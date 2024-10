OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 28/03/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

SAN TEODORO

OLBIA - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA.

--------------------------------------------------------------

ASSISTENTE SOCIALE

SANLURI - ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL RICERCA PER IL MEDIO-CAMPIDANO ASSISTENTI SOCIALI CON COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL COORDINAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI IN AMBITO RESIDENZIALE, SEMI-RESIDENZIALE E/O DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

REQUISITI: LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI NONCHÉ ISCRIZIONE AL RELATIVO ALL'ALBO PROFESSIONALE (SEZIONE A O B) DELLA REGIONE SARDEGNA.

COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE L'AVER MATURATO ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DI COMUNITÀ INTEGRATE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

--------------------------------------------------------------