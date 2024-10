OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 22 maggio 2018

AUTISTA

CAGLIARI - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA CLIENTE UN/A AUTISTA CON PREGRESSA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI AUTOTRENI.

LA RISORSA DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DELLE PATENTI C D E E CQC TRASPORTO PERSONE.

SI OFFRE CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE.

----------------------------------------------------------------------



BADANTE

SAMUGHEO - CERCASI RAGAZZA ALTA E ROBUSTA I ETA' NON SUPERIORE A 40 ANNI PER MANSIONE DI BADANTE - COLLABORATRICE DOMESTICA.



POSADA - CERCASI BADANTE CON ESPERIENZA, ONESTA-AFFIDABILE-REFERENZIATA NON FUMATRICE, CONOSCENZA LINGUA ITALIANA.

SI RACCOMANDA MOLTA PAZIENZA, GENTILEZZA-EDUCAZIONE PER ANZIANO CON PROBLEMI MOTORI.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO DA CONTRATTO

----------------------------------------------------------------------

COMMESSO

PROV. OT - NEGOZIO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA CERCA COMMESSA ANNI 23/29 ANNI BELLA PRESENZA OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE PER LAVORO DI COMMESSA PER STAGIONE ESTIVA A PORTO ROTONDO SARDEGNA

( 15 MAGGIO 30 SETTEMBRE)

SI OFFRE REGOLARE CONTRATTO + ALLOGGIO

----------------------------------------------------------------------

COMMESSO

TERRALBA - CERCASI COMMESSA PER LAVORO PRESSO PUNTO VENDITA IGLOO SURGELATI PRESENTE A TERRALBA IN VIA CONCORDIA.



OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE COMMERCIO RICERCA 1 COMMESSO.

PROPONE: TIROCINIO

REQUISITI: RICHIESTI DAL REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO PROMOSSI DALL'ASPAL BANDO 2017

SEDE LAVORATIVA: OROSEI

SCADENZA: 31 MAGGIO 2018

MODALITÀ DI CANDIDATURA:

----------------------------------------------------------------------

CONTABILE

ORISTANO - STUDIO PROFESSIONALE RICERCA PER LA PROPRIA CLIENTELA UN IMPIEGATO/A CONTABILE.

REQUISITI

IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI;

CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE;

VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA;

PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE;

EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA);

AUTOMUNITO.

PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI.



----------------------------------------------------------------------

DOCENTE

NUORO - HAI UN'OTTIMA CONOSCENZA DELL'INGLESE E VEDI ANCORA IL MONDO CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO? SEI UNA PERSONA CREATIVA, POSITIVA ED ENTUSIASTA, CON UNA PASSIONE VERA PER L'INSEGNAMENTO?

DIVENTA UNA HELEN DORON ENGLISH TEACHER E LAVORI DA SUBITO.

INVIACI LA TUA CANDIDATURA E POTRAI LAVORARE COME INSEGNANTE INDIPENDENTE NELLA TUA CITTÀ, AI TUOI RITMI E CON UN METODO LEADER A LIVELLO INTERNAZIONALE NELL'EDUCAZIONE AI BAMBINI!

CONTATTACI PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI SUL PROSSIMO TEACHER TRAINING COURSE IN PROGRAMMA A CAGLIARI.

HELEN DORON ENGLISH SARDEGNA

----------------------------------------------------------------------

EDUCATORE

SASSARI - ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL CERCA EDUCATORE/ICE PROFESSIONALE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE O IN PEDAGOGIA, CON MATURATA ESPERIENZA CON GLI ANZIANI PER UN CONTRATTO DI 30 ORE SETTIMANALI IN COMUNITÀ ALLOGGIO SITA IN PROVINCIA DI SASSARI.

COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE L'ISCRIZIONE ALLE LISTE DELLA LEGGE 68/1999.



ORISTANO - CERCASI EDUCATORE DI SESSO MASCHILE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 25 E I 35 ANNI, AUTOMUNITO, PER RAGAZZO DI 24 ANNI CON DISABILITÀ MOTORIA.

NON NECCESSARIA LAUREA.

POSSIBILMENTE DI ORISTANO.

SI RICHIEDE MASSIMA SERIETÀ.

----------------------------------------------------------------------

ELETTRICISTA

OLBIA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ELETTRICO RICERCA 5 ELETTRICISTI.

MANSIONE RICHIESTA: SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI ELETTRICI

REQUISITI INDISPENSABILI:

- QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE O DIPLOMA SECONDARIO DI SECONDO GRADO

- CONOSCENZA INFORMATICHE (SISTEMA ANDROID)

- ESPERIENZA NEL SETTORE

- PATENTE B

REQUISITI INDISPENSABILI: QUALIFICHE PROFESSIONALI DA TECNICO ELETTRICISTA

SEDE DI LAVORO: TERRITORIO OLBIA TEMPIO (SS)

----------------------------------------------------------------------

FARMACISTA

CAGLIARI - FARMACIA URRU CON SEDE A CAGLIARI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE I MULINI SELEZIONA FARMACISTA PART-TIME.

LE PERSONE CON LE QUALI VORREMMO ENTRARE IN CONTATTO SONO PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA ALMENO BIENNALE NEL RUOLO ALL'INTERNO DI FARMACIE E/O PARAFARMACIE; LA RISORSA DOVRÀ OCCUPARSI PRINCIPALMENTE DEL BANCO CONSIGLIANDO AL MEGLIO IL CLIENTE SUI FARMACI E PARAFARMACI E DI TUTTI I SERVIZI CHE LA FARMACIA PROPONE.

SI RICHIEDE:

LAUREA IN FARMACIA O IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, DOMICILIO A CAGLIARI O IN ZONE LIMITROFE ALLA FARMACIA, ESPERIENZA DI ALMENO 2/3 ANNI NELLA MANSIONE.

DISPONIBILITÀ AL SEGUENTE ORARIO CONTINUATO: 13:00 - 17:00

SI OFFRE:

ASSUNZIONE INIZIALE A TEMPO DETERMINATO I' LIVELLO CCNL FARMACIA PRIVATA PART-TIME 24H CON FINALITÀ DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E INCENTIVI

----------------------------------------------------------------------

IDRAULICO

SESTU - MAGICSAN SRL RICERCA IDRAULICI CON MINIMA ESPERIENZA.

----------------------------------------------------------------------

IMPIEGATO

ORISTANO - SANNA ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA DI ASSICURAZIONI PLURIMANDATARIA RICERCA FIGURA ANCHE SENZA ESPERIENZA NEL SETTORE PER PERCORSO FORMATIVO E REALIZZAZIONE DI OPERATORE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO. IL PERCORSO PREVEDE L'INSTAURAZIONE DI UN TIROCINIO REGOLARMENTE RETRIBUITO.



ORISTANO - SOCIETÀ DI SERVIZI DI ORISTANO RICERCA ADDETTO/A PER SEMPLICI MANSIONI DI SEGRETARIATO CON PROGETTO DI TIROCINIO REGIONALE.

PROFILO RICHIESTO:

-RESIDENZA AD ORISTANO O ZONE LIMITROFE;

-DINAMISMO/DOTI RELAZIONALI/RISERVATEZZA;

-CONOSCENZA DEL SOCIAL MEDIA MARKETING;

-OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E PARLATA;

-FLESSIBILITÀ ORARIA.



CAGLIARI - STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO SELEZIONA ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI IN GRADO DI SVOLGERE IN TOTALE AUTONOMIA TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PROPRIE AZIENDE CLIENTI.

COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE ESPERIENZA PLURIENNALE CON SOFTWARE PAGHE JOB SISTEMI.

SI VALUTANO ANCHE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.



ORISTANO - IL CPI DI ORISTANO INFORMA CHE È STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 LAVORATORE ISCRITTO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/1999 DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PIENO PER 9 MESI IN QUALITÀ DI OPERATORE INTERMODALE DI TRASPORTO (CLASS. PROF. ISTAT 3.3.4.1.0.13) PRESSO L'AZIENDA LOGISTICA MEDITERRANEA SPA.

----------------------------------------------------------------------

MAGAZZINIERE

OLBIA - OPENJOBMETIS SPA FILIALE DI SASSARI RICERCA PER PROPRIO CLIENTE MAGAZZINIERE PER NEGOZIO DEL SETTORE CALZATURE.

SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MAGAZZINIERE, DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E DOMICILIO NELLA ZONA DI OLBIA.

----------------------------------------------------------------------

MECCANICO

MONASTIR - IMPRESA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELLE PERFORAZIONI RICERCA LA FIGURA DI MECCANICO O AIUTANTE MECCANICO PER L'AFFIANCAMENTO NELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI PROPRI MEZZI. SI RICHIEDE COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA SUI MEZZI D'OPERA QUALI ESCAVATORI, TRIVELLE ECC. SI PREDILIGE UNA BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ NEI SETTORI DELLA OLEODINAMICA ED ELETTROMECCANICA. NO PRIME ESPERIENZE. SEDE DI LAVORO MONASTIR (CA).

----------------------------------------------------------------------

OPERAIO

OLBIA - SI RICERCA INSTALLATORE ESPERTO DI IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI A OLBIA (OT).

RICHIESTA ESPERIENZA MINIMA DI 5 ANNI NEL SETTORE INDUSTRIALE, IN MODO PARTICOLARE IN MONTAGGIO, RIPARAZIONI, ASSISTENZA, MANUTENZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, COMPRESI IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

ASTENERSI PERDITEMPO. SI PRENDERANNO CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.



PROV.OT - OFFICINA MECCANICA CERCA PERSONA VOLENTEROSA CON ESPERIENZA COME ELETTRAUTO/FRIGORISTA. SI RICHIEDE MAX SERIETÀ.



PROV OT - NOTA AZIENDA DEL COMPARTO TURISTICO/SERVIZI RICERCA UN OPERATORE/OPERATRICE CON ESPERIENZA NEL SETTORE PULIMENTO/SERVIZI CON MANSIONI DI OPERAIO 5OLIVELLO. SI RICHIEDE MASSIMA SERIETÀ, PATENTE B E COMPROVATE CAPACITÀ DI GUIDA, DISPONIBILITÀ A LAVORARE NEI WEEKEND, POSSIBILMENTE CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA INGLESE/TEDESCA. SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON ASSUNZIONE IMMEDIATA, ASSICURAZIONE DRIVER, TRATTAMENTO ECONOMICO DI SICURO INTERESSE, BENEFITS, ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE.

----------------------------------------------------------------------

OPERATORE CALL CENTER

SASSARI - CERCASI OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND NEL SETTORE LUCE E GAS.

SI OFFRE:

FISSO MENSILE GARANTITO DA 400 EURO NETTE MENSILI;

REGOLARE ASSUNZIONE;

SI RICHIEDE:

ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE ENERGETICO

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM

CONOSCENZA BASE DEL PC

BUONA DIALETTICA

----------------------------------------------------------------------

PARRUCCHIERE

CAGLIARI - CERCASI PARRUCCHIERE QUALIFICATO CON ESPERIENZA LAVORATIVA COMPLETA IN TUTTE LE MANSIONI.

----------------------------------------------------------------------

PROGRAMMATORE INFORMATICO

ORISTANO - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER AZIENDA CLIENTE PROGRAMMATORE INFORMATICO.

SI RICHIEDE UNA BUONA CONOSCENZA :

- IN SVILUPPO AMBIENTE . NET ( PREVALENTEMENTE C#);

- DI MICROSOFT VISUAL STUDIO E MICROSOFT AZURE;

- DI XML E XAML E DEI SERVIZI REST A SOAP ;

- DI SVILUPPO E GESTIONE DEI DATABASE MYSQL / SQL;

- DEL LINGUAGGIO JAVASCRIPT E FRAMEWORK ANNESSI;

- DEI DESIGN PATTERN MVVM -MVC .

SI RICERCA UN PROFILO PROATTIVO E DINAMICO CON ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI.

----------------------------------------------------------------------

RAGIONIERE

DOLIANOVA - STUDIO DI CONSULENZA FISCALE, CERCA, TIROCINANTE, PER INSERIMENTO CON TIROCINIO REGIONALE RETRIBUITO.

LA CANDIDATA DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE DONNA E DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E 28 ANNI, RESIDENTE NELL'HINTERLAND DEL PARTEOLLA.



CAGLIARI - GI GROUP SPA - AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA UN/A SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO.

LA RISORSA DOVRÀ AVER MATURATO ESPERIENZA PREGRESSA NEL MEDESIMO RUOLO. NELLO SPECIFICO DOVRÀ OCCUPARSI DELLE MOLTEPLICI ATTIVITÀ SEGRETARIALI DELLO STUDIO, OVVERO:

- GESTIONE DELL'AGENDA DI QUATTRO MEDICI PROFESSIONISTI;

- PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEI PAZIENTI, AGGIORNARE LE CARTELLE CLINICHE, EMETTERE LE RICEVUTE DI ACCONTO, CALCOLARE E GESTIRE IL PAGAMENTO DEI SALDI, GESTIRE LE TELEFONATE IN ENTRATA/USCITA, RISPONDERE ALLE EMAIL DEI FORNITORI/CLIENTI, INVIO FAX, GESTIONE CORRIERI E FORNITORI;

-DOVRÀ INOLTRE PREDISPORRE I PAGAMENTI VERSO I FORNITORI E A RICONCILIARE GLI INCASSI SECONDO LE FATTURE DI ACCONTO/SALDO EMESSE;

-DOVRÀ GESTIRE I PAZIENTI IN SALA D'ATTESA, SOPRATTUTTO IN CASO DI RITARDI DOVUTI AD INTERVENTI DIFFICOLTOSI E DURATURI SUI PRECEDENTI PAZIENTI;

-DOVRÀ EFFETTUARE CHIAMATE DI RECALL PER RICORDARE GLI APPUNTAMENTI FISSATI O PROPORRE APPUNTAMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE PERIODICI.

----------------------------------------------------------------------

TERMOIDRAULICO

BUDONI - LCT IGEA LOGISTICS & JOB SRL, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA TERMOIDAULICO - FRIGORISTA - POTABILIZZATOR, INSTALLATORE DI IMPIANTI, CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZAZIONE.

IL CANDIDATO DEVE AVERE ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE E PARTICOLARE ATTITUDINE NELLE PROBLEMATICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DETTI IMPIANTI, COMPRESA DIAGNOSI E RISOLUZIONE DI TUTTI I PROBLEMI ATTINENTI AL SETTORE, PREFERIBILMENTE IN POSSESSO DI PATENTINO F-GAS.

SI OFFRE:

- REGOLARE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

----------------------------------------------------------------------

TORNITORE

DOLIANOVA - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA CLIENTE UN TORNITORE CON PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

RICHIESTA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.