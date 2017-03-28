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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 28/03/2017
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ASSISTENTE ALLA POLTRONA
SAN TEODORO
OLBIA - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA.
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ASSISTENTE SOCIALE
SANLURI - ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL RICERCA PER IL MEDIO-CAMPIDANO ASSISTENTI SOCIALI CON COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL COORDINAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI IN AMBITO RESIDENZIALE, SEMI-RESIDENZIALE E/O DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
REQUISITI: LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI NONCHÉ ISCRIZIONE AL RELATIVO ALL'ALBO PROFESSIONALE (SEZIONE A O B) DELLA REGIONE SARDEGNA.
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE L'AVER MATURATO ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DI COMUNITÀ INTEGRATE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
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