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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 29/11/2017
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLE VENDITE
SASSARI - PER LA PIÙ IMPORTANTE AZIENDA DELLE TELECOMUNICAZIONI SI RICERCANO ADDETTI COMMERCIALI/VENDITORI CON ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE TELEFONIA E/O SERVIZI. IL LAVORO SI SVOLGERÀ NELLE PRINCIPALI CATENE DI ELETTRONICA (NO GALLERIE CENTRI COMMERCIALI).
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE AVER SVOLTO PRECEDENTE ESPERIENZA IN RUOLI DI VENDITA, SPECIALMENTE SU SUPERFICI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE O NEI SETTORI TELECOMUNICAZIONI ED ELETTRONICA.
IL CANDIDATO SELEZIONATO SVOLGERÀ UN PIANO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO COMMERCIALE CHE LO RENDERÀ INDIPENDENTE NELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E GESTIONE CLIENTI.
OFFRIAMO:
- PIANO DI INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI MENSILI, CON COMPENSI AI MASSIMI LIVELLI DEL SETTORE;
- POSSIBILITÀ DI LAVORARE IN UN TEAM DINAMICO;
- PERCORSO FORMATIVO E DI SVILUPPO.
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ASSISTENTE SOCIALE
NUORO - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI SASSARI- RICERCA PER ENTE DELLA PROVINCIA DI NUORO
UN ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME CON LE CARATTERISTICHE SOTTO SPECIFICATE DA INSERIRE CON CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO.
IL CANDIDATO DOVRÀ TASSATIVAMENTE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI :
1. INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI CON UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
3. LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE O LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI O LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI O DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE ABILITANTE
4. ESPERIENZA CERTIFICATA NELLA MANSIONE DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO COMUNI
5. AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION
6. DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.
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BADANTE
OZIERI - CERCHIAMO DISPONIBILE DA SUBITO BADANTE CONVIVENTE PER SIGNORA DI 61 ANNI IN SEDIA A ROTELLE MA AUTOSUFFICIENTE PER MOLTE COSE.
LA PERSONA CHE CERCHIAMO DEVE AVERE LA PATENTE PER PORTARLA FUORI, SAPER CUCINARE E BADARE ALLE FACCENDE DOMESTICHE, MA AVREBBE COMUNQUE TEMPO LIBERO PER SE.
RICHIESTA MINIMA CONOSCENZA DELL'ITALIANO, VALUTIAMO ANCHE NON AUTOMUNITE.
OFFRIAMO 800/900 AL MESE DA CONCORDARE, CON ASSUNZIONE REGOLARE.
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BARISTA
BUDONI - CERCASI BARISTA DI BELLA PRESENZA PER LAVORO PRESSO BAR SITO NEL COMUNE DI BUDONI.
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.
SASSARI - CERCASI BARISTA PART-TIME.
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CONTABILE
CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SELEZIONA CONTABILE PER SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DELLA CONSULENZA ALLE AZIENDE DI CAGLIARI. SI RICHIEDE: DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE, ESPERIENZA BREVE DI REGISTRAZIONE PRIMA NOTA, FATTURE IN CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA, INVII TELEMATICI IVA E F24, ADEMPIMENTI IVA E CONNESSI. SI OFFRE POSSIBILITÀ DI CRESCITA PROFESSIONALE PREFERIBILMENTE CON ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
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EDUCATORE PROFESSIONALE
SAN GAVINO MONREALE - COOPERATIVA SOCIALE RICERCA 1 EDUCATORE PROFESSIONALE.
DATA DI SCADENZA: 07/12/2017
SEDE DI LAVORO: ORISTANESE E BARBAGIA DI SEULO
MANSIONI: OPERATORE SOCIALE IN SERVIZI EDUCATIVI
REQUISITI:
- ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE ;
- TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
- PATENTE B
- AUTOMUNITO
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO PART TIME A TEMPO DETERMINATO
ORISTANO - SMILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RICERCA EDUCATORI/TRICI PROFESSIANALI CON LAUREA IN SCIENZA DELL'EDUCAZIONE ED ESPERIENZA ANNUALE IN ATTIVITÀ EDUCATIVA CON BES (DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO, AUTISMO, DSA, SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE). LA FIGURA PROFESSIONALE VERRÀ INSERITA IN SERVIZI DI EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DA SVOLGERSI IN PROVINCIA DI ORISTANO NELLA ZONA DEL TERRALBESE E DELL'ALTA MARMILLA. E' NECESSARIO CHE IL CANDIDATO SIA AUTOMUNITO O IN GRADO DI SPOSTARSI IN MODO
CAGLIARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA NEL SET (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE) PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO SASSARI.
SASSARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON 12 MESI DI ESPERIENZA IN SET SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO SASSARI.
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ELETTRICISTA
SASSARI - OPENJOBMETIS SPA RICERCA PER PROPRIO CLIENTE UN ELETTRICISTA PER INSTALLAZIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
SI RICHIEDE: ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ELETTRICISTA E POSSESSO DI ATTESTATI DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO O ALTO.
SI OFFRE: CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE CON INQUADRAMENTO 5 LIVELLO CCNL METALMECCANICA ARTIGIANI.
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ESTETISTA
SORSO - CERCASI ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO A SORSO.
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IMPIEGATO
CAGLIARI - PRIMARIA SOCIETÀ NEL CAMPO DEI PREZIOSI RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER LA SEDE DIREZIONALE DI CAGLIARI. SI RICHIEDE DIPLOMA DI RAGIONERIA O PREFERIBILMENTE TITOLO SUPERIORE AD INDIRIZZO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO E BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI INFORMATICI. SI OFFRE CONTRATTO CCNL ORAFI INDUSTRIA IMPIEGATI 2 LIVELLO.
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SEGRETARIA
PROV.OT - AZIENDA DI AUTOTRASPORTI RICERCA SEGRETARIA PER EFFETTUARE PERIODO DI TIROCINIO.
ORISTANO - ACQUE PURE ITALIA CERCA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA ESPERTA CON CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA SEDE DI ORISTANO.
SI OFFRE CONTRATTO A NORMA E FISSO MENSILE.
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TECNICO
CAGLIARI - CERCASI TECNICO INSTALLATORE TLC - ELETTRICO.
LE RISORSE VERRANNO INSERITE PER SVOLGERE PRINCIPALMENTE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONICI E DATI DI ABBONATO.
REQUISITO PREFERENZIALE MA NON INDISPENSABILE È AVER MATURATO ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALL'INTERNO DI IMPIANTI DI TELEFONIA PUBBLICA.
E' INOLTRE REQUISITO PREFERENZIALE MA NON INDISPENSABILE IL POSSESSO DEGLI ATTESTATI O DI DIMOSTRATA ESPERIENZA RELATIVA ALLA FORMAZIONE PER L'ATTIVITÀ SPECIFICA. L'AZIENDA OFFRE INSERIMENTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.
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TERMOIDRAULICO
SINISCOLA - SE SEI UN TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO E PENSI DI SVOLGERE IL TUO MESTIERE IN MODO ECCELLENTE MA NON TI SENTI GIÀ ARRIVATO, OGGI È IL TUO GIORNO FORTUNATO!
INFATTI QUESTO ANNUNCIO È CERTAMENTE IL PIÙ IMPORTANTE CHE TU ABBIA MAI LETTO: SE ARRIVERAI FINO IN FONDO CAPIRAI PERCHÉ.
SONO MARCELLO CONTU, CREATORE DEL MARCHIO CALOR360.COM - L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GARANTITO 20 ANNI.
PER NOI È UN PERIODO DAVVERO ROSEO: TANTO LAVORO E TANTE RICHIESTE DA PARTE DI TANTI CLIENTI, PER CUI ABBIAMO DECISO DI ALLARGARE IL NOSTRO TEAM.
PER QUESTO CERCHIAMO PERSONE COME TE, CHE SAPPIANO FARE BENE IL PROPRIO LAVORO.