DI SAN TEODORO.

SI OFFRE CONTRATTO DI TIROCINIO REGIONALE.

IL COLLOQUIO SI TERRÀ NEL COMUNE DI ORISTANO, PRESSO LO STUDIO DI CONSULENZA DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE.

I CANDIDATI DEVONO INVIARE CV MUNITO DI FOTOTESSERA VIA EMAIL A: CONSULENZE.SELEZIONE@GMAIL.COM;

ASSEMINI - ZONA : Provincia: CA Regione: SARDEGNA - PROVINCIA : CA

TELEFONO :

SCADENZA : 12/05/19

TESTO : AZIENDA IMPIEGATA NEL RAMO DELLA CLIMATIZZAZIONE CERCA APPRENDISTA INSTALLATORE PER STAGIONE ESTIVA.

ANCHE SENZA ESPERIENZA.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 349/5893391

-