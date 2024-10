OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 29/11/2017

ADDETTO ALLE VENDITE

SASSARI - PER LA PIÙ IMPORTANTE AZIENDA DELLE TELECOMUNICAZIONI SI RICERCANO ADDETTI COMMERCIALI/VENDITORI CON ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE TELEFONIA E/O SERVIZI. IL LAVORO SI SVOLGERÀ NELLE PRINCIPALI CATENE DI ELETTRONICA (NO GALLERIE CENTRI COMMERCIALI).

COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE AVER SVOLTO PRECEDENTE ESPERIENZA IN RUOLI DI VENDITA, SPECIALMENTE SU SUPERFICI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE O NEI SETTORI TELECOMUNICAZIONI ED ELETTRONICA.

IL CANDIDATO SELEZIONATO SVOLGERÀ UN PIANO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO COMMERCIALE CHE LO RENDERÀ INDIPENDENTE NELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E GESTIONE CLIENTI.

OFFRIAMO:

- PIANO DI INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI MENSILI, CON COMPENSI AI MASSIMI LIVELLI DEL SETTORE;

- POSSIBILITÀ DI LAVORARE IN UN TEAM DINAMICO;

- PERCORSO FORMATIVO E DI SVILUPPO.

---------------------------------------------------------------------

ASSISTENTE SOCIALE

NUORO - OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI SASSARI- RICERCA PER ENTE DELLA PROVINCIA DI NUORO

UN ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME CON LE CARATTERISTICHE SOTTO SPECIFICATE DA INSERIRE CON CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO.

IL CANDIDATO DOVRÀ TASSATIVAMENTE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI :

1. INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI CON UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

3. LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE O LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI O LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI O DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE ABILITANTE

4. ESPERIENZA CERTIFICATA NELLA MANSIONE DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO COMUNI

5. AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION

6. DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.

---------------------------------------------------------------------

BADANTE

OZIERI - CERCHIAMO DISPONIBILE DA SUBITO BADANTE CONVIVENTE PER SIGNORA DI 61 ANNI IN SEDIA A ROTELLE MA AUTOSUFFICIENTE PER MOLTE COSE.

LA PERSONA CHE CERCHIAMO DEVE AVERE LA PATENTE PER PORTARLA FUORI, SAPER CUCINARE E BADARE ALLE FACCENDE DOMESTICHE, MA AVREBBE COMUNQUE TEMPO LIBERO PER SE.

RICHIESTA MINIMA CONOSCENZA DELL'ITALIANO, VALUTIAMO ANCHE NON AUTOMUNITE.

OFFRIAMO 800/900 AL MESE DA CONCORDARE, CON ASSUNZIONE REGOLARE.

---------------------------------------------------------------------

BARISTA

BUDONI - CERCASI BARISTA DI BELLA PRESENZA PER LAVORO PRESSO BAR SITO NEL COMUNE DI BUDONI.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



SASSARI - CERCASI BARISTA PART-TIME.

---------------------------------------------------------------------

CONTABILE

CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SELEZIONA CONTABILE PER SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DELLA CONSULENZA ALLE AZIENDE DI CAGLIARI. SI RICHIEDE: DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE, ESPERIENZA BREVE DI REGISTRAZIONE PRIMA NOTA, FATTURE IN CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA, INVII TELEMATICI IVA E F24, ADEMPIMENTI IVA E CONNESSI. SI OFFRE POSSIBILITÀ DI CRESCITA PROFESSIONALE PREFERIBILMENTE CON ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

---------------------------------------------------------------------

EDUCATORE PROFESSIONALE

SAN GAVINO MONREALE - COOPERATIVA SOCIALE RICERCA 1 EDUCATORE PROFESSIONALE.

DATA DI SCADENZA: 07/12/2017

SEDE DI LAVORO: ORISTANESE E BARBAGIA DI SEULO

MANSIONI: OPERATORE SOCIALE IN SERVIZI EDUCATIVI

REQUISITI:

- ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE ;

- TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

- PATENTE B

- AUTOMUNITO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO PART TIME A TEMPO DETERMINATO



ORISTANO - SMILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RICERCA EDUCATORI/TRICI PROFESSIANALI CON LAUREA IN SCIENZA DELL'EDUCAZIONE ED ESPERIENZA ANNUALE IN ATTIVITÀ EDUCATIVA CON BES (DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO, AUTISMO, DSA, SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE). LA FIGURA PROFESSIONALE VERRÀ INSERITA IN SERVIZI DI EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DA SVOLGERSI IN PROVINCIA DI ORISTANO NELLA ZONA DEL TERRALBESE E DELL'ALTA MARMILLA. E' NECESSARIO CHE IL CANDIDATO SIA AUTOMUNITO O IN GRADO DI SPOSTARSI IN MODO



CAGLIARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA NEL SET (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE) PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO SASSARI.



SASSARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON 12 MESI DI ESPERIENZA IN SET SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO SASSARI.



---------------------------------------------------------------------

ELETTRICISTA

SASSARI - OPENJOBMETIS SPA RICERCA PER PROPRIO CLIENTE UN ELETTRICISTA PER INSTALLAZIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

SI RICHIEDE: ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ELETTRICISTA E POSSESSO DI ATTESTATI DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO O ALTO.

SI OFFRE: CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE CON INQUADRAMENTO 5 LIVELLO CCNL METALMECCANICA ARTIGIANI.

---------------------------------------------------------------------

ESTETISTA

SORSO - CERCASI ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO A SORSO.

---------------------------------------------------------------------

IMPIEGATO

CAGLIARI - PRIMARIA SOCIETÀ NEL CAMPO DEI PREZIOSI RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER LA SEDE DIREZIONALE DI CAGLIARI. SI RICHIEDE DIPLOMA DI RAGIONERIA O PREFERIBILMENTE TITOLO SUPERIORE AD INDIRIZZO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO E BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI INFORMATICI. SI OFFRE CONTRATTO CCNL ORAFI INDUSTRIA IMPIEGATI 2 LIVELLO.

---------------------------------------------------------------------

SEGRETARIA

PROV.OT - AZIENDA DI AUTOTRASPORTI RICERCA SEGRETARIA PER EFFETTUARE PERIODO DI TIROCINIO.



ORISTANO - ACQUE PURE ITALIA CERCA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA ESPERTA CON CONOSCENZE INFORMATICHE PER LA SEDE DI ORISTANO.

SI OFFRE CONTRATTO A NORMA E FISSO MENSILE.

---------------------------------------------------------------------

TECNICO

CAGLIARI - CERCASI TECNICO INSTALLATORE TLC - ELETTRICO.

LE RISORSE VERRANNO INSERITE PER SVOLGERE PRINCIPALMENTE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONICI E DATI DI ABBONATO.

REQUISITO PREFERENZIALE MA NON INDISPENSABILE È AVER MATURATO ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALL'INTERNO DI IMPIANTI DI TELEFONIA PUBBLICA.

E' INOLTRE REQUISITO PREFERENZIALE MA NON INDISPENSABILE IL POSSESSO DEGLI ATTESTATI O DI DIMOSTRATA ESPERIENZA RELATIVA ALLA FORMAZIONE PER L'ATTIVITÀ SPECIFICA. L'AZIENDA OFFRE INSERIMENTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.

---------------------------------------------------------------------

TERMOIDRAULICO

SINISCOLA - SE SEI UN TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO E PENSI DI SVOLGERE IL TUO MESTIERE IN MODO ECCELLENTE MA NON TI SENTI GIÀ ARRIVATO, OGGI È IL TUO GIORNO FORTUNATO!

INFATTI QUESTO ANNUNCIO È CERTAMENTE IL PIÙ IMPORTANTE CHE TU ABBIA MAI LETTO: SE ARRIVERAI FINO IN FONDO CAPIRAI PERCHÉ.

SONO MARCELLO CONTU, CREATORE DEL MARCHIO CALOR360.COM - L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GARANTITO 20 ANNI.

PER NOI È UN PERIODO DAVVERO ROSEO: TANTO LAVORO E TANTE RICHIESTE DA PARTE DI TANTI CLIENTI, PER CUI ABBIAMO DECISO DI ALLARGARE IL NOSTRO TEAM.

PER QUESTO CERCHIAMO PERSONE COME TE, CHE SAPPIANO FARE BENE IL PROPRIO LAVORO.