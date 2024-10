OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 16/11/2017

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO

AIUTO CUOCO





NUORO - UN'AZIENDA DEL SETTORE RISTORAZIONE CERCA 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI AIUTO CUCINA.

REQUISITI ESSENZIALI:

- ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO 2017

- ETÀ 22 - 35 ANNI

CARATTERISTICHE PERSONALI: PUNTUALITÀ, MOTIVAZIONE AL LAVORO, ASPETTO CURATO E PULITO

TEMPI DI INSERIMENTO: DICEMBRE 2017

SEDE DI LAVORO: NUORO

TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: TIROCINIO DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO DELLA DURATA DI 6 MESI

DATA DI SCADENZA: 14 NOVEMBRE 2017 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00.





SAN TEODORO - VIANELLO'S SARDINIAN STREETDOOD PRESENTE A SAN TEODORO RICERCA PER STAGIONE 2018 3 AIUTO CUOCHI.

------------------------------------------------

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

PROV.NU - DENTAL COACH SOLUTIONS RICERCA PER INSERIMENTO IMMEDIATO IN CLINICA ODONTOIATRICA A NUORO LA FIGURA DI UNA ASSISTENTE ALLA POLTRONA AD ORARIO FULL TIME.

REQUISITI: ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE.



ORISTANO - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ODONTOIATRICO SELEZIONA TIROCINANTE PER CONSEGUIMENTO QUALIFICA DI ASSISTENTE STUDI ODONTOIATRICI.

------------------------------------------------

AUTISTA

PROV.OT - CERCASI AUTISTA DI AUTOBUS MUNITO DI PATENTE D E CQC PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2018.

REQUISITI FONDAMENTALI: ESPERIENZA NEL CAMPO , PROFESSIONALITÀ , DISPONIBILITÀ .



OLBIA - CERCASI AUTISTA PRATICO MEZZI PER CALCESTRUZZO POMPA BETOPOMPA.



PROV.OT - CERCASI AUTISTA CON PATENTE PER LAVORO CON ARTICOLATO SERIO E VOLENTEROSO.

------------------------------------------------

CAMERIERE

MASSAMA - ORISTANO - LA DITTA DIEGO BAR SITA A MASSAMA,IN VIA CARLO EMANUELE N 1 FRAZIONE DI ORISTANO, RICERCA CAMERIERA PER LAVORO OCCASIONALE. LA PERSONA IN QUESTIONE DOVRA ESSERE SOLARE, AUTOMUNITA E CORDIALE. SI RICERCA ANCHE CON POCA ESPERIENZA.



------------------------------------------------

DOCENTE

OLBIA - SCUOLA PROFESSIONALE SELEZIONA N. 1 DOCENTE PER INSEGNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ( GRUPPO B-C ) .

SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE I CURRICULUM CON RESIDENZA O DOMICILIO AD OLBIA.

------------------------------------------------

EDUCATORE PROFESSIONALE

CAGLIARI - ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL, RICERCA URGENTEMENTE EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA NEI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.

REQUISITI: LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, ESPERIENZA ALMENO BIENNALE NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, DISPONIBILITÀ IMMEDIATA



SASSARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON 12 MESI DI ESPERIENZA IN SET SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO



SASSARI - MANPOWER RICERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE CON 12 MESI DI ESPERIENZA IN SET SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER AZIENDA CLIENTE A SASSARI. SI OFFRE ASSUNZIONE PART TIME 20 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO IN BREVE PERIODO. SEDE DI LAVORO SASSARI.

------------------------------------------------

ELETTRICISTA

SASSARI - MANPOWER SRL RICERCA CON URGENZA ELETTRICISTI A SASSARI PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE.

I PROFILI RICERCATI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO, ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE ELETTRICO NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CIVILI, GRADITA ESPERIENZA NELLA POSA DI FIBRA OTTICA.



PROV.CA - MANPOWER S.R.L. RICERCA, PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE, UN ELETTRICISTA QUALIFICATO.

LA RISORSA DEVE AVER MATURATO UNA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE, IN IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI, IN PARTICOLARE NELLA POSA DELLA FIBRA OTTICA.

INDISPENSABILE È ESSERE AUTOMUNITI E DISPONIBILI AD EVENTUALI TRASFERTE.

SI OFFRE UN CONTRATTO DI LAVORO FULL TIME.



CAGLIARI - PROGETIKA GROUP", SOCIETÀ CERTIFICATA, OPERANTE NEL SETTORE DELLA "GREEN ECONOMY" SPECIALIZZATA NELL'EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN MODALITÀ E.S.CO ( ENERGY SERVICE COMPANY ) RICERCA ELETTRICISTA

- CHE ABBIA MATURATO FORTE ESPERIENZA NELL'AMBITO DELL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- DISPONIBILE A VIAGGIARE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE



CAGLIARI - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA URGENTEMENTE UN ELETTRICISTA PER SASSARI PER ATTIVITÀ DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI.

IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO PREGRESSA ESPERIENZA IN MANSIONI DI TIRAGGIO CAVI E TUBAZIONI CON COMPETENZE SU IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI.

RICHIESTA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.



SASSARI - PER NUOVA APERTURA CENTRO ESTETICO A SASSARI CERCASI DIRETTORE TECNICO.

LA PERSONA DA INSERIRE NEL GRUPPO DI LAVORO SI OCCUPERÀ,

DELLA VENDITA ED EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI/PACCHETTI ESTETICI,

PRODOTTI COSMETICI E DELL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE.

I REQUISITI MINIMI RICHIESTI SONO:

- OTTIME DOTI COMMERCIALI,

- OTTIME DOTI RELAZIONALI,

------------------------------------------------

ESTETISTA

PROV.OT - SI SELEZIONA ESTETISTA CON ESPERIENZA.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

- OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

- OTTIMA CONOSCENZA TECNICHE ESTETICHE

- CAPACITA' ORGANIZZATIVE E PROPOSITIVE

- AFFIDABILITA'

------------------------------------------------

IMPIEGATO

PORTO TORRES - PER AZIENDA CLIENTE RICERCHIAMO UN/A ISTRUTTORE TECNICO.

LA RISORSA DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

DEVE SAPER SVOLGERE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA IN CAMPO TECNICO, CURANDO, NEL RISPETTO NELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE ED AVVALENDOSI DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI TIPICHE DEL PROFILO, LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEI DATI; COORDINARE ATTIVITÀ DI SERVIZI OPERAI. GESTIONE DEI SERVIZI DESTINATI ALL'AMBIENTE, GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

LAVORI PUBBLICI: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AI VARI BANDI RAS E AI BANDI PROVINCIALI PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE, VERIFICA E CONTROLLO DELLE OPERE PUBBLICHE, MONITORAGGIO E RENDICONTO DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE; PROGETTAZIONE INTERNA, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ; MANUTENZIONI, ARREDO URBANO.



CAGLIARI - RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA UN IMPORTANTE CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE BANCARIO UN OPERATORE DI SPORTELLO.

SI RICHIEDE: LAUREA IN MATERIE ECONOMICO/GIURIDICHE; PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANSIONE O COMUNQUE NEL SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO; CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI; PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI CON LA CLIENTELA.

SI OFFRE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.



CAGLIARI - CENTRO ELABORAZIONE DATI CON SEDE IN CAGLIARI VALUTA CURRICULUM VITAE PER LA RICERCA DI UN IMPIEGATO/A CON ESPERIENZA NELL'AREA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA DI DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ.

SI RICHIEDE:

-CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA RAGIONERIA, CON PROCEDURE DI CHIUSURA DEI BILANCI E CALCOLO IMPOSTE, DEGLI ADEMPIMENTI IVA E PREDISPOSIZIONE DICHIARATIVI; -OTTIMA CONOSCENZA DI OFFICE E DEI MODERNI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ;

LA PERSONA VERRÀ INSERITA IN UNA REALTÀ GIÀ STRUTTURATA E DINAMICA, DOVE RAPPRESENTA REQUISITO ESSENZIALE RIUSCIRE AD INSERIRSI VELOCEMENTE DIMOSTRANDO ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ.

IL CANDIDATO IDEALE RICERCATO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

-OTTIMA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL CONTATTO CON IL PUBBLICO;

-OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA;

-RISERVATEZZA;

-PROFESSIONALITÀ E CORTESIA;



PROV.CA - SARDAPRESTITI SRL, AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA DI VIVIBANCA S.P.A, BANCA SPECIALIZZATA NEL CREDITO ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO LA CESSIONE DEL QUINTO È ALLA RICERCA DI PERSONALE CON ESPERIENZA NEL PRODOTTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE STIPENDIALE.

LE RISORSE SELEZIONATE AVRANNO IL COMPITO DI CONTATTARE TELEFONICAMENTE I CLIENTI DEL PORTAFOGLIO DELL'AGENZIA PER PROPORRE I PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL NOSTRO ISTITUTO BANCARIO.

IL CANDIDATO IDEALE DEVE POSSEDERE SPICCATE ATTITUDINI COMMERCIALI, RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE.

LA NOSTRA AZIENDA CHE VANTA UN BRAND PRESTIGIOSO E UNA ESPERIENZA TRENTENNALE NEL SETTORE DELLA CESSIONE DEL QUINTO E PRODOTTI FINANZIARI CORRELATI,

OFFRE :

CONTRATTO DI LAVORO PARTI-TIME ( MATTINA ) A TEMPO DETERMINATO, DOPO UN PERIODO DI PROVA E AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI.

STIPENDIO FISSO COME DA CCNL, PIÙ RIMBORSI SPESE E PROVVIGIONI IN BASE AL BUDGET RAGGIUNTO CONSULENZA E RACCOLTA OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ATTRAVERSO GLI ACCORDI COMMERCIALI CON ALTRI ISTITUTI BANCARI.

POSSIBILITÀ DI CRESCITA PROFESSIONALE IN UN AMBIENTE GIOVANE , DINAMICO IN FORTE ESPANSIONE.

REQUISITI:

ESPERIENZA NELLA VENDITA DI PRODOTTI DI CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE STIPENDIALE OTTIME CAPACITÀ DI NEGOZIAZIONE E FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE, PREDISPOSIZIONE A RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER UNA BUONA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI AZIENDALI, GESTIONE RICHIESTE DERIVANTI DA BANCHE E ALTRI CANALI.



PROV.SS - AZIENDA NEL SETTORE AUTOMOTIVE IN CONTINUA ESPANSIONE CERCA IMPIEGATA/O CONTABILE AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA DELLA GESTIONE PRIMA NOTA E CONTABILITÀ GENERALE.

SI RICHIEDE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA E BUONA CONOSCENZA NELL'USO DEL COMPUTER .



------------------------------------------------

INFERMIERE PROFESSIONALE

LA MADDALENA - CERCO INFERMIERA PROFESSIONALE ISCRITTA A IPASVI PER ASSISTENZA PRESSO DOMICILIO PRIVATO NELL'ISOLA DI LA MADDALENA.

L'ASSISTENZA GIORNALIERA CONSISTE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI, E MEDICAZIONI.

SI RICHIEDE DOMICILIAZIONE/RESIDENZA NELL'ISOLA DELLA MADDALENA.

------------------------------------------------

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO

PROV.NU - SHEDIRPHARMA S.R.L., AZIENDA LEADER NEL SETTORE FARMACEUTICO, RICERCA INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, NELLE MICROAREE DI NUORO

IL CANDIDATO CURERÀ L'INFORMAZIONE SCIENTIFICA PRESSO MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI E SPECIALISTI.

SI OFFRE:

- CONTRATTO DI AGENZIA MONOMANDATARIO ENASARCO

- INCENTIVO MENSILE

- PROVVIGIONI CALCOLATE SUI DATI IMS

- PREMI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- AREA DI COMPETENZA IN ESCLUSIVA

- FORMAZIONE SCIENTIFICA CONTINUA E SUPPORTO INIZIALE ED IN ITINERE

SI RICHIEDE:

- RESIDENZA O DOMICILIO NELL'AREA DI LAVORO

- SPICCATA PREDISPOSIZIONE ALLA VENDITA, FORTE MOTIVAZIONE E OTTIME DOTI RELAZIONALI

- PREFERIBILMENTE LAUREA IN MATERIE SCIENTIFICHE (VALUTEREMO ANCHE CANDIDATI FORTEMENTE MOTIVATI ED AMBIZIOSI IN POSSESSO DI DIPLOMA O DI LAUREE CONSEGUITE IN AMBITI DIVERSI DA QUELLO SCIENTIFICO)

- DISPONIBILITÀ FULL TIME



------------------------------------------------

OPERATORE SOCIO SANITARIO

TEMPIO PAUSANIA - OPENJOBMETIS SPA RICERCA, PER IMPORTANTE REALTÀ DEL SETTORE SOCIO SANITARIO, UN OPERATORE SOCIO SANITARIO.

SI RICHIEDE ATTESTATO, ESPERIENZA CERTIFICATA COME OSS DI ALMENO DUE ANNI E IMMEDIATA DISPONIBILITÀ.

------------------------------------------------

PROGRAMMATORE INFORMATICO

PROV.SS - MANPOWER RICERCA UN PROGRAMMATORE PER AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE IT.

SI OFFRE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, FULL TIME, CCNL METALMECCANICA, LIVELLO DA DEFINIRE.

IL PROFILO RICERCATO È IN POSSESSO DELLE SEGUENTI COMPETENZE:

LAUREA IN MATERIE INFORMATICHE, CONOSCENZA LINGUAGGIO C IN AMBIENTE LINUX, DELPHI E OBJECT PASCAL.



PROV.SS - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE INFORMATICO RICERCA SVILUPPATORE AVENTE LE SEGUENTI COMPETENZE

CONOSCENZA DEI LINGUAGGI FRONT-END HTML5 E JAVASCRIPT

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO C# .NET

CONOSCENZA DEI SISTEMI DATABASE SQL SERVER

ESPERIENZA MINIMA DI UN ANNO IN PROGETTI DI SVILUPPO

------------------------------------------------

SEGRETARIA

PROV.CA - CERCASI SEGRETARIA PER RINOMATA ATTIVITÀ SITA A CAGLIARI, ZONA QUARTU SANT'ELENA. LA FIGURA SI OCCUPERÀ DI PUBBLICAZIONE SU PORTALI IMMOBILIARI, GESTIONE AGENDA CONSULENTI, GESTIONE CHIAMATE E MAIL, PRESA APPUNTAMENTI, RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI E MATCH DOMANDA-OFFERTA. RICHIESTA ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO E NEL SETTORE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO PART-TIME. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE. SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE PREFERIBILMENTE I CANDIDATI RESIDENTI IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.



VILLASIMIUS - AFFILIATO TECNORETE (TECNOCASA GROUP) SELEZIONA PER AGENZIA DI IMMINENTE APERTURA A VILLASIMIUS, RAGAZZA DA AVVIARE AL RUOLO DI SEGRETARIA COORDINATRICE D'AGENZIA, CON MANSIONI INTERNE AL PUNTO VENDITA.

LA RISORSA SI OCCUPA DEL CENTRALINO E DELLA GESTIONE TELEFONICA QUOTIDIANA DELLA NOSTRA BANCA DATI, DELLA GESTIONE DELLE E-MAIL, DELL'ACCOGLIENZA, DEL FRONT OFFICE, DELLA GESTIONE DEL PLANNING DELLE ATTIVITÀ DI TUTTA LO STAFF.

LA CANDIDATA IDEALE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI:

- BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

- PRECISIONE, OTTIME DOTI ORGANIZZATIVE, DINAMISMO, INTRAPRENDENZA

- ATTEGGIAMENTO POSITIVO E VOGLIA DI IMPARARE

- OTTIMA CONOSCENZA DEI VARI STRUMENTI INFORMATICI

- CREATIVITÀ E SENSO DEGLI AFFARI

- DISPONIBILITÀ

LA RISORSA DEVE CONTINUAMENTE FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE, PRESSO LA SCUOLA DI FORMAZIONE INTERNA, PER SVILUPPARE LE SUE ABILITÀ E PER TENERSI SEMPRE AGGIORNATA SULLE NOVITÀ TECNICHE E LEGISLATIVE.

ALLA CANDIDATA VERRÀ RICONOSCIUTO UN FISSO MENSILE, AFFIANCAMENTO CONTINUO E CORSI DI GRATUITI.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRASFORMABILE IN BREVE A TEMPO INDETERMINATO.



MONSERRATO - VERDELEGNO, AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E FORNITURE IN LEGNO, SELEZIONA, PER ASSUNZIONE

IMMEDIATA PART-TIME (MATTINA), SEGRETARIA PER UFFICIO SITO IN MONSERRATO. IL CANDIDATO DOVRÀ AVERE LA

RESIDENZA IN ZONA MONSERRATO, CAGLIARI O DINTORNI. RICHIESTA BUONA PRESENZA E OTTIMA DIALETTICA.

IL NUMERO ELEVATO DEI C.V. RICEVUTI RICHIEDE UN ULTERIORE FILTRO COSTITUITO DA 6 DOMANDE AUTOMATICHE.



CAGLIARI - AZIENDA DI SERVIZI DI CONSULENZA RICERCA SEGRETARIA PER APPORTO NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA AZIENDALE.

SEDE DI LAVORO CAGLIARI.

PROFILO RICHIESTO:

- ETÀ 26/38 ANNI

- CONOSCENZA UTILIZZO PC, PACCHETTI OFFICE WORD/EXCEL, POSTA ELETTRONICA

- DISPONIBILITÀ FLESSIBILITÀ ORARIO

- MINIMA ESPERIENZA

- DISPONIBILITÀ IN PROSPETTIVA A FAR PARTE DELL'AZIENDA IN QUALITÀ DI SOCIA.



PROV.OT - AZIENDA DI AUTOTRASPORTI RICERCA SEGRETARIA PER EFFETTUARE PERIODO DI TIROCINIO.