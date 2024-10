OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017

PRATICANTE AVVOCATO – AVVOCATO JUNIOR

Società che si occupa di Gestione e Recupero del Credito Commerciale in Italia e Europa ricerca, per la sede di Cagliari, un Praticante Avvocato o Avvocato Junior con specializzazione in diritto societario e commerciale.

Si richiede:

• esperienza di 1/3 anni in diritto societario e commerciale (operazioni straordinarie, due diligence, contrattualistica commerciale e attività di pareristica) maturata presso uno studio legale;

• iniziativa ed orientamento al risultato.

I professionisti sono organizzati in team che operano in modo coordinato e sinergico, assicurando elevati standard qualitativi di assistenza ai clienti.

Completano il profilo i seguenti requisiti: motivazione ed entusiasmo per l’attività professionale, iniziativa ed orientamento al risultato, conoscenza eventuale di un’altra lingua, ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

RESPONSABILE COMMERCIALE

Importante Consorzio lattiero caseario, con pluriennale presenza sul territorio, ricerca un agente commerciale con pregressa esperienza per creare e potenziare il proprio portafoglio clienti.

Il candidato ideale ha esperienza nel settore, elevata passione e ambizione nel proprio lavoro, è attento ai bisogni del cliente e ha ottima propensione alla vendita.

Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo, proattività, autonomia e orientamento al risultato.

Offriamo: possibilità di crescita, fisso più provvigioni, auto aziendale e telefono.

AUTISTA



PROV.NU - CERCASI AUTISTA PATENTE C + CQC + PATENTINO ADR PER IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.



BADANTE

RUINAS - ALES - DATORE DI LAVORO PRIVATO RICERCA N. 1 BADANTE CONVIVENTE PER ACCUDIRE DUE PERSONE, DI CUI UNA NON AUTOSUFFICIENTE.

REQUISITI:

INDISPENSABILI ESPERIENZE DI LAVORO PREGRESSE NELL'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NELLO SVOLGIMENTO DELLE FACCENDE DOMESTICHE;

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (PER GLI STRANIERI).

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO. CCNL: LAVORO DOMESTICO

INFORMAZIONI UTILI



ORISTANO - CERCASI BADANTE FISSA PER LAVORO 5 GIORNI A SETTIMANA.



ORISTANO - FAMIGLIA MURGIA GIUSEPPE DI ORISTANO RICERCA 1 BADANTE/ASSISTENTE ALLA POLTRONA DI SESSO MASCHILE PER ASSISTENZA A SIGNORE ANZIANO CON DISABILITA'.

SI RICHIEDE ESPERIENZA, PREFERIBILMENTE QUALIFICA DI OSS E AUTO PROPRIA.

CAMERIERE

LOIRI PORTO SAN PAOLO - COCKTAIL BAR GELATERIA DI PORTO SAN PAOLO-SARDEGNA, RICERCA CAMERIERA PER STAGIONE ESTIVA 2018.

REQUISITI: DONNA 22/26 ANNI CON DIPLOMA DELLA SCUOLA ALBERGHIERA DI STATO, CON ESPERIENZA DI UN MINIMO ANNI 3.



OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO RICERCA N° 1 CAMERIERA SALA E PIANI (CON CONOSCENZA LINGUA INGLESE E TEDESCO)

PROPONE:

- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

- SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO

REQUISITI:

- ETÀ COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI

- ESPERIENZA NEL SETTORE

SEDE LAVORATIVA: OROSEI

SCADENZA: 31 GENNAIO 2018



DOCENTE

ORISTANO -ISTITUTO DI RECUPERO ANNI SCOLASTICI PRESENTE A ORISTANO RICERCA DOCENTI DI FRANCESE E INGLESE IN POSSESSO DI LAUREA.

SI OFFRE INQUADRAMENTO "PRESTO" CON 4/6 ORE DI LAVORO SETTIMANALI.

IMPIEGATO

SASSARI - STUDIO COMMERCIALE IN SASSARI CERCA LAUREATO/A IN ECONOMIA (LAUREA MAGISTRALE) SERIAMENTE MOTIVATO/A PER TIROCINIO (FULL TIME).

LAVAPIATTI

SANTA CATERIANA DI PITTINURI -CUGLIERI - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE, RICERCA 1 LAVAPIATTI.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA ALBERGHIERA;

- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSO DI FORMAZIONE);

- INDISPENSABILI PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

- PREFERIBILE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE;

- PREFERIBILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO



SAN TEODORO - RISTORANTE TIPICO A SAN TEODORO CERCA LAVAPIATTI PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA DA APRILE A OTTOBRE.

RESPONSABILE PUNTO VENDITA

PROV.SS - CERCASI FIGURE DA FORMARE COME "RESPONSABILI DEL REPARTO PROFUMERIA E COSMESI".

I CANDIDATI DOVRANNO NECESSARIAMENTE SAPER LAVORARE IN GRUPPO, ESSERE ORIENTATI AL CLIENTE E POSSEDERE UNA CONOSCENZA FLUENTE DELLA LINGUA INGLESE, OLTRE AD AVERE UNA FORTE PASSIONE PER IL MONDO DELLA PROFUMERIA DI NICCHIA E DEL BEAUTY IN GENERALE.

VERRANNO VALUTATE POSITIVAMENTE LA CONOSCENZA DI ULTERIORI LINGUE STRANIERE, LA SPIGLIATEZZA E LA "PREDISPOSIZIONE SOCIAL" DEI CANDIDATI.



ORISTANO - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA UN/A RESPONSABILE PUNTO VENDITA PER LA PROVINCIA DI ORISTANO.

IL/LA CANDIDATO/A IDEALE DOVRÀ AVER MATURATO PLURIENNALE ESPERIENZA COME RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA, ALL'INTERNO DELLA GDO ALIMENTARE.

SEGRETARIA

ARZACHENA - IL NOSTRO CENTRO ESTETICO STA SELEZIONANDO UNA NUOVA RECEPTIONIST/COORDINATRICE DI BELLA PRESENZA CHE ABBIA AMBIZIONE E VOLONTÀ DI CRESCITA.

RICHIEDIAMO:

ATTITUDINI COMMERCIALI

CAPACITÀ DI ORGANIZZARSI E LAVORARE IN AUTONOMIA E IN TEAM

COMPETENZA

VOLONTÀ DI CRESCITA

OFFRIAMO

PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERSONALE CONTINUO

INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE + INCENTIVI