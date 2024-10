OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 4 LUGLIO 2018

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ASSISTENTE ALLA POLTRONA

TORTOLI' - STUDIO ODONTOIATRICO RICERCA 1 TIROCINANTE ASSISTENTE ODONTOIATRICO.

SEDE LAVORO: TORTOLÌ

REQUISITI

- ETÀ: MINIMA 30 - MASSIMA 45

- DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- CONOSCENZA LINGUA INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)

- CONOSCENZE INFORMATICHE OFFICE (WORD, EXCEL), POSTA ELETTRONICA

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: TIROCINIO FORMATIVO

PRESENTAZIONE CANDIDATURE: DAL 22/06/2018

SCADENZA: 09.07.2018

ORISTANO - CENTRO ODONTOIATRICO DI ORISTANO RICERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA PER SVOLGERE PERIODO DI TIROCINIO.



-------------------------------------------------------------------

AUTISTA



OLBIA -AZIENDA DI TRASPORTI CON SEDE A OLBIA RICERCA 2 AUTISTI CON MINIMA ESPERIENZA SULL'ARTICOLATO.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO SOPRA INDICATO.



PROV.OT - AZIENDA LEADER NEI SERVIZI DI MOBILITÀ, RICERCA PERSONE CON BUONE DOTI RELAZIONALI E CHE SENTONO IL BISOGNO DI METTERSI IN GIOCO.

GESTISCI IL TUO TEMPO SCEGLIENDO QUANDO E COME LAVORARE!!

VUOI INCREMENTARE LE TUE ENTRATE?

FONDAMENTALE

PATENTE B IN CORSO DI VALIDITÀ



GOLFO ARANCI - OFFRO LAVORO AD AUTISTI PATENTE CQC TRASPORTO PERSONE E/O PATENTE BK PER STAGIONE ESTIVA.

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO;



-------------------------------------------------------------------

EDUCATORE

PORTO TORRES - SI RICERCA EDUCATRICE PROFESSIONALE PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO MICRO NIDO, DA SETTEMBRE 2018 A FEBBRAIO 2019. I REQUISITI RICHIESTI SONO: SERIETÀ, FLESSIBILITÀ, OTTIMA PREDISPOSIZIONE NEL LAVORARE CON BIMBI DAI TRE MESI AI TRE ANNI. ESSERE ISCRITTI AL PROGRAMMA " GARANZIA GIOVANI" AVERE LA LAUREA IN " SCIENZE DELL' EDUCAZIONE", ESSERE DISOCCUPATI O INOCCUPATI, AVER COMPIUTO 30 ANNI ED ESSERE DOMICILIATI IN SARDEGNA. NON SI ACCETTANO CANDIDATURE SE NON SI POSSIEDONO TALI REQUISITI.



VILLACIDRO - LA COOPERATIVA SOCIALE LE MIMOSE CERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE.



ARZACHENA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RICERCA 4 EDUCATORI/EDUCATRICI.

MANSIONI: PRESTARE ASSISTENZA A MINORI DAGLI ANNI 3 AGLI ANNI DODICI NELL'AMBITO DI UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO

REQUISITI INDISPENSABILI:

- LAUREA TRIENNALE E/O MAGISTRALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

- SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ

SEDE DI LAVORO: ARZACHENA (SS)

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI ORE 36 SETTIMANALI, DA LUGLIO AD AGOSTO 2018.

RIFERIMENTO ANNUNCIO: 114/18

SCADENZA: 10/07/2018



VILLASIMIUS - LA G.S.D. DI VILLASIMIUS RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA UNA EDUCATRICE CHE SI OCCUPI DI BAMBINI DAI 3 AI 11 ANNI PER TRASCORRERE L'ESTATE ALL'INTERNO DEL CAMPUS ESTIVO. SI RICHIEDE COME REQUISITO FONDAMENTALE LA VOGLIA E IL PIACERE DI LAVORARE A STRETTO CONTATTO CON I BAMBINI.

-------------------------------------------------------------------

ELETTRICISTA

SAN GAVINO MONREALE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RICERCA N. 2 ELETTRICISTI.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DELLA PATENTE B E AUTO PROPRIA

- ETÀ COMPRESA INFERIORE A 22 O SUPERIORE A 55 ANNI;

- RESIDENZA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

-------------------------------------------------------------------

ESTETISTA

NUORO - CERCASI ESTETISTE CON SPECIALIZZAZIONE PER NUOVA ASSUNZIONE.

SI CERCA PERSONA DINAMICA E CON DOTI COMMERCIALI. BUONA PRESENZA.

-------------------------------------------------------------------

FABBRO

PROV.OT - CERCASI FABBRO CON ESPERIENZA.

-------------------------------------------------------------------

GEOMETRA

OLBIA - AGENZIA IMMOBILIARE PENTAGONO OLBIA RICERCA N. 1 GIOVANE GEOMETRA APPENA DIPLOMATO, OFFRIAMO UN PERIODO DI STAGE, RICERCHIAMO UN RAGAZZO DOTATO DI ENTUSIASMO, DISPONIBILE AL LAVORO D'EQUIPE, CHE ABBIA BUONE CAPACITÀ DIALETTICHE, POSSIBILMENTE AUTOMUNITO E RESIDENTE NEL COMUNE DI OLBIA.

-------------------------------------------------------------------

GIARDINIERE

SANTA TERESA DI GALLURA - OPENJOBMETIS SPA FILIALE DI SASSARI RICERCA PER PROPRIO CLIENTE UN GIARDINIERE.

SI RICHIEDE ESPERIENZA CERTIFICATA NELLA MANSIONE, DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E DOMICILIO A SANTA TERESA O EVENTUALMENTE ZONE LIMITROFE.

SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE FULL TIME

-------------------------------------------------------------------

GOMMISTA

POSADA - CERCASI GOMMISTA CON ESPERIENZA E COMPETENZA.

-------------------------------------------------------------------

IDRAULICO

SAN GAVINO MONREALE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RICERCA N. 2 IDRAULICI.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DELLA PATENTE B E AUTO PROPRIA

- ETÀ COMPRESA INFERIORE A 22 O SUPERIORE A 55 ANNI;

- RESIDENZA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



OLBIA - GI GROUP S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (AUT. MIN. 26/11/2004 PROT. N° 1101 - SG- ISCR. ALBO INFORMATICO AGENZIE PER IL LAVORO, SEZ.I) CERCA 1 IDRAULICO.

LA RISORSA SI OCCUPERÀ DI ATTIVITÀ SU IMPIANTI CIVILI IDRAULICI.

RICERCHIAMO UNA RISORSA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE E CAPACITÀ DI LAVORARE IN AUTONOMIA. LA RISORSA DOVRÀ OCCUPARSI DI MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI IDRAULICI

E' RICHIESTA:

- ESPERIENZA CERTIFICATA E SIGNIFICATIVA NELLO STESSO SETTORE DI ALMENO 3 ANNI.

COMPLETANO IL PROFILO MOTIVAZIONE E CAPACITÀ DI GESTIONE DELLO STRESS.

SI OFFRE: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA. CCNL METALMECCANICO ARTIGIANO.

SEDE DI LAVORO: PROVINCIA DI OLBIA



IMPIEGATO

ORISTANO - AZIENDA OPERANTE NELLA D.O. SELEZIONA PER I PROPRI UFFICI IN ORISTANO UNA RISORSA DA INSERIRE NELL'AREA RISORSE UMANE.

LA RISORSA SI OCCUPERÀ, IN AFFIANCAMENTO AGLI ALTRI ADDETTI DELL'UFFICIO, DELLA GESTIONE PRESENZE, GESTIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI, PIANI DI FORMAZIONE E DI INSERIMENTO, VALUTAZIONE DEL PERSONALE, RICERCA DI PERSONALE E PRIMO SCREENING DEI CV.

REQUISITI: LAUREA IN PSICOLOGIA DEL LAVORO O LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE/MASTER IN AMBITO RISORSE UMANE, ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI, ATTITUDINE E FORTE MOTIVAZIONE A LAVORARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE RISORSE UMANE, OTTIME DOTI ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI.

SI OFFRE TIROCINIO FORMATIVO DI SEI MESI, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE. GLI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICATI POSSONO INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE CON FOTO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALL'INDIRIZZO MAIL



CAGLIARI - PRIMARIA SOCIETÀ NEL CAMPO DEI PREZIOSI RICERCA UN IMPIEGATO CONTABILE/AMMINISTRATIVO PER LA SEDE DI CAGLIARI.

SI RICHIEDE LAUREA IN ECONOMIA, ESPERIENZA IN AMBITO CONTABILE E AMMINISTRATIVO, PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI COL PUBBLICO, BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI INFORMATICI E PROGRAMMI DI CONTABILITÀ E DISPONIBILITÀ AL LAVORO SU TURNI.



-------------------------------------------------------------------

INFERMIERE PROFESSIONALE

BARUMINI - ABA STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO RICERCA INFERMIERE PER ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE NEL COMUNE DI BARUMINI VS.



CAGLIARI - CERCASI INFERMIERI PROFESSIONALI.

REQUISITI:

- LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICA E RELATIVA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

- PRECEDENTE ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE EDUCATIVO, SPORTIVO (PREFERIBILE)

- PREDISPOSIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ A CONTATTO CON BAMBINI E RAGAZZI

- CERTIFICAZIONE BLS-D

- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

SI OFFRONO, OLTRE ALLA RETRIBUZIONE, VITTO E ALLOGGIO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI LAVORO.

-------------------------------------------------------------------

INGEGNERE

CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONE UN INGEGNERE INSTALLATORE ELETTRICO/INDUSTRIALE.

IL CANDIDATO IDEALE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

FORMAZIONE: INGEGNERE ELETTRICO / PERITO ELETTROTECNICO / INGEGNERE INDUSTRIALE

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI CONTROLLO A PLC

BUONA CONOSCENZA IMPIANTISTICA DEI QUADRI DI CONTROLLO

BUONA PREPARAZIONE ELETTROTECNICA AC / DC

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI ATTUAZIONE IDRAULICI /SISTEMI MECCANICI

ESPERIENZA IN TRASFERTA SU LAVORI DI COMMISSIONING / MAINTENANCE

CONOSCENZA BASE DEI SEGUENTI SOFTWARE:

ROCKWELL: 1. RSLOGIX 5000, 2. STUDIO 5000, 3. FACTORY TALKVIEW

SIEMENS: 1. SIMATIC MANAGER, 2. SIMATIC WINCC FLEXIBLE, 3. TIA PORTAL

PACCHETTO WINDOWS

SONO INOLTRE RICHIESTI E INDISPENSABILI:

POSSESSO DEL PASSAPORTO

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE PER FIELD SERVICE E SOPRALLUOGHI ESTERO / ITALIA



ORISTANO - STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE CERCA INGEGNERE/ARCHITETTO RESIDENTE IN ZONA DI ORISTANO, PROVVISTO DI ABILITAZIONE PER CSE ED ESPERIENZA NELLA DIREZIONE LAVORI DI INFRASTRUTTURE, PER COLLABORAZIONE A TEMPO PIENO.

-------------------------------------------------------------------

MANUTENTORE

PROV.OT - GI GROUP SPA, AGENZIA PER IL LAVORO (AUT. MIN. 26/11/04 PROT. N. 1101-SG ISCR. ALBO INFORMATICO AGENZIE PER IL LAVORO, SEZ.I ) RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA NEL SETTORE IMPIANTISTICA 2 MANUTENTORI GENERICI.

IL CANDIDATO IDEALE DEVE AVER MATURATO UNA BUONA ESPERIENZA COME MANUTENTORE/TUTTOFARE IN VARI AMBITI: DA PICCOLI LAVORI DI MURATURA,ALLE MANUTENZIONI ELETTRICE E/O IDRAULICHE. LA RISORSA DEVE POSSEDERE UNA BUONA MANUALITÀ, ESSERE IN GRADO DI LAVORARE IN MANIERA RESPONSABILE, IN AUTONOMIA ED IN TEAM.

SEDE DI LAVORO: OLBIA

ORARIO DI LAVORO: FULL TIME

SI OFFRE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI PROROGA

PER CANDIDARSI INVIARE IL PROPRIO CV AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: OLBIA.PASTI.CV@GIGROUP.COM, INSERENDO COME RIFERIMENTO NELL'OGGETTO: 302814.

FILAILE DI OLBIA

-------------------------------------------------------------------

MURATORE

SAN GAVINO MONREALE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RICERCA N. 2 MURATORI.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DELLA PATENTE B E AUTO PROPRIA

- ETÀ COMPRESA INFERIORE A 22 O SUPERIORE A 55 ANNI;

- RESIDENZA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO INTERMITTENTE

-------------------------------------------------------------------

OPERAIO

PROV.OT - CERCASI COLLABORAZIONE LAVORATIVA DI MEZZADRIA PER ALLEVAMENTO AVICOLO IN ZONA ARZACHENA. NON SI OFFRE ALLOGGIO PERTANTO IL CANDIDATO DEVE ESSERE AUTOMUNITO E DEVE AVERE RESIDENZA NELLE VICINANZE. BUONE PROSPETTIVE DI GUADAGNO A SEGUITO DELLA VENDITA DELLE UOVA.



NUORO - UNA AZIENDA DEL SETTORE ARTIGIANO CERCA 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO.

REQUISITI RICHIESTI :

- ETÀ MIN 30 ANNI

- IN POSSESSO DELLA PATENTE B -

- CARATTERISTICHE PERSONALI: DINAMISMO, PUNTUALITÀ, MOTIVAZIONE AL LAVORO

- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ: ESEGUIRE LA LAVORAZIONE DELL'IMPASTO, IL DOSAGGIO DELLE MATERIE PRIME, EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI COTTURA E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

- TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: TIROCINIO DI INSERIMENTO REINSERIMENTO DELLA DURATA DI 6 MESI

- TEMPI DI INSERIMENTO: AGOSTO 2018

- SEDE DI LAVORO: NUORO



NUORO - UNA SOCIETÀ CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI INFISSI CERCA: N 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI INFISSI IN METALLO.

REQUISITI RICHIESTI

- ETÀ MIN 30 ANNI MAX 45 ANNI.

- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE DEL TAGLIO DEI MATERIALI PER PREDISPORRE I PEZZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI , OPERAZIONI DI DEFORMAZIONE E SALDATURA DEI MATERIALI, OPERAZIONI DI RIFINITURA E ASSEMBLAGGIO.

- TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO DELLA DURATA DI SEI MESI.

- TEMPI DI INSERIMENTO: AGOSTO 2018.

- SEDE DI LAVORO: NUORO.

-------------------------------------------------------------------

OPERATORE SOCIO SANITARIO



ARZACHENA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RICERCA 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO.

MANSIONI: PRESTARE ASSISTENZA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DI PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI;

REQUISITI INDISPENSABILI:

- QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO

- PATENTE DI GUIDA TIPO B

- AUTO PROPRIA.

SEDE DI LAVORO: ARZACHENA (SS)



CAGLIARI - CERCASI OPERATORE SOCIO SANITARIO.

REQUISITI:

- AVER SEGUITO UN CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE RILASCIATO DA UN ENTE ACCREDITATO,

- PRECEDENTE ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE EDUCATIVO, SPORTIVO (PREFERIBILE)

- PREDISPOSIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ A CONTATTO CON BAMBINI E RAGAZZI

SI OFFRONO, OLTRE ALLA RETRIBUZIONE, VITTO E ALLOGGIO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI LAVORO.





OPERATORE SPORTELLO LINGUA SARDA

PROV.OR - ORIENTARE - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCA 2 OPERATORI DI SPORTELLO DI LINGUA SARDA, PER SEDI DISLOCATE NELLA ZONA DEL MONTIFERRU, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

LAUREA E PERCORSI FORMATIVI ATTINENTI LA MANSIONE, ESPERIENZA PRESSO SPORTELLI INFORMATIVI AL PUBBLICO IN LINGUA SARDA PRESSO SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, DOCUMENTABILE, COMPETENZE IN CAMPO LINGUISTICO, GRAMMATICALE, ORTOGRAFICO, LESSICOLOGICO, TERMINOLOGICO E DI TRADUTTOLOGIA IN LINGUA SARDA.

SI RICHIEDE PATENTE B, AUTO PROPRIA.

GLI OPERATORI DOVRANNO SVOLGERE IL SERVIZIO PRESSO I SEGUENTI COMUNI:

SCANO MONTIFERRO

BOSA

FLUSSIO

MAGOMADAS

MODOLO

MONTRESTA

SAGAMA

SENNARIOLO

SUNI

TINNURA

TRESNURAGHES

-------------------------------------------------------------------

SALDATORE

CAGLIARI - GI GROUP SPA, AGENZIA PER IL LAVORO (AUT. MIN. 26/11/04 PROT. N. 1101-SG) RICERCA PER AZIENDA DEL SETTORE METALMECCANICO SALDATORI.

E' NECESSARIA ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE, AUTONOMIA OPERATIVA, DALLA LETTURA DEL DISEGNO TECNICO E MECCANICO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CARPENTERIA METALLICA. CAPACITÀ DI SALDATURA A FILO CONTINUO/ ELETTRODO/ TIG

RICHIESTA BUONA MANUALITÀ, CAPACITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI OFFICINA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ.

DIPONIBILITÀ FULL TIME, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI PROROGHE.



CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA 2 SALDATORI PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE, OPERANTE NEL SETTORE METALMECCANICO INDUSTRIALE, CON SEDE A CAGLIARI.

REQUISITI RICHIESTI:

ESPERIENZA PREGRESSA E COMPROVATA NELLA SALDATURA A FILO;

POSSESSO DEI RELATIVI PATENTINI

CAPACITÀ DI SVOLGERE ANCHE LA MANSIONE DI CARPENTIERE E TUBISTA;

CAPACITÀ DI LETTURA DEI DISEGNI TECNICI, SOPRATTUTTO MECCANICI;

COMPLETANO IL PROFILO CONOSCENZA DELLA SALDATURA A TIG E/O AD ELETTRODO

-------------------------------------------------------------------

TERMOIDRAULICO

BUDONI - LCT IGEA LOGISTICS & JOB SRL, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA CON LA MASSIMA URGENZA TERMOIDAULICO - FRIGORISTA - POTABILIZZATORE TERMOIDRAULICO INSTALLATORE DI IMPIANTI, CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZAZIONE.

IL CANDIDATO DEVE AVERE ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE E PARTICOLARE ATTITUDINE NELLE PROBLEMATICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DETTI IMPIANTI, COMPRESA DIAGNOSI E RISOLUZIONE DI TUTTI I PROBLEMI ATTINENTI AL SETTORE, PREFERIBILMENTE IN POSSESSO DI PATENTINO F-GAS.

OFFRIAMO:

- REGOLARE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

