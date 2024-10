OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017 

AIUTO CUOCO

QUARTU SANT'ELENA -CERCASI AIUTANTE IN CUCINA ESPERTA NELLA PREPARAZIONE DI PRIMI E SECONDI IN CHIOSCO BAR AL POETTO "LANTERNA ROSSA".

CAGLIARI - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI CAGLIARI, PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE RICERCA AIUTOCUOCO.

IL CANDIDATO IDEALE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

-PREGRESSA ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO NELLA MANSIONE IN OGGETTO, MATURATA PRESSO RISTORANTI E/O STRUTTURE ALBERGHIERE

- DOMICILIO A CAGLIARI IN QUANTO NON È PREVISTA POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO

-MASSIMA SERIETÀ, DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ

-------------------------------------------------------------

AUTISTA

CAGLIARI - CERCASI AUTISTA ESPERTO CON PATENTE B-C-E-, ABILITAZIONE ADR, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, PRATICO GUIDA ANCHE FURGONI E MEZZI PESANTI (AUTOTRENI E/O AUTOARTICOLATI).

-------------------------------------------------------------

BADANTE

ZERFALIU - CERCASI SIGNORA O SIGNORINA PER COMPAGNIA ED EVENTUALE ASSISTENZA NOTTURNA DA OFFRIRE A SIGNORA ANZIANA DI 85 ANNI, NON ALLETTATA.

LA SIGNORA DA ACCOMPAGNARE SI TROVA DOMICILIATA PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU.

L'ORARIO DI RIFERIMENTO È DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 9:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

NUORO - CERCASI BADANTE PER LAVORO A TEMPO PIENO PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA ABITANTE A FONNI.

BUDONI - CERCASI UNA BADANTE DAL 2 DICEMBRE AL 2/10 DI GENNAIO PER SOSTITUIRE UNA BADANTE GIÀ PRESENTE, PER UNA SIGNORA DI 90 ANNI, AUTOSSUFICENTE.

SI OFFRE RETRIBUZIONE DI 700 EURO (SABATO E DOMENICA LIBERI).

LE MANSIONI DA SVOLGERE SONO: PULIRE LA CASA, PREPARAZIONE DEI PASTI E FARE COMPAGNIA ALLA SIGNORA.PERSONE SERIE E RESPONSABILI,CON VOGLIA DI LAVORARE E SAPER ACCUDIRE UNA PERSONA.

SI RICHIEDE ETA' SUPERIORE A 50 ANNI.

-------------------------------------------------------------

BARISTA

ORISTANO - BAR CHERRIE CAFE' PRESENTE A ORISTANO RICERCA BARISTA (DONNA) CON ESPERIENZA E DI ETA' COMPRESA TRA 20 E 36 ANNI.

SI OFFRE CONTRATTO PART-TIME.

-------------------------------------------------------------

ELETTRICISTA

PROV.OT - RANDSTAD ITALIA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO, RICERCA URGENTEMENTE PER PROPRIO CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE IMPIANTISTICO: ELETTRICISTI IMPIANTI ANTISCAVALCAMENTO, PORTE AUTOBLOCCANTI E GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.

SI RICERCANO URGENTEMENTE ELETTRICISTI/TECNICI IMPIANTI TECNOLOGICI CON ESPERIENZA DI LAVORAZIONI SU IMPIANTI ANTISCAVALCAMENTO, PORTE AUTOBLOCCANTI E GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.

LE RISORSE DOVRANNO ESSERE PATENTATE E IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI.

-------------------------------------------------------------

GEOMETRA

PROV.SS - LO STUDIO TECNICO ING. PONZEVERONI RICERCA GEOMETRA TIROCINANTE E/O PRATICANTE DINAMICO E SERIO PER SVOLGIMENTO RILIEVI, REDAZIONE PRATICHE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

SI CHIEDE LA CONOSCENZA DI AUTOCAD, WORD, EXCEL. PREFERIBILE CON RESIDENZA A SASSARI O VICINO.

-------------------------------------------------------------

IMPIEGATO

PROV.OR - STUDIO PREFESSIONALE RICERCA UN IMPIEGATO/A CONTABILE

REQUISITI

IL CANDIDATO IDEALE AVRÀ UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E 1 36 ANNI, E SARÀ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO, CONTABILITÀ ORDINARIA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, REGISTRAZIONI E SCRITTURE CONTABILI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI

CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE

VALIDA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC, COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE, LA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PROFIS/SPRING DELLA SISTEMI SPA

PREFERIBILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

EVENTUALE ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCOMENTO MIRATO L. 68/99 (NON OBBLIGATORIA)

AUTO PROPRIA

PERTANTO È IMPORTANTE CHE IL /LA CANDIDATO/A ABBIA UNA CONOSCENZA TEORICA APPROFONDITA DEI PRINCIPI CHE GOV ERNANO LA CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE DI IMPRESA, DEL BILANC IO D'ESERCIZIO NEI SUOI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI, DELLE BASI DELLA CONTABILITÀ ANALITICA E DELLE PROCEDURE DI BUDGETING, OLTRE A NOZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE, DI DIRITTO TRIBUTARIO, DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

SUL PIANO PERSONALE, IL CANDIDATO DEVE AVERE DOTI DI PRECISIONE E AFFIDABILITÀ, DI RISERVATEZZA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, UN NOTEVOLE SENSO DI RESPONSABILITÀ E L'ATTITUDINE A PROPORRE SOLUZIONI IN UN' OTTICA DI CONDIVISIONE DELLE DECISIONI, IN COORDINAZIONE CON GLI ALTRI COLLEGHI.

FORMAZIONE BASE RICHIESTA:

DIPLOMA O LAUREA DI L LIVELLO IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - ECONOMIA E FINANZA; LAUREA DI IL LIVELLO IN ECONOMIA.

PROV.OT - PER AZIENDA CLIENTE SI RICERCA APPRENDISTA IMPIEGATO (MAX 29 ANNI) DA OCCUPARE FULL TIME.

LA FIGURA SI OCCUPERÀ PRINCIPALMENTE DI:

- FRONT-OFFICE

- ARCHIVIAZIONE

- GESTIONE PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA

SAN VITO - COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE RICERCA IMPIEGATO D'ORDINE PER 16 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO.

OLBIA - ARZACHENA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI, RICERCA 2 ADDETTI/E AL BANCO AGENZIA DI VIAGGI.

MANSIONE RICHIESTA: EMISSIONE BIGLIETTI AEREI E NAVALI, VENDITA PACCHETTI DI VIAGGIO

REQUISITI INDISPENSABILI:

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE;

- CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS;

- ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE DELL'OFFERTA;

- CONOSCENZA ED UTILIZZO SOFTWARE DI PRENOTAZIONE AEREA "GALILEO";

- POSSESSO PATENTE B;

- DISPONIBILITÀ AGLI SPOSTAMENTI;

-------------------------------------------------------------

MAGAZZINIERE

PROV.SS - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE MANIFATTURIERO 1 MAGAZZINIERE.

SI RICHIEDE PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MEDESIMA MANSIONE, NONCHÈ OTTIMA PADRONANZA NELL'UTILIZZO DEL MULETTO E OTTIMA DIMESTICHEZZA NELLA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL MAGAZZINO.

RAPPRESENTA UN REQUISITO INDISPENSABILE IL POSSESSO DEL DIPLOMA E DEL PATENTINO DEL CARRELLO ELEVATORE IN CORSO DI VALIDITÀ.

BABY GROSS SRL, PER POTENZIARE IL PROPRIO TEAM RETAIL, SELEZIONA N°1 MAGAZZINIERE/ADDETTO VENDITA CON ESPERIENZA NELLA MEDESIMA MANSIONE.

SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ A LAVORARE FULL TIME ANCHE SABATO / DOMENICA E FESTIVI.

SI RICHIEDE BUONA CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO, BUONA CAPACITÀ DIALETTICA, DI GESTIONE E ILLUSTRAZIONE DI PRODOTTI TECNICI, PRECEDENTE OCCUPAZIONE COME COMMESSO/A O IN ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLA PROPOSTA.

PREDISPOSIZIONE A LAVORARE ALL'INTERNO DI UN TEAM.

OLBIA - CERCHIAMO PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE UN MAGAZZINIERE/ADDETTO VENDITA PER OLBIA. SI RICHIEDE: DIPLOMA SUPERIORE, ETÀ MASSIMA 29 ANNI PER INSERIMENTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO UN PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE CON MANPOWER. SI RICHIEDE ESPERIENZA PREGRESSA COME MAGAZZINIERE E/O ADDETTO VENDITA DI ALMENO 6 MESI CONTINUATIVI. SI OFFRE ASSUNZIONE CON CCNL COMMERCIO , LIVELLO 6°, DISPONIBILITÀ FULL TIME, ORARI SPEZZATI E SU TURNI, CON DISPONIBILITÀ ANCHE NEL WEEK END.

-------------------------------------------------------------

OPERAIO

SINDIA - CERCASI FIGURA ESPERTA NEL SETTORE MACELLAZIONE OVINI CON COMPETENZE NELLA TRACCIATURA DELLA PELLE O ALMENO UNA CERTA MANUALITÀ NELL'USO DEL COLTELLO PER LA SCUOIATURA. SI OFFRE LAVORO A PRESTAZIONE OCCASIONALE CON INIZIO DA FINE OTTOBRE/NOVEMBRE, SI ASSICURANO 100 ORE DI LAVORO SINO AL 31 DICEMBRE, CON POSSIBILITÀ DI CONTINUARE TUTTA LA STAGIONE SINO A MAGGIO/GIUGNO.

-------------------------------------------------------------

PIZZAIOLO

OLBIA - CERCASI PIZZAIOLO ESPERTO FORNO A LEGNA PER PIZZERIA D'ASPORTO A OLBIA .

TEMPIO PAUSANIA - CERCASI PIZZAIOLO PER LAVORO PRESSO PIZZERIA A TEMPIO PAUSANIA.

-------------------------------------------------------------

SEGRETARIA -

PROV.CA - L'AZIENDA MEDISPA SRL, CON SEDE OPERATIVA A MILANO E CAGLIARI RICERCA: SEGRETARIO/A PER L'UFFICIO DI CAGLIARI.

SONO REQUISITI ESSENZIALI:

- RESIDENZA A CAGLIARI;

- ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI;

- CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA;

- DIPLOMA DI MATURITÀ;

- BUONE DOTI RELAZIONALI E COMUNICATIVE;

- VELOCITÀ DI APPRENDIMENTO E CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING.