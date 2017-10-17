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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
AIUTO CUOCO
QUARTU SANT'ELENA -CERCASI AIUTANTE IN CUCINA ESPERTA NELLA PREPARAZIONE DI PRIMI E SECONDI IN CHIOSCO BAR AL POETTO "LANTERNA ROSSA".
CAGLIARI - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI CAGLIARI, PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE RICERCA AIUTOCUOCO.
IL CANDIDATO IDEALE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
-PREGRESSA ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO NELLA MANSIONE IN OGGETTO, MATURATA PRESSO RISTORANTI E/O STRUTTURE ALBERGHIERE
- DOMICILIO A CAGLIARI IN QUANTO NON È PREVISTA POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO
-MASSIMA SERIETÀ, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ
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AUTISTA
CAGLIARI - CERCASI AUTISTA ESPERTO CON PATENTE B-C-E-, ABILITAZIONE ADR, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, PRATICO GUIDA ANCHE FURGONI E MEZZI PESANTI (AUTOTRENI E/O AUTOARTICOLATI).
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BADANTE
ZERFALIU - CERCASI SIGNORA O SIGNORINA PER COMPAGNIA ED EVENTUALE ASSISTENZA NOTTURNA DA OFFRIRE A SIGNORA ANZIANA DI 85 ANNI, NON ALLETTATA.
LA SIGNORA DA ACCOMPAGNARE SI TROVA DOMICILIATA PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU.
L'ORARIO DI RIFERIMENTO È DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 9:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
NUORO - CERCASI BADANTE PER LAVORO A TEMPO PIENO PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA ABITANTE A FONNI.
BUDONI - CERCASI UNA BADANTE DAL 2 DICEMBRE AL 2/10 DI GENNAIO PER SOSTITUIRE UNA BADANTE GIÀ PRESENTE, PER UNA SIGNORA DI 90 ANNI, AUTOSSUFICENTE.
SI OFFRE RETRIBUZIONE DI 700 EURO (SABATO E DOMENICA LIBERI).
LE MANSIONI DA SVOLGERE SONO: PULIRE LA CASA, PREPARAZIONE DEI PASTI E FARE COMPAGNIA ALLA SIGNORA.PERSONE SERIE E RESPONSABILI,CON VOGLIA DI LAVORARE E SAPER ACCUDIRE UNA PERSONA.
SI RICHIEDE ETA' SUPERIORE A 50 ANNI.
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BARISTA
ORISTANO - BAR CHERRIE CAFE' PRESENTE A ORISTANO RICERCA BARISTA (DONNA) CON ESPERIENZA E DI ETA' COMPRESA TRA 20 E 36 ANNI.
SI OFFRE CONTRATTO PART-TIME.
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ELETTRICISTA
PROV.OT - RANDSTAD ITALIA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO, RICERCA URGENTEMENTE PER PROPRIO CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE IMPIANTISTICO: ELETTRICISTI IMPIANTI ANTISCAVALCAMENTO, PORTE AUTOBLOCCANTI E GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.
SI RICERCANO URGENTEMENTE ELETTRICISTI/TECNICI IMPIANTI TECNOLOGICI CON ESPERIENZA DI LAVORAZIONI SU IMPIANTI ANTISCAVALCAMENTO, PORTE AUTOBLOCCANTI E GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.
LE RISORSE DOVRANNO ESSERE PATENTATE E IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI.
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GEOMETRA
PROV.SS - LO STUDIO TECNICO ING. PONZEVERONI RICERCA GEOMETRA TIROCINANTE E/O PRATICANTE DINAMICO E SERIO PER SVOLGIMENTO RILIEVI, REDAZIONE PRATICHE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.
SI CHIEDE LA CONOSCENZA DI AUTOCAD, WORD, EXCEL. PREFERIBILE CON RESIDENZA A SASSARI O VICINO.
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IMPIEGATO
PROV.OR - STUDIO PREFESSIONALE RICERCA UN IMPIEGATO/A CONTABILE
REQUISITI
IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E 1 36 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI
CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE
VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA
PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCOMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA)
AUTO PROPRIA
PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOV ERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANC IO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI, DELLE BASI DELLA CONTABILITÀ ANALITICA E DELLE PROCEDURE DI BUDGETING, OLTRE A NOZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE, DI DIRITTO TRIBUTARIO, DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
SUL PIANO PERSONALE, IL CANDIDATO DEVE AVERE DOTI DI PRECISIONE E AFFIDABILITÀ, DI RISERVATEZZA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, UN NOTEVOLE SENSO DI RESPONSABILITÀ E L'ATTITUDINE A PROPORRE SOLUZIONI IN UN' OTTICA DI CONDIVISIONE DELLE DECISIONI, IN COORDINAZIONE CON GLI ALTRI COLLEGHI.
FORMAZIONE BASE RICHIESTA:
DIPLOMA O LAUREA DI L LIVELLO IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - ECONOMIA E FINANZA; LAUREA DI IL LIVELLO IN ECONOMIA.
PROV.OT - PER AZIENDA CLIENTE SI RICERCA APPRENDISTA IMPIEGATO (MAX 29 ANNI) DA OCCUPARE FULL TIME.
LA FIGURA SI OCCUPERÀ PRINCIPALMENTE DI:
- FRONT-OFFICE
- ARCHIVIAZIONE
- GESTIONE PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA
SAN VITO - COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE RICERCA IMPIEGATO D'ORDINE PER 16 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO.
OLBIA - ARZACHENA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI, RICERCA 2 ADDETTI/E AL BANCO AGENZIA DI VIAGGI.
MANSIONE RICHIESTA: EMISSIONE BIGLIETTI AEREI E NAVALI, VENDITA PACCHETTI DI VIAGGIO
REQUISITI INDISPENSABILI:
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE;
- CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS;
- ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE DELL'OFFERTA;
- CONOSCENZA ED UTILIZZO SOFTWARE DI PRENOTAZIONE AEREA "GALILEO";
- POSSESSO PATENTE B;
- DISPONIBILITÀ AGLI SPOSTAMENTI;
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MAGAZZINIERE
PROV.SS - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE MANIFATTURIERO 1 MAGAZZINIERE.
SI RICHIEDE PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MEDESIMA MANSIONE, NONCHÈ OTTIMA PADRONANZA NELL'UTILIZZO DEL MULETTO E OTTIMA DIMESTICHEZZA NELLA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL MAGAZZINO.
RAPPRESENTA UN REQUISITO INDISPENSABILE IL POSSESSO DEL DIPLOMA E DEL PATENTINO DEL CARRELLO ELEVATORE IN CORSO DI VALIDITÀ.
BABY GROSS SRL, PER POTENZIARE IL PROPRIO TEAM RETAIL, SELEZIONA N°1 MAGAZZINIERE/ADDETTO VENDITA CON ESPERIENZA NELLA MEDESIMA MANSIONE.
SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ A LAVORARE FULL TIME ANCHE SABATO / DOMENICA E FESTIVI.
SI RICHIEDE BUONA CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO, BUONA CAPACITÀ DIALETTICA, DI GESTIONE E ILLUSTRAZIONE DI PRODOTTI TECNICI, PRECEDENTE OCCUPAZIONE COME COMMESSO/A O IN ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLA PROPOSTA.
PREDISPOSIZIONE A LAVORARE ALL'INTERNO DI UN TEAM.
OLBIA - CERCHIAMO PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE UN MAGAZZINIERE/ADDETTO VENDITA PER OLBIA. SI RICHIEDE: DIPLOMA SUPERIORE, ETÀ MASSIMA 29 ANNI PER INSERIMENTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO UN PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE CON MANPOWER. SI RICHIEDE ESPERIENZA PREGRESSA COME MAGAZZINIERE E/O ADDETTO VENDITA DI ALMENO 6 MESI CONTINUATIVI. SI OFFRE ASSUNZIONE CON CCNL COMMERCIO , LIVELLO 6°, DISPONIBILITÀ FULL TIME, ORARI SPEZZATI E SU TURNI, CON DISPONIBILITÀ ANCHE NEL WEEK END.
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OPERAIO
SINDIA - CERCASI FIGURA ESPERTA NEL SETTORE MACELLAZIONE OVINI CON COMPETENZE NELLA TRACCIATURA DELLA PELLE O ALMENO UNA CERTA MANUALITÀ NELL'USO DEL COLTELLO PER LA SCUOIATURA. SI OFFRE LAVORO A PRESTAZIONE OCCASIONALE CON INIZIO DA FINE OTTOBRE/NOVEMBRE, SI ASSICURANO 100 ORE DI LAVORO SINO AL 31 DICEMBRE, CON POSSIBILITÀ DI CONTINUARE TUTTA LA STAGIONE SINO A MAGGIO/GIUGNO.
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PIZZAIOLO
OLBIA - CERCASI PIZZAIOLO ESPERTO FORNO A LEGNA PER PIZZERIA D'ASPORTO A OLBIA .
TEMPIO PAUSANIA - CERCASI PIZZAIOLO PER LAVORO PRESSO PIZZERIA A TEMPIO PAUSANIA.
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SEGRETARIA -
PROV.CA - L'AZIENDA MEDISPA SRL, CON SEDE OPERATIVA A MILANO E CAGLIARI RICERCA: SEGRETARIO/A PER L'UFFICIO DI CAGLIARI.
SONO REQUISITI ESSENZIALI:
- RESIDENZA A CAGLIARI;
- ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI;
- CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA;
- DIPLOMA DI MATURITÀ;
- BUONE DOTI RELAZIONALI E COMUNICATIVE;
- VELOCITÀ DI APPRENDIMENTO E CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING.