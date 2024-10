OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

ORISTANO - STUDIO DENTISTICO IN ORISTANO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA PER INIZIALE TIROCINIO FORMATIVO E SUCCESSIVA ASSUNZIONE.





EDUCATORE PROFESSIONALE





ORISTANO -AZIENDA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CERCA:

- N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE RIF 38/A

- N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE RIF 38/B

- N. 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA PERSONA RIF 38/C

REQUISITI PER IL PROFILO DI EDUCATORE PROFESSIONALE

- RICHIESTA ETÀ MIN. 25 MAX. 50

- TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

- GRADITA L'ESPERIENZA NELLO STESSO PROFILO

- BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE

- POSSESSO DELLA PATENTE CAT. B - AUTOMUNITO

- CARATTERISTICHE PERSONALI: ORIENTAMENTO ALL'OBIETTIVO, GESTIONE DELLO STRESS, ASSERTIVITÀ, ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO, FLESSIBILITÀ AI TURNI

ESTETISTA

NUORO - LA SCUOLA D' ESTETICA DIVINE ACADEMY RICERCA ESTETISTA. LA CANDITATA DEVE AVERE UNA BUONA PREPARAZIONE TEORICA E PRATICA .

SI RICHIEDE ESPERIENZA, MASSIMA SERIETÀ, MOTIVAZIONE, PUNTUALITÀ, CAPACITÀ DI LAVORARE CON PASSIONE, ENTUSIASMO, TALENTO.

FALEGNAME

MOGORO - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ARTIGIANALE DEL LEGNO RICERCA 1 FALEGNAME INTAGLIATORE.

SEDE DI LAVORO: MOGORO

REQUISITI

- INDISPENSABILE IL POSSESSO DI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA POSIZIONE OGGETTO DI RICERCA

- POSSESSO DELLA PATENTE DI TIPO B

- PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI INCISORE/INTAGLIATORE SU LEGNO

- ISCRIZIONE PRESSO UNO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DI MOGORO, ORISTANO, ALES, TERRALBA, GHILARZA, CUGLIERI, SANLURI O SAN GAVINO MONREALE

LA RICERCA SI INTENDE RIVOLTA AD AMBO I SESSI (DLGS N. 198/2006, ART. N. 27, COMMA 5).

CONDIZIONI CONTRATTUALI: CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

GEOMETRA

CAGLIARI - CERCASI GEOMETRA NEODIPLOMATO CON CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E BUONA DIMESTICHEZZA CON IL PC.

IDRAULICO

SAN TEODORO - TERMOCLIMA RICERCA IDRAULICO PER LA STAGIONE ESTIVA.

IMPIEGATO

ORISTANO - STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA SELEZIONA PERSONALE PER 1 POSTO DI SEGRETARIA/O.

ATTIVAZIONE TIROCINIO REGIONALE TIPOLOGIA A O TIPOLOGIA B.

PRIMA DELL'INVIO CV VERIFICARE DI AVERE I REQUISITI NECESSARI ALL'ASSUNZIONE SUL SITO DELLA REGIONE SARDEGNA.

SI RICHIEDONO CONOSCENZE DI BASE IN CAMPO TECNICO-RAGIONIERISTICO. VERRÀ VALUTATO INOLTRE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE, L'ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAM, L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E IL DINAMISMO NELLA ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI.



ORISTANO -AZIENDA OPERANTE NELLA D.O. SELEZIONA PER LA PROPRIA SEDE DI ORISTANO UNA RISORSA DA INSERIRE CON TIROCINIO FORMATIVO NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

REQUISITI:

LAUREA IN ECONOMIA;

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI PIANIFICAZIONE, DI GESTIONE DELLE SCADENZE;

OTTIME DOTI RELAZIONALI E CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM;

OTTIME CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING;

FORTE MOTIVAZIONE A LAVORARE NELLA D.O.

ETÀ INFERIORE AI 30 ANNI;



OLBIA - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER AZIENDA CLIENTE DI OLBIA OPERATORE DI BANCO.

I CANDIDATI PRESCELTI SARANNO RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DELLE AUTO E DELLA VENDITA DI PRODOTTI AGGIUNTIVI IN AMBIENTE AEROPORTUALE,A DIRETTO CONTATTO CON LA CLIENTELA.

REQUISITI RICHIESTI :

CONOSCENZA FLUENTE DELLA LINGUA INGLESE;

PATENTE DI GUIDA B;

CAPACITÀ DI VENDITA;

ATTITUDINE AL CUSTOMER CONTACT;

FOCUS SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMMERCIALI;

DIPLOMA O LAUREA;



CAGLIARI -ADECCO FILIALE DI CAGLIARI RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE UN IMPIEGATO/A TECNICO, CHE DEVE POSSEDERE:

-UNA BUONA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA TECNICO CATASTALE;

-CAPACITÀ DI REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI CATASTALI, ANALISI E LETTURA;

-ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-FISICA E AMMINISTRATIVA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI;

-LETTURA MAPPE TECNICHE.

SI RICHIEDE DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN ING. CIVILE/EDILE CON BRILLANTE PERCORSO DI STUDI.

ESPERIENZA PREGRESSA IN STUDI TECNICI, ANCHE DI PRATICANTATO.

POSSESSO DELLA PATENTE B.



PATTADA - AZIENDA DEL SETTORE EDILE RICERCA 1 IMPIEGATO.

MANSIONI: ADDETTO ALLA CONTABILITÀ FISCALE, CONTROLLI DDT E FATTURE CON REGISTRAZIONE AI FINI IVA E REDDITI; ADEMPIMENTI VARI SU OPERAZIONI DI NORMALE AMMINISTRAZIONE AZIENDALE COMPRESA LA CORRISPONDENZA; RICERCA LEGGI E SENTENZE, GARA D'APPALTO, RAPPORTINI CANTIERE E RICHIESTA PREVENTIVI, GESTIONE QUALITÀ E CERTIFICAZIONE SOA

REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI:

- ETÀ 22 - 40 ANNI

- DIPLOMA DI RAGIONERIA

- CORSO DI INFORMATICA

- CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE E PRATICA/CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ

- DINAMISMO, FIDELIZZAZIONE, SPICCATA PREDISPOSIZIONE ALL'APPRENDIMENTO, DISCREZIONE, EDUCAZIONE, RISPETTO.

- AUTOMUNITO



MOGORO - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ELABORAZIONE DATI RICERCA 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO ALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E ORDINARIA.

SEDE DI LAVORO: MOGORO

REQUISITI:

- POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO TIROCINI 2017

- POSSESSO DEL DIPLOMA D'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E/O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE

- POSSESSO DI BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE, IN PARTICOLARE NELL'UTILIZZO DI PROGRAMMI DI GESTIONE DELLA CONTABILITÀ

- POSSESSO DI CONOSCENZE CONTABILI DI BASE: LA FATTURA, MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, LA PARTITA DOPPIA

- ISCRIZIONE PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI MOGORO, ALES O TERRALBA



MARRUBIU - AZIENDA DEL SETTORE COMMERCIALE RICERCA 1 IMPIEGATO CONTABILE AMMINISTRATIVO.

SEDE DI LAVORO: MARRUBIU (OR)

REQUISITI:

- ISCRIZIONE PRESSO IL CPI DI TERRALBA

- POSSESSO DEL DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE

- PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA MANSIONE

- CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE CON PREFERENZA PER CHI DIMOSTRA LA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL SOFTWARE GESTIONALE PROFIS

- CONOSCENZA INGLESE COMMERCIALE SCRITTO

- PATENTE B AUTOMUNITO

- PREFERIBILE POSSESSO DEI REQUISITI PER FRUIRE DI EVENTUALI AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

INGEGNERE

SASSARI - ADECCO ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI RICERCHA PER UNA NOSTRA AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE INFORMATICO NEOLAUREATI/E IN INGEGNERIA INFORMATICA.

E' NECESSARIO IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO IN APPRENDISTATO E IL POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA, ANCHE TRIENNALE,IN INGEGNERIA INFORMATICA E/O ELETTRONICA.

SI OFFRE ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.



PROV.OT - SOLARSÌ AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI , RICERCA E SELEZIONA INGEGNERE CON ESPERIENZA CONSOLIDATA NEL SETTORE .

MANSIONE : PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI , SVILUPPO PRATICHE COMUNALI , ENEL E GSE .

SEDE AZIENDA :OLBIA ZONA INDUSTRIALE

TIPOLOGIA CONTRATTO : TEMPO INDETERMINATO , PREVIO PERIODO DI PROVA DI 6 MESI CON TEMPO DETERMINATO .

MANUTENTORE

PROV.OT - RANDSTAD ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI SASSARI RICERCA PER PROPRIO CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE MANUTENTORI.

STIAMO RICERCANDO CANDIDATI CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI MANUTENTORI IN LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI.

SI RICHIEDE:

DIPLOMA TECNICO(ELETTRICO, MECCANICO O EQUIVALENTI)

PREFERIBILE ESPERIENZA SU IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTARE

CONOSCENZE MECCANICHE, IDRAULICHE E MOTORISTICHE

SI OFFRE ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE



PROV.OT - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE MANIFATTURIERO UN/A MANUTENTORE.

E' NECESSARIO POSSEDERE UNA SOLIDA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE DI MACCHINE MECCANICHE AUTOMATICHE ED ELETTRONICHE.

SONO INDISPENSABILI OTTIME COMPETENZE IN AMBITO MECCANICO ED ELETTRICO PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA.

GRADITO IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI STUDI SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO.

COMPLETANO IL PROFILO OTTIME CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING, TEAM WORKING E FLESSIBILITÀ.

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.



CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA URGENTEMENTE UN MURATORE CON ESPERIENZA PER SOCIETÀ DI CAGLIARI OPERANTE NEL SETTORE DELLE MANUTENZIONI. SI RICHIEDE: CAPACITÀ DI ESEGUIRE OPERE MURARIE DI VARIO GENERE (MURI, TRAMEZZI, FACCIATE) E ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE UTILIZZANDO PRODOTTI LEGANTI CON MATERIALI DA COSTRUZIONE TRADIZIONALI O COMPOSITI E IN GRADO DI SCEGLIERE ED UTILIZZARE CORRETTAMENTE I MATERIALI, UTENSILI/MACCHINE/ATTREZZATURE NECESSARIE PER LE SPECIFICHE LAVORAZIONI. DOVRÀ INOLTRE ESSERE CAPACE DI ESEGUIRE OPERE STRUTTURALI NUOVE, OPERE DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO E OPERE A CARATTERE DECORATIVO. SI RICHIEDE INOLTRE OPERATIVITÀ NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI ALL'INTERNO DEI CANTIERI, SIA PER LAVORI IN QUOTA SU PONTEGGI E/O TRABATTELLI.

MURATORE

SAN GAVINO MONREALE - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE EDILIZIA RICERCA 1 MURATORE QUALIFICATO.

DATA DI SCADENZA: 30/04/2018

SEDE DI LAVORO: SAN GAVINO MONREALE E CANTIERI MOBILI

REQUISITI:

- PRECEDENTI ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA MANSIONE

- PATENTE B E AUTOMUNITO

- ETÀ MINIMA 18 ANNI

OPERAIO

SUNI - AZIENDA AGRICOLA CON AGRITURISMO CERCA UNA PERSONA ESPERTA NELL'ALLEVAMENTO, NELL'USO DI MACCHINE AGRICOLE, NEL GIARDINAGGIO.

INDISPENSABILE PATENTE B.

POSSIBILITÀ ALLOGGIO.

OPERATORE CENTRO ACCOGLIENZA

PORTO TORRES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RICERCA 3 OPERATORI CENTRO ACCOGLIENZA.

DATA DI SCADENZA: SENZA DATA DI SCADENZAÙ

SEDE DI LAVORO: PORTO TORRES

REQUISITI: AUTOMUNITI, CONOSCENZA LINGUA FRANCESE E INGLESE LIVELLO C2

TITOLO DI STUDIO: PREFERIBILMENTE LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

MANSIONI: IMPIEGATI PRESSO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA

REQUISITI INDISPENSABILI: CONOSCENZA LINGUA FRANCESE E INGLESE LIVELLO C2

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO CCNL DI SETTORE

OPERATORE SOCIO SANITARIO

THIESI - CERCASI OPERATORE SOCIO SANITARIO RESIDENTE NELLE ZONE LIMITROFE DI THIESI.

MANSIONI RICHIESTE: COMPAGNIA, CONTROLLO E AIUTO SOLO DURANTE I PASTI A SIGNORE ANZIANO.

IL LAVORO SI SVOLGERE DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 19.30.



PROV.OT PER IMPORTANTE STRUTTURA PRIVATA IN ZONA DI OLBIA, RICERCHIAMO N. 1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A.

E' NECESSARIO AVER MATURATO ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.

SI RICHIEDE AUTO PROPRIA.

RESPONSABILE LOGISTICA

CAGLIARI - GI GROUP SPA, AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA RESPONSABILE REPARTO CONFEZIONAMENTO E LOGISTICA.

IL CANDIDATO IDEALE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI:

LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE O AFFINI.

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI GESTIONE DI UN TEAM ADDETTO ALLA PRODUZIONE/CONFEZIONAMENTO.

PROVENIENZA DA CONTESTI O SETTORI AFFINI AL CHIMICO.

FORTE ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI RESA DELLA PRODUZIONE.

DINAMICITÀ E FLESSIBILITÀ.

ATTITUDINE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CONTROLLO.

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI INDUSTRIALI.

COMPLETANO IL PROFILO UN OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

TECNICO

CAGLIARI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE INFORMATICO RICERCA FIGURA PROFESSIONALE AVENTE TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:

ETÀ: INFERIORE A 29 ANNI;

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN CAMPO INFORMATICO ;

PRECEDENTI ESPERIENZE IN ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE;

IL CANDIDATO DOVRÀ OPERARE PREVALENTEMENTE PRESSO ENTI PUBBLICI NELL'AREA DI CAGLIARI.

INQUADRAMENTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 30 ORE SETTIMANALI, CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA, POSSIBILI SVILUPPI SUCCESSIVI



ALGHERO - ONDA ENERGETICA COSTRUZIONI RICERCA SU ALGHERO/SASSARI TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO CON ESPERIENZA SULLA CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO E IMPIANTI IDRICI. ASSUNZIONE IMMEDIATA PER UN MESE